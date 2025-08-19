От Българския съюз на оптометристите (БСО) обявиха готовност за протести и съдебни действия във връзка с проектопромяна в закона, според която на тези специалисти с висше образование ще бъде отнета възможността да упражняват професията си

От БСО са изпратили остро становище до здравния министър доц. д-р Силви Кирилов, в което се предупреждава, че подобна разпоредба е дискриминационна, правно необоснована и противоречи на Конституцията, Закона за защита от дискриминация и европейското законодателство.

Проектът на Медицински стандарт по очни болести, в който чл. 2.5.1 предвижда магистърът по оптометрия да няма право самостоятелно да определя рефракция/диоптри, е публикуван за обществено обсъждане. Срокът за предложения и становища по него изтича на 28 август.

"В ЕС, Великобритания и САЩ оптометристите са основен стълб на очната грижа. Ако стандартът бъде приет по начина, по който е описан в момента, няма да можем основната си функция, за която сме обучавани да я изпълняваме в оптиките, а именно - да предписваме очила", коментира пред БНР Максим Янев, зам.-председател на УС на БСО.

Виж още Децата стават късогледи, а държавата е със затворени очи

"Предложението е да работим единствено в клинични заведения под контрола на очен лекар. Очевидно няма да можем да лекуваме, защото ние не сме обучени за това. Може би ще правим само някакви апаратни замервания - да пестим времето на доктора, но това може да го прави и доста по-ниско квалифициран персонал на практика, не е необходим човек с нашата подготовка.", добави той.

У нас оптометристи се обучават във Физическия факултет на Софийския университет и във Варненския Медицински университет. Завършват около 30 души на година.

Ако стандартът се въведе, по думите на Янев, хората с тази професия вече няма да имат възможност да я упражняват и ще бъде абсолютно излишно инвестирането на пари и време.

В България около 3 млн. души носят очила, което изисква над 5000 прегледа дневно. Оптиките са около 1600, но в над 1400 от тях няма очен лекар.

"Моето образование в Англия излезе около 180 000 лв., но то и у нас поскъпва. Ако нямам възможност да работа в България, ще се принудя да си намеря работа в чужбина, а с мен ще емигрират и съпругата и двете ми деца. Една част от колегите ми също ще заминат за чужбина. Други ще търсят друга реализация. Но България ще загуби млади хора, които умеят и искат да работят нещо, което обичат.", каза оптометристът.

Има селища, в които няма офталмолози и около 800 000 души от населението ще са принудени да пътуват, за да знаят какви очила да си предпишат в оптиките, добави Максим Янев.

"Моето най-лошо предчувствие за този стандарт е, че той е изготвен от няколко наговорили се висшестоящи очни лекари. Това не е мнението на всички очни специалисти в България, но то ще бъде гласувано на техен конгрес. Внесли сме много документи в парламентарната здравната комисия и в Министерството на здравеопазването. Това, което очните лекари пишат в техния стандарт, е нещо, което не е пряко свързано с официалната документация, на която ние разчитаме. Институциите трябва да се произнесат финално.", заяви той.

