Снимка: iStock by Getty Images Чести грешки при обзавеждането на банята и как да ги избегнем

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Шкафът изглежда подходящ, но чекмеджето му опира в тоалетната. Мивката се побира до вратата, но пред нея трудно може да застане човек. Подобни неудобства често се забелязват едва след монтажа, когато отстраняването им вече изискват допълнителни разходи.

При обзавеждането на банята отделните елементи трябва да бъдат съобразени помежду си, със съществуващите инсталациите и с ежедневните навици на домакинството. Ето кои грешки е добре да избегнете още преди поръчката.

Избор на санитария без точни измервания

Една от честите грешки е да се измери само мястото, на което ще бъде поставена мивката или шкафът. Така може да се установи дали продуктът ще се побере, но не и дали ще бъде удобен за използване.

Направете скица с размерите на помещението, ВиК изводите и посоката на отваряне на вратата. Нанесете избраната санитария и проверете какво разстояние остава пред нея и отстрани. Отчетете отварянето на шкафовете и душ кабината, както и достъпа до пералнята, ако тя е в банята.

При предстоящ ремонт уточнете размерите след облицоването и изграждането на евентуални обшивки. Няколко сантиметра разлика могат да попречат на поставянето на предварително поръчано обзавеждане.

Покупка на мивка само по външен вид

Формата и цветът лесно привличат вниманието, но при избор на мивка за баня трябва да се проверят и дълбочината на коритото, начинът на монтаж и мястото за смесителя. Преценявайте размерите спрямо конкретното разположение, а не само спрямо общата площ на банята.

При модел за поставяне върху плот отчетете общата височина на плота и самата мивка. Ако изберете шкафа отделно, проверете дали конструкцията му позволява предвидения монтаж и дали остава достатъчно място за сифона и връзките.

Несъобразени мивка и смесител

Мивката и смесителят често се купуват поотделно, без да се провери дали са съвместими. Възможно е чучурът да се окаже твърде къс, да няма достатъчно място за удобно измиване на ръцете или водната струя да попада неподходящо спрямо формата на коритото.

Проверете дали мивката има отвор за смесител и къде е разположен той. При модел без такъв отвор трябва предварително да се предвиди подходящ монтаж върху плота или на стената. Стенният смесител изисква съобразяване на изводите още по време на ремонта.

Промяна на разположението без проверка на инсталациите

Преместването на тоалетната или душа може да изглежда лесно върху скицата, но изпълнението зависи от съществуващите тръби и възможностите за отвеждане на водата.

Преди да поръчате санитария за ново разположение, обсъдете идеята с водопроводчик. Уточнете какви промени са необходими, дали ще се наложат допълнителни обшивки и как това ще се отрази на свободната площ.

Недостатъчно място за принадлежностите

Кърпите, козметиката и препаратите често остават извън първоначалния план. След ремонта се добавят етажерки и кошници, които могат да стеснят прохода или да пречат на отварянето на шкафовете. Помислете какво действително използвате в банята и къде ще стои то.

При шкаф под мивката проверете реалния обем, а не само външните размери. Сифонът и тръбните връзки заемат част от него и могат да ограничат използването на чекмеджетата.

Пренебрегване на почистването и влагата

Тесните пролуки между мебели и санитария изглеждат незначителни на чертежа, но могат да бъдат трудни за почистване. Оставете достатъчно място за достъп около основата на тоалетната, зад смесителя и край душ преградата.

Съобразете разположението на шкафовете с близостта до душа и вероятността от директно мокрене. Това, че даден продукт е предназначен за баня, не означава, че може постоянно да бъде изложен на вода. Обърнете внимание и на вентилацията, особено ако след къпане помещението остава влажно за продължително време.

Пропуснати разходи

Снимката на продукта невинаги показва кои елементи са включени в цената. Смесителят, сифонът, отточният механизъм или крепежите може да се предлагат отделно.

При сравняване на предложения в магазини като MASTERHAUS проверявайте внимателно описанието и окомплектовката на конкретния модел. Ако липсва информация за важен размер или монтажен елемент, уточнете я преди поръчката.

Добавете към бюджета разходите за доставката, демонтажа, монтажа и необходимите промени по инсталациите. Преди покупката прегледайте с изпълнителя списъка с избраните продукти и техните схеми. Така несъответствията могат да бъдат открити, докато все още е възможно да смените модел или да коригирате разположението.