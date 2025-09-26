Части от демонтирания преди почти две години Паметник на съветската армия в София са изчезнали от склада, в който са били транспортирани за съхранение, съобщи "24 часа".

Паметници под прицел

Те са били оставени в бивш обект на разформироватата Гражданска защита в софийското село Лозен. Липсата им е била установена при извършена инвентаризация.

Към момента няма данни те да са били откраднати, въпреки че преди дни е имало опит за проникване в сградата, но крадците са заловени на място.

Демонтажът на паметника започна през декември 2023 г. по нареждане на областната управителка на София Вяра Тодева, която се позова на решение на СОС. Първо беше свален гранитният автомат и главата на войника на постамента, последва махането на фигурите на майката с детето и работника. Част от фигурите бяха преместени под навес в землище край столицата. Междувременно постъпиха жалби в съда срещу неправомерния демонтаж, но последната дума на ВАС беше, че демонтирането на фигурите не е незаконно.

През април 2024 година беше премахнат надписът върху монумента, който гласеше: "На Съветската армия освободителка от признателния български народ". Към момента мястото около паметника продължава да е оградено с метални плоскости, за да няма достъп до него, след като в началото на демонтажа имаше сблъсъци на протестиращи срещу преместването на паметника и на такива, които желаят премахването му.

