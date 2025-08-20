639 Снимка: личен архив/колаж: Петя Александрова, Dir.bg

Да живееш със сърдечна недостатъчност означава не само да приемаш лекарства и да следиш стойности, а да вървиш по път, в който доверието към лекаря е животозначимо. Кардиологът е човек, който вижда не просто диагноза, а целия пациент с неговия живот, навици, страхове и надежди.

В този разговор за сърдечната недостатъчност (СН) началникът на Отделението по кардиология на МБАЛ "Св. София" д-р Боян Христовски ни допуска в своя професионален свят на ежедневни срещи със стотици пациенти. Свят, в който телефонът звъни по 300 пъти на ден, а всяко вдигане е въпрос на грижа, отговорност и човешко отношение.

Защо контролът и проследяването на СН са толкова важни? Как се гради доверие между лекар и пациент? И защо понякога една промяна в начина на живот може да бъде най-мощното лекарство? На тези и още въпроси отговаря д-р Христовски през професионалния си опит и философското верую, че положителната човешка нагласа е по-добрата съпътстваща терапия.

Д-р Христовски, когато пациентите чуят диагноза, към нея почти винаги вървят и трудни за разбиране медицински термини - систола, диастола, фракция на изтласкване. За тях това често звучи като чужд език. Колко важно е всъщност да разберат какво стои зад тези думи и по какъв начин езикът на медицината им помага да осъзнаят своето състояние?

Тази терминология, която ние използваме е част от по-задълбоченото познаване на медицината и на сърдечната недостатъчност. Това, което е важно, не е толкова свързано с терминологията, колкото с промяната в разбирането за СН. Какво имам предвид? Сърцето работи в два основни цикъла - систола и диастола. Едно време се смяташе, че СН има само когато е налице систолна дисфункция или е нарушена помпената функция на сърцето. Днес знаем, че СН има не само при отслабена помпена функция, а може да се появи и когато функцията е запазена, тоест както при нарушение на систолата, така и на диастолата.

Ако има диастолно нарушение, систолата може ли да остане запазена?

Възможно е. Докато при нарушение в систолата ситуацията е по-сложна.

Много хора свързват систола и диастола със стойностите на апарата за кръвно - горна и долна. Може ли по тях да се съди за функцията на сърцето?

Не точно. Кръвното налягане и сърдечната функция са две различни неща. Те са свързани, но в случая говорим за работата на самото сърце. Систолната функция, казано по-просто, е способността на лявата камера да изтласка кръвта към организма - към всички жизненоважни органи. Когато тя е нарушена, това не се отчита първо с апарата за кръвно. Възможно е човек да има напълно нормално артериално налягане и въпреки това да страда от систолна дисфункция. А диастолната дисфункция е свързана не с изпомпването, а с пълненето на лявата камера.

Ако мога да се изразя малко крайно, коя дисфункция е по-"злокачествена" - систолната или диастолната?

И двете са много важни. Може би в миналото диастолната дисфункция беше подценявана, но днес знаем, че това е един непрекъснат цикъл. Систолата и диастолата са свързани, но тъй като систолната дисфункция е по-напреднал процес, често тя повече ни тревожи като кардиолози и затова държим изключително много на профилактиката. Ако не изпуснем момента, можем да помогнем значително, но когато пациентът вече навлезе в напреднала фаза на СН, самото лечение става много сложно и тежко за него. Проявите на СН влияят не само върху ежедневието и функционалния капацитет на пациента, но и върху обществото като цяло. Нарушеното качество на живот е проблем както за самия човек, така и за близките му.

Често на ехокардиография (ЕхоКГ) при възрастни хора се открива лека диастолна дисфункция, която се приема като нещо нормално за възрастта. Можем ли наистина да я разглеждаме само като белег на стареенето?

Напротив, диастолната дисфункция се среща дори по-често при по-млади пациенти, особено при хипертоници. Тя е свързана и с промени в самата камера, с хипертрофия, която често се развива при нелекувано високо кръвно налягане. Така че дясната дисфункция е по-често срещаната форма. Аз като лекар не обичам да се изразявам категорично и за мен няма безобидна дисфункция, но да речем, че нарушенията в диастолата е един вид предиктор - знак, че трябва да се внимава, защото сърцето вече има нарушения. С възрастта към всичко това се добавя и естественото отслабване на сърдечния мускул. Контрактилитетът (способността на сърдечния мускул да се съкращава) намалява, сърцето вече не изпълнява функциите си така добре и рискът от СН след 65 години се движи експоненциално с времето. Затова хората след тази възраст трябва поне веднъж годишно да правят профилактичен преглед. Едно ЕКГ и ЕхоКГ е напълно достатъчно.

Тогава кое всъщност показва, че става дума за реален проблем и вече говорим за СН?

Най-често първите симптоми са лесната умора и задух, особено когато се появяват при по-леки усилия от обичайното.

Това не е ли исхемия?

Не, умората сама по себе си не означава исхемия. Самата СН е синдром, а като етиология зад нея могат да стоят различни сърдечни заболявания, като исхемичната болест на сърцето (ИБС) е една от честите причини за появата й, но не е единствената. Днес основните фактори са ИБС и артериалната хипертония - и двете тясно свързани с начина на живот. Често хипертонията върви заедно със затлъстяване и диабет в рамките на метаболитния синдром, което постепенно уврежда сърцето. Аритмиите също са важен рисков фактор.

Разграничихте "днес", а в миналото кои са били най-честите причини?

Преди 50-60 години, преди появата на антибиотика, основната причина беше ревматизмът, защото водеше до увреждане на клапите. Много млади хора тогава развиваха СН като последица от прекаран ревматизъм. Днес това почти не се среща в развитите страни, макар че в региони като Африка и Азия все още е проблем.

Каква е разликата между остра и хронична СН?

Хроничната се развива постепенно, докато острата настъпва рязко, напр. след инфаркт, тежка хипертонична криза или внезапно възникнала аритмия. Именно при острата често се налага спешна хоспитализация.

В тази връзка какви са стадиите на хроничната СН?

Стадиите се различават по функционалния капацитет. Има международната класификация, която разделя пациентите на четири класа в зависимост от натоварването, при което се появяват симптоми като умора и задух.

В първи клас говорим за начална сърдечна недостатъчност, при която оплакванията са минимални. Във втори клас симптомите се появяват при по-големи натоварвания. При трети леки физически усилия водят до силна умора и задух, а в последния - четвърти клас - симптомите са налични и в покой.

Снимка: iStock by Getty Images/колаж: Петя Александрова, Dir.bg

Няма как да не Ви питам и за фракцията на изтласкване, която е определяща и за прогнозата, и за терапията, тъй като е свързана с доставката на кислород и хранителни вещества към клетките на целия организъм?

Фракцията на изтласкване (ФИ) е обемът кръв, който се изтласква от камерата и преминава в периферията - тоест в целия организъм. Процентно за нормална систолна функция на сърцето говорим, когато това изтласкване е над 50%, обикновено в границите 50-55%.

А клапните нарушения какво отношение имат към сърдечната недостатъчност?

Клапите са ключови - когато не работят добре, кръвта се връща обратно и това нарушава цялата хемодинамика. Така постепенно се задейства "ефектът на доминото" и клапните увреждания могат да доведат до сърдечна недостатъчност.

Но клапните болести могат да се лекуват оперативно. Как това променя прогнозата за СН?

Когато интервенцията се направи навреме, особено при по-млади пациенти, тя е реална превенция срещу бъдещи тежки усложнения. В това отношение имаме огромен напредък, защото освен класическата отворена хирургия, днес се прилагат миниинвазивни и дори венозни подходи, най-често при аортна и митрална клапа.

А как стоят нещата при вече развита СН?

Там хирургията не помага. Лечението е медикаментозно, като непрекъснато се разработват нови лекарства за подобряване на систолната функция и функционалния капацитет. Освен това имаме и устройства като CRT-системи (кардиоресинхронизираща терапия) - вид пейсмейкър, който чрез електрически импулси подобрява контрактилитета на сърцето, но клетките, които вече са загубили еластичността си и са станали ригидни, няма как да възстановят функцията си. Това, което устройството прави, е да ги подпомогне механично, но дори тогава нямаме крайно лечение. Заболяването е хронично и пациентите трябва да знаят това ясно.

В това се състои и смисълът на профилактиката: да не чакаме проблемите да хронифицират, а да следим и да действаме своевременно. Иначе при правилно подбрани пациенти ефектът е впечатляващ - хора, които преди са се задъхвали след десет крачки, след поставянето на устройството могат да извървят километър без проблем. Това е нещо, за което си заслужава да се борим - за стила и качеството на живот на пациентите. Целта е, с помощта на медикаментите или дивайсите, те да се чувстват добре, да могат да вършат ежедневните си дейности и да се радват на живота. Това е и смисълът на нашата работа.

Изчерпва ли се ефектът на медикаментите с времето?

При пациенти с хронична СН, които започват терапия в по-ранна възраст, може да настъпи момент, в който лечението вече не дава същия ефект. Тези пациенти често декомпенсират, и то много бързо. Затова идеята е да ги поддържаме така, че да постъпват на болнично лечение колкото се може по-рядко.

Случва ли се пациенти с еднаква диагноза и терапия да се развиват по различен начин?

Да, и именно затова държа на индивидуалния подход. Всеки организъм и начин на живот са различни, а това влияе на реакцията към лечението. Работим с едни и същи групи лекарства, но резултатите никога не са еднакви. Затова контролът е ключов - особено в началото на терапията, когато трябва да сме сигурни, че тя действа добре. Именно редовните визити ни позволяват да коригираме лечението навреме. Пациентите със СН са като едно семейство - аз ги познавам всички по име и по дата на раждане.

За подобно стриктно проследяване колко важно е доверието между лекаря и пациента?

Лично аз нямам проблеми с доверието, но такова се изгражда с времето. Понякога пациентите очакват по-емоционално отношение, но и ние имаме защити към човешката болка. Нашата задача е да сме сериозни в работата си, да мислим за лечението и да предразположим, убедим и насочим пациента, защото ако той не вярва в терапията, може да пропусне ключов момент, а това да се окаже решаващо. Ето защо лекарят трябва да има авторитет, знания и упоритост. И да не се отказва. Нито един отдаден лекар не може да си позволи да изгуби пациент.

А имате ли време да говорите обстойно с пациентите?

Времето никога не стига да говоря толкова, колкото ми се иска. Работя в болница, не в кабинет с график и записани часове. Всеки ден приемам хора - с час или без, и никога не съм връщал пациент. Телефонът ми звъни по 300 пъти на ден и досега не съм пропуснал да върна обаждане.

Това, което най-много държа пациентите да разберат, че те трябва да участват в терапията и в целия лечебен процес осъзнато. Винаги казвам, че аз съм лекар за 15 минути в кабинета, но в останалото време лекарите са те. Тоест, начинът им на живот и рисковите фактори аз не мога да ги управлявам.

За рисковите фактори и това как те влияят върху функцията на сърцето; за пътя на трансформацията в начина на живот и позитивната нагласа, очаквайте във втората част на интервюто с д-р Христовски.

