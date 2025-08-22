Четири медала спечелиха българските ученици от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика (IOАА), която се състоя в Индия. Отборът се завръща с три златни и едно сребърно отличие, както и с една почетна грамота.

До момента това е най-доброто представяне на България в състезанието, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Българчета донесоха 4 медала от Международната олимпиада по биология
Виж още Българчета донесоха 4 медала от Международната олимпиада по биология

В олимпиадата тази година участваха над 280 ученици от 63 държави.

Златните медали бяха завоювани от Светослав Арабов (9-и клас от Математическата гимназия (МГ) във Варна), Елена Йорданова (11-и клас от МГ в Русе) и Петър Попов (11-и клас от Природо-математическата гимназия в Гоце Делчев), уточнява БТА.

Сребърното отличие спечели Лора Лукманова (12-и клас от Софийската математическа гимназия (СМГ).

Почетната грамота е за Атанас Митрев (11-и клас от Езиковата гимназия в Кърджали).

Ръководители на отбора са Никола Каравасилев и Стефан Иванов от Съюза на астрономите в България.

ИЗБРАНО
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени Лайф
Ким Катрал на 69: Вече съм в категорията на мъдрите жени
21122
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари Корнер
Два бързи гола попариха над 30 хиляди "сини": Надеждата за подвиг сякаш се изпари
15814
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа Бизнес
"Урсула фон "пак закъсняла": "Райънеър" нападна шефката на ЕК за въздушния хаос в Европа
7888
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай IT
CSIS: Северна Корея е построила тайна военна база близо до границата си с Китай
16750
Египет извади нови артефакти от Средиземно море Impressio
Египет извади нови артефакти от Средиземно море
13577
Вървим по-бързо, говорим по-малко URBN
Вървим по-бързо, говорим по-малко
2896
Венециаците имат нов враг: Махнете спирките ни от Google Maps Trip
Венециаците имат нов враг: Махнете спирките ни от Google Maps
1915
Спомени от детството: Турският сутляш Вкусотии
Спомени от детството: Турският сутляш
7436
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ? Zodiac
Новолуние в Дева на 23 август: Какво очаква всяка зодия в тази специална нощ?
722
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица Времето
Гръмотевични бури и захлаждане днес, нови горещини през следващата седмица
3302