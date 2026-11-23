Снимка: Karcher Чистотата като навик и отговорност: каузата "Почисти себе си и след себе си" на Керхер България

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България се гордее с красотата на своите цели 39 планини с величествени пейзажи и спиращи дъха гледки. А разпръснати сред тях живеят стотици високопланински хижи и заслони, които приютяват туристите и им предлагат подслон и топла храна, както и щастливата възможност за истински отдих в подножията на върховете. Планинският туризъм у нас е силно развит, като все повече българи и чужденци все по-често избират бягство от града за завръщане към природата с живописен преход, хапване или нощувка на хижа и глътка свеж въздух.

Но колкото по-желана и посещавана е планината, толкова по-голяма е и отговорността ни като общество да съумяваме да пазим тези безценни кътчета чисти и приветливи. Именно чистотата е основен критерий, по който избираме дали да отседнем на дадено място - често проверяваме ревюта в интернет с тази цел или даваме препоръка на база на същото. А когато се озовем на място след няколкочасов изморителен преход, разчитаме на първите си възприятия - чисто ли е пред входа, прилежно ли е поддържана кухнята, има ли кални стъпки и неприятни миризми в хижата и чак след тази оценка вземаме решение дали да останем.

Както се казва - имаме само един единствен шанс да направим първо впечатление.

А в планината, където условията са по-сурови и ресурсите - по-ограничени, това е предизвикателство, но и необходимост.

Водени от тази идея, ние от Керхер прегърнахме каузата за по-чисти хижи на България, най-вече водени от вярването, че чистотата започва от нас самите - от личната ни отговорност и отношение. И че чистотата не е само във физическите ѝ проявления - чист под, чиста спалня или баня, но и в чистотата на нашите намерения, навици и ежедневни действия. Затова цел на нашата мисия е да ангажираме и образоваме самите туристи, превръщайки грижата за планината и хижата в естествен рефлекс.

Снимка: Karcher

Керхер България създаде специален двуезичен образователен постер под надслов "Почисти себе си и след себе си" с основните правила за чистота, с които всеки планинар да свикне и да прилага. Чрез ясни инфографики плакатът напомня кои са малките, но решаващи стъпки, които да бъдат предприети както превантивно при влизане в хижата след преход, така и при напускането ѝ. Инициативата цели да насърчава уважението към природата и планинските хижи и заслони като общ дом за всички туристи, като ги мотивира с личните си действия да дават положителен пример едни на други и да превръщат грижата за планината в споделена култура. Всъщност този подход е част от цялостната визия на компанията - да възпитава устойчиви навици и отношение към чистотата у всички, включително и от най-ранна детска възраст. Друг пример за това е специалната ученическа програма, създадена от Керхер със съдействието на талантливия илюстратор Неда Малчева. От едната ѝ страна децата могат да попълнят седмичното си разписание на учебните часове, а от другата ги очаква пъстър пътеводител със закачливи илюстрации за основните им ежедневни и седмични грижи както за самите тях, така и за чистотата у дома: да подредят стаята си, да пуснат прахосмукачка, да полеят цветята, както и да не забравят да мият ръцете и зъбите си всеки ден. Целта и тук, както и при инициативата в планините, е чрез лична ангажираност полезните навици да се превърнат в естествена част от ежедневието дори още в детството.

Снимка: Karcher

По същия достъпен начин постерът "Почисти себе си и след себе си" пренася тези лесни правила и сред върховете. Сред практичните съвети, които насочват вниманието към добрите навици на посетителите, са:

Почистете обувките си преди да влезете в хижата

Почистете мястото, на което се храните в или около хижата

Почистете и заредете печката, която сте използвали

Вземете отпадъците си в раницата

Измийте колелото си, след като завършите планинското трасе

Оправете леглото си и почистете спалнята

Почистете домашния си любимец

Почистете туристическите си обувки, като слезете от планината

Постерите са поставени на входовете и на видими ключови места в редица български хижи, за да служат като добронамерен ориентир за всеки гост.

Снимка: Karcher

А обратната връзка от хижарите, които наблюдават реакциите на посетителите е положителна. С благодарност те споделят, че гостите на техните хижи се спират, зачитат се в постера и осъзнато усвояват добрите практики, които виждат там. Което доказва, че голямата промяна започва именно от малките целенасочени стъпки и най-вече от собствената ни отговорност да ги прилагаме.

Инициативата "Почисти себе си и след себе си" е естествено продължение на партньорството на Керхер България с националния конкурс "Хижа на годината", който работи усърдно заедно с 360 magazine и Българския туристически съюз (БТС), в подкрепа на българските хижи и заслони. За трета поредна година Керхер България участва като официален патрон на категорията "Най-чиста и спретната хижа" в конкурса, като на тазгодишното издание подкрепи трите хижи първенци ( хижа "Балканити" на първо място, хижа "Фенера" - на второ и хижа "Партизанска песен" - на трето) със специални подаръци - сухо-мокро смукачки от емблематичната серия на бранда WD, с които да продължат да поддържат безупречната си хигиена.

Керхер разполага с широка гама от иновативни уреди, създадени да улесняват почистването както на самите нас, на калните ни обувки, велосипеди и домашни любимци след преход, така и на самите хижи. Компанията продължава да подкрепя стопаните на тези места и с практични технологични решения, но основната ѝ мисия остава много по-дълбока - да информира, образова и вдъхновява туристите.

В планината всички ние сме гости. Хижите и заслоните са местата, които ни дават подслон, топлина и сигурност в прегръдката на природата, и е наша споделена отговорност да ги пазим - от една страна, за да облекчим нелекия труд на хижарите, от друга - за да оставим мястото чисто и приятно за следващите посетители след нас.

Защото в Керхер вярваме, че чистотата във всички нейни проявления е фундаментална градивна единица за културата на всяко здраво и отговорно общество.