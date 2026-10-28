Бизнесдамата разкри, че е прекратила съдружие с обвинения за убийството на бившия евродепутат

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Бизнесдамата Ваня Червенкова е предупреждавала Слави Бинев "стотици пъти" и с часове го е умолявала да бъде изключително внимателен в отношенията си с обвинения за убийството му Еюп Темиз и неговата съпруга Ния. Това разкри самата тя в емоционална публикация в социалните мрежи след смъртта на бившия евродепутат.

Червенкова обръща внимание и на публично тиражираните политически връзки на обвиняемия в съседната ни държава: "В публичното пространство се споменават "Сивите вълци" и Партията на националистическото движение (MHP), ръководена от Девлет Бахчели... Твърдя, че тези връзки са доказани. Неведнъж е подарявал статуетката с красивите вълци на партията". Тя настоява властите да внесат пълна яснота и да не допускат премълчаване по случая.

По думите ѝ Бинев е допуснал семейството до най-близкия си кръг, без да подозира надвисналата опасност.

"След затварянето на нашата компания с Еюп и съдружници в Турция предупредих Слави стотици пъти. С часове в дома ми съм го молела да обърне внимание... Как се прекрачва тази граница? Как се стига от приятелството до оръжието? От доверието до куршума? От общата трапеза до смъртта?", пише Червенкова.

Тя разкрива, че именно Бинев преди години я е запознал с Темиз, след което тя за кратко е била негов бизнес съдружник в Турция. Постепенно обаче прекратила всякакви отношения с него заради сериозни подозрения: "Разбрах, че човекът, с когото съм започнала това съдружие, не е човекът, за когото първоначално съм го смятала. Още повече след някои други проверки изскочи принадлежността му към... с едни огромни червени флагове! И прекратих отношенията си с него. Днес благодаря на Господ, че съм взела това решение навреме!"

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Бизнесдамата изразява огромен шок от предателството, подчертавайки, че Бинев е приемал съпругата на Еюп - Ния, "почти като сестра", а на самия обвиняем е отварял врати в бизнеса и го е защитавал.

"И днес не мога да намеря отговор на един въпрос: Как е възможно човек, на когото си подал ръка, да бъде обвинен, че е отнел живота ти в собствения ти дом?!", пита риторично тя.

В поста си Червенкова отправя въпроси и директно към Ния Темиз, която по думите ѝ в момента се намира в Турция и настоява за онлайн разпит.

"Ти вярно ли вмени на Еюп, че Слави заплашва теб и децата? Ния, къде останаха съвестта, приятелството и благодарността?", пише още Червенкова и призовава разследващите: "Шерше ла фам! - търсете жената! И не им вменявайте любовна история. Там няма такава!"

Червенкова изказва и предположение, че самият Темиз може да е действал под силен афект след телефонно обаждане от съпругата си.

Червенкова обръща внимание и на публично тиражираните политически връзки на обвиняемия в съседната ни държава: "В публичното пространство се споменават "Сивите вълци" и Партията на националистическото движение (MHP), ръководена от Девлет Бахчели... Твърдя, че тези връзки са доказани. Неведнъж е подарявал статуетката с красивите вълци на партията". Тя настоява властите да внесат пълна яснота и да не допускат премълчаване по случая.

В заключение Ваня Червенкова защитава паметта на Бинев и огромния му принос към българското и световното таекуондо от опитите да бъде очернян с препратки към бурните години на прехода: "Нямам намерение да превръщам Слави в светец. Той не беше такъв. Но кой от нас е? Слави имаше своите грешки, своя характер, своите противоречия. Но имаше и огромно сърце". На финала бизнесдамата обобщава: "Знаеш ли кое е най-страшното, Слави? Че човек може да се пази от враговете си. Но как да се предпази от онези, които е обичал и на които е вярвал? Почивай в мир, приятелю!".

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в софийския квартал "Павлово". Около час след постъпилия в 10:28 часа сигнал полицията задържа трима заподозрени с лек автомобил на 54-ия километър от автомагистрала "Тракия". Двама от тях - турски граждани и един български. Прокуратурата повдигна обвинения на единия чужденец - турския бизнесмен Еюп Темиз, чиято съпруга Ния е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев.

60-годишният бивш евродепутат ще бъде опят край саркофага с тленните останки на Цар Самуил, а за опелото ще бъде опънат червен килим.

Погребението ще бъде в частния православен гробищен парк "Св. Архангел Михаил" в столичния квартал "Бояна".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.