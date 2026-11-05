За 6 от самолетите, свързани с Италия, са получени имейли на италиански, разследващите търсят да установят сървърите

1606 Снимка: БТА

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Най-малко 18 полета в Европа са били засегнати днес от сигнали за бомбени заплахи, съобщават власти и авиокомпании, цитирани от различни международни медии, пише в обобщение италианската агенция АНСА.

Заплахите са засегнали основно нискотарифни авиокомпании и полети от или до Италия, България и Чехия. Шест от засегнатите полета са свързани с Италия и са касаели самолети, излитащи или кацащи от летищата Фиумичино в Рим и Малпенса в Милано.

На италианските летища сигналите днес са били изпратени чрез имейли, като в тях се е говорело за взривни устройства на борда на самолетите. Такива не са били открити. По случая работят разследващите от авиационната полиция и отдела за борба с киберпрестъпността.

Към момента не се изключва възможността да има връзка на тези имейли от днес с имейлите, изпратени през последните дни, в които се съобщаваше за взривни устройства на борда на други самолети, както и в около 280 училища. По-конкретно сигналът за бомба на полети Хелзинки - Рим и Дъблин - Рим е бил задействан от един-единствен анонимен имейл, съобщава БТА. Това става ясно от разследващи източници. Имейлът е бил подписан с "Бойците на мъжката държава", написано на италиански език (Combattenti dello Stato Maschile). Електронното съобщение, написано на италиански език, е пристигнало рано сутринта в пощата на компанията "Аеропорти ди Рома", която отговаря за двете римски летища - Фиумичино и Чампино, както и до други компании, работещи на Фиумичино. В темата на имейла е било посочено: "Сигнал за заплаха".

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Анонимен имейл, написан на италиански и получен в един от офисите на летище Малпенса в Милано, е съобщил за наличието на взривни устройства и в двата самолета, кацнали на миланското летище днес, а именно самолет на "Иджиън еърлайнс", излетял от Солун за Милано и самолет на "Райънеър", излетял от Порто за Милано. Според информация, получена от АНСА от разследващи източници, в имейла са били посочени номерата на двата полета, авиокомпаниите, началните летища и часовете на кацане в Малпенса.

Предполага се, че зад фалшивите сигнали стои координация на европейско ниво. Поради тази причина са задействани каналите за международно сътрудничество, за да бъдат установени сървърите, през които са преминали имейлите със съобщенията за бомби на борда на пътническите самолети, както и ай пи адресите, чрез които да бъдат открити отговорните лица. Електронните съобщения вероятно са били изпратени от компрометирани имейл адреси или от такива, които предоставят услуги за анонимност, като "Протон мейл".

Що се отнася до Италия, полетите, засегнати до момента през деня, са общо 6: полет от Малпенса в Милано за Варшава, отклонен към Виена и изпълняван от "Уиз еър", полет от Малпенса в Милано за Букурещ, изпълняван от "Уиз еър", кацнал на крайната си дестинация, полет от Солун за Малпенса в Милано на "Иджиън еърлайнс", кацнал на финалната си дестинация, полет от Порто за Малпенса в Милано на "Райънеър", кацнал на финалната си дестинация, полет от Хелзинки за Фиумичино на "Финеър", кацнал на финалната си дестинация, но ескортиран от военни изтребители, полет от Дъблин за Фиумичино в Рим, изпълняван от "Еър Лингус", отклонен към военновъздушната база Еврьо в Нормандия, във Франция.

Що се отнася до полетите с излитане и кацане в други европейски държави, до момента става дума за полет от Хелзинки за Виена на "Финеър", полет от Мадрид за София на "Райънеър", полет от Копенхаген за София на "Райънеър", полет от Станстен в Лондон за София на "Райънеър", който е бил отклонен към Пловдив, полет от Варшава за Брюксел на "Лот". Освен това четири самолета, летящи за Прага, за които според Франс прес, се предполага, че са били на "Райънеър", "Скай експрес" и "Ийзиджет, също са получили бомбени заплахи. Началните им дестинации не са уточнени на този етап.

Три самолета на летище Барахас в Мадрид също са получили сигнал за бомбена заплаха. Два от тези три самолети са били на авиокомпания "Иберия" и са идвали от Фиумичино в Рим и от летище Линате в Милано, съобщават испанската обществена радио-телевизионна компания РТВЕ и вестник "Паис", позовавайки се на службата за контрол на въздушното движение на Испания. Третият самолет е бил на "Еър Еуропа" и е трябвало да излети от Барахас към Париж. Самолетите са били проверени от специализирани служители на испанската Гражданска гвардия на летище Барахас. Проверките не са установили никаква заплаха.

В списъка на засегнатите полети, изброен от АНСА, не фигурира този на "Еър Сърбия", от Белград за Букурещ, за който съобщава румънската телевизия "Диджи 24".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.