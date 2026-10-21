Д-р Гергана Николова: Медицината върви напред – преходът към инсулинови аналози носи свобода и по-добър живот за хората с диабет

6594

Чуйте статията:

През следващите месеци хиляди български пациенти с диабет ще преминат от досегашните „човешки инсулини“ към ново поколение инсулинови аналози и по-съвременни терапии. Официална информация от НЗОК можете да откриете тук: https://www.nhif.bg/bg/news/1051

Какво налага тази промяна в национален мащаб и как модерното лечение предпазва от усложнения? По темата разговаряме с д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар с над 30 години опит.

Д-р Николова, в практиката си през последните 30 години как видяхте да се променя лечението на захарния диабет в България?

Медицината се променя изключително бързо с всяко научно постижение, което веднага намира приложение в практиката. Ето, нося да ви покажа тази спринцовка – това се нарича „инсулинка“. Едно време, когато започнахме лечението с човешки инсулин през 1985 година, работехме с тях и изтегляхме инсулина от шишенца. Оттогава не е минал дори един човешки живот, но в медицината настъпиха огромни промени.

Когато инсулинът е открит през 1921 г., се е лекувало със свински инсулин. След това дойде човешкият, а след него – аналоговите инсулини. Защо? Защото винаги търсим по-доброто, по-новото, по-безопасното, това, което осигурява по-добър комфорт на нашите пациенти и по-добра преживяемост. Сиреч, дълги години в добър комфорт и здраве, така че диабетиците да живеят нормално и да нямат проблеми кога да се нахранят и как да си поставят инсулина.

Защо аналогови инсулини? Защото те не са обвързани по такъв начин с храненето, както са човешките инсулини. Когато лекувахме и все още лекуваме с човешки инсулини, имаме задължително време от поставянето на инсулина до започването на хранене, което пречи на нашите пациенти. Затова ние казваме: „Използвайте аналогови инсулини.“ Там няма такъв тайминг. Не е точно определено времето, в което ще си поставите инсулина и ще започнете да се храните. Или ще поставите инсулина и ще се движите. Има много по-голяма свобода за пациента в начина му на живот. Започваме и препоръчваме аналоговите инсулини.

В един момент човешкият инсулин ще излезе от употреба и нашите пациенти ще останат само на аналогов инсулин, защото имаме възможността да им дадем по-добра терапия с по-малък риск от хипогликемии. Аналоговите инсулини крият много малко рискове от хипогликемии, за разлика от човешкия. Хипогликемиите са това, което притеснява и нас като лекари, и пациента съответно, защото са сериозно състояние в медицината.

Когато сме осигурили терапия с аналогов инсулин, сиреч, едно добро движение за пациента през деня, необвързано с определен тайминг и много по-малки рискове от игра в кръвната захар, имаме не само добър комфорт, но и намаляваме усложненията от развитието на диабета в организма.

Поради това има решение пациентите да излязат от лечението с човешки инсулин и да минат на терапия с аналогови инсулини, което трябва да се случи до май месец 2027 година. Сиреч, да осигурим едно плавно преминаване от едната терапия към другата, да няма стрес за пациентите, да не е проблем за тях как ще се случи, какво ще се случи и каква ще бъде следващата стъпка. Никой да не се притеснява от това, че ще остане без терапия или че утре няма да има какво да си постави.

Модернизира ли се лечението и в България?

Разбира се. Затова и целта е през май 2027 г. всички наши пациенти да преминат на аналогова терапия. Защо? Защото тя е по-добра, по-модерна, крие много малко рискове за пациента, създава много добър комфорт за неговото движение през деня и намалява усложненията.

Поради тази причина България, като една европейска държава, и българските лекари, като наистина добре осведомени и изключително добре подготвени хора, препоръчват това да стане с бързи темпове.

Кои продукти и кога ще бъдат изтеглени от пазара?

Имаме време до май 2027 г. Нарочно повтарям отново срока, за да има спокойствие сред пациентите. Ние ще изтеглим човешките инсулини – тези, които са във флакончета и в патрончета, за да е ясно на пациентите. Никакъв друг инсулин няма да бъде изведен по никакъв начин от пазара. Нито един човек, който се лекува с инсулин, няма да остане без терапия. Това искам да знаят всички пациенти.

Ще има плавно движение, ще има постепенност, но никой няма да бъде оставен на нещо, което ние приемаме за вече изостанало в историята. И при положение че имаме по-добра терапия, не е морално по отношение на нашите пациенти да не прилагаме по-доброто, по-новото, по-иновативното, това, което е по-малко рисково за тях.

Готови ли са общопрактикуващите лекари за промяната?

Ние, общопрактикуващите лекари в нашата страна, сме изключително добре информирани за всяко нещо, което се случва в здравната система, по простата причина че общопрактикуващият лекар е алфата и омегата в тази система.

Ние се грижим за нашите пациенти, изписваме тяхната терапия, следим за техните регулярни изследвания и консултации със специалисти и, да, ние сме хората, които сме напълно наясно с това какво предстои и ги насочваме кога и как това трябва да бъде направено. Тъй че това ще започне от нас. Естествено, тази терапия трябва да бъде назначена след консултация с ендокринолог, но и ендокринолозите са наясно с това какво предстои.

Съвременна терапия значи ли по-добра терапия?

Ами, вижте, в края на краищата да кажем така: сменяме си телефона с по-хубав, по-нов, по-модерен, по-можещ, с повече функционалности. Сменяме си колите с такива, които са по-надеждни, по-бързи, с по-добро качество и възможност да ни съхранят, ако има някакъв проблем на пътя.

По същия начин е с терапията. Когато излезе нещо много по-добро, с по-добра грижа за пациентите, което намалява риска от усложнения и най-вече в случая с диабетиците ги пази от хипогликемии, естествено е да преминем към това ново, по-добро, по-модерно и по-качествено лечение.

Иначе не е морално по отношение на пациента. Представяте ли си да ги лекуваме с това нещо, което е било актуално през 1985 г.? Никой не иска да се боде с тази игла, никой не иска да дозира така, затова го посочвам. Всеки иска по-новото. Тръгнали сме оттук, стигнахме до инсулиновите помпи. Така че човечеството върви напред, а медицината – още по-бързо.

Как практически ще се случи преходът към новите терапии?

Имаме повече от година напред. Постепенно, когато насочваме нашите пациенти към ендокринолога, при когото се наблюдават диспансерно, едната терапия ще бъде заменена с другата, за да има време да бъдат издадени новите протоколи, да бъдат предписани, да се започне терапията и самите пациенти да се убедят, че това е по-добро за тях.

Какви са стъпките за пациентите с действащ протокол?

Да не се притесняват – няма никакъв проблем. Могат да изпълнят всичко, което е предписано по този протокол, и при явяването за следващ протокол той да бъде сменен вече с аналогов инсулин.

Нищо не налага такава спешност, но ако пациентът иска по-бързо да премине на тази терапия, тя може да бъде съответно променена. Но отново казвам – нищо не го налага. Има време до май месец. В края на краищата, дори протоколите да се издадат сега, те са със срок между 6 и 12 месеца, така че няма никакъв проблем.

Къде може да се намери точната информация по темата?

Хубаво е да се обръщат към източници, но ако искат да са официални, това е информацията, която е публикувана на страницата на Националната здравноосигурителна каса, на Българския лекарски съюз и на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

Трябва да се използват сайтове, които се занимават с медицинска информация и са призвани да дават вярна и точна медицинска информация. Защото, за съжаление, не всичко, което хората четат в интернет, е истина. Аз самата се убеждавам – много често даже ние ставаме жертва на интернет измами с твърдения, че рекламираме един или друг медикамент. Наскоро се видях като професор по очни болести, който рекламира капки за очи. Така че нека източниците, които се използват от пациентите, да бъдат надеждни.

Какви са основните послания към пациентите на инсулинова терапия?

Да не се самолекуват, да имат вяра на своите лекари и да знаят, че аналоговите инсулини са по-добри от човешките, защото са новата, по-модерна терапия, която ще удължи живота, ще подобри качеството му и ще намали рисковете от усложнения. Така че спокойно да пристъпят към новия инсулин. Той ще им даде по-добро качество на живота.

Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Няма за цел да поставя диагноза, да предлага лечение или да замести индивидуална консултация с медицински специалист. Българска асоциация „Диабет“, с медийното партньорство на Dir.BG и подкрепата на Ново Нордиск България.