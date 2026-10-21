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Опитвате се да разгънете пръст на ръката си, но той сякаш засяда по средата на движението. За миг остава свит, след което внезапно се изправя с характерно щракване. Понякога това е съпроводено с остра болка, а друг път усещането е просто за механичен блокаж. Възможно е това да не се повтори, но случи ли се веднъж, по-честият сценарий е сутрин и след продължителен покой на ръката това блокиране да зачести. А когато се случва при опит да се разгъне цялата ръка, причината най-често е стенозиращ теносиновит, известен още като "щракащ пръст" - заболяване на сухожилията на ръката. Тежестта на състоянието може да е от много лека, до трайно ограничаване на подвижността.

Какво се случва със сухожилията?

Механизмът на заболяването е изцяло подвластна на механиката на движение на пръстите на ръката. Сгъването им се осъществява чрез сухожилия, които свързват мускулите на предмишницата с костите на пръстите. Когато мускулите се съкращават, те образно "опъват" сухожилията, които на своя страна се плъзгат през своите анатомични канали (система от пръстеновидни връзки, които ги придържат близо до костите) и придърпват костите, осъществявайки сгъването на пръстите

При стенозиращия теносиновит най-често се засяга една конкретна пръстеновидна връзка (A1), разположена в основата на пръста откъм дланта. Тя може да се удебели и да стесни пространството за преминаване на сухожилието. Самото сухожилие също може да претърпи промени, включително локално задебеляване.

Така възниква несъответствие между големината на сухожилието и пространството, през което то трябва да се движи. При сгъване или разгъване удебеленият участък среща съпротивление и временно засяда. Ако в такъв момент човек си помогне с другата ръка да разгъне пръста, сухожилието преминава рязко през стеснението и се появява характерното щракване. И въпреки, че сме свикнали да чуваме щракащи звуци от изпукване на кокалчета, този конкретен проблем не е в ставата, а изхожда от нарушеното плъзгане на сухожилието.

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От леко щракане до блокиране на пръста

Стенозиращият теносиновит може да има различни прояви според степента на механичното затруднение. При леките форми човек усеща само периодично прещракване или затруднение в движението. Възможно е да има болка в основата на пръста, откъм дланта, или да се усети на пипане уплътнение на сухожилието.

С напредването на заболяването пръстът може да започне да засяда при сгъване или разгъване, да се освобождава внезапно сам или с помощта а другата ръка. При тежките форми дори може да остане блокиран в сгънато положение.

Но тук е важно да се направи разлика между обикновеното щракане на ставите и истинското механично засядане. Случайният звук при движение, без болка и без ограничаване на подвижността, сам по себе си не е достатъчен за поставяне на диагнозата.

Може ли заболяването да изчезне от само себе си?

Въпреки че при част от пациентите стенозиращият теносиновит протича продължително и симптомите постепенно се задълбочават, това не е задължително. При по-леки случаи оплакванията могат да отзвучат спонтанно, без медикаментозно или хирургично лечение.

В проучване, публикувано в списание Plastic Surgery, при малко над половината проследени пациенти симптомите изчезват без лечение за около 8 месеца след първоначалната консултация. И въпреки, че се касае за структурни изменения, едно от предполагаемите обяснения на проследяващите е, че хората с подобен проблем започват да щадят ръката си и така намаляват локалното дразнене, а то, от своя страна, намалява възпалението и отокът около сухожилието. Така постепенно се възстановява съотношението между дебелината на сухожилието и пространството, през което то преминава, механичното препятствие отслабва и пръстът може отново да се сгъва и разгъва без да блокира.

Това спонтанно клинично възстановяване обаче не означава непременно, че всички структурни промени са напълно изчезнали. Не гарантира и че симптомите никога няма да се повторят.

От друга страна, еднократното щракване или краткотрайното единично блокиране на пръст, не доказва, че човек има или е имал стенозиращ теносиновит. Диагнозата зависи от характера на оплакванията и установените при прегледа изменения, а не само от продължителността на симптома.

Всяко блокиране ли означава стенозиращ теносиновит?

Макар да е една от най-честите причини за подобно нарушение в механиката на разгъване на пръста, стенозиращият теносиновит не е единственото състояние, при което пръстът може да щрака, да блокира или да се движи трудно. При артрозни изменения например е възможно движението на ставата да бъде съпроводено с болка, скованост и прещракване. Тогава обаче проблемът произхожда от самата става и често с наличието на болка, костни изменения и затруднения в цялостното движение на пръста.

Подобна симптоматика може да се появи и след травма на самите сухожилия, ставни връзки или други ставни структури. В тези случаи имаме внезапно болезнено начало след конкретно нараняване, последващи от оток или посиняване.

Има и едно генетично заболяване - контрактура на Дюпюитрен или позната също като "викингска болест", която може да доведе до невъзможност за пълно разгъване на един или повече пръсти. При нея обаче се касае за постепенно задебеляване и свиване на съединителната тъкан на дланта, в резултат на което пръстите постепенно се свиват и разгъването им става невъзможно.

Тези разлики са важни, защото лечението зависи от конкретната причина. При типичния стенозиращ теносиновит диагнозата обикновено се поставя въз основа на оплакванията и физикалния преглед. Лекарят установява евентуална болезненост в областта на засегнатото сухожилие, евентуално уплътнение и характерното засядане при движение. Образни изследвания обикновено не са необходими, но могат да бъдат назначени при съмнения за друго заболяване или травматично увреждане.

Кой е изложен на по-голям риск?

Стенозиращият теносиновит се среща при приблизително 2-3% от хората и е по-характерен за възрастта между 40 и 60 години. Жените са засегнати по-често, а сред най-честите локализации са палецът и безименният пръст.

По-висока честота се установява при хора със захарен диабет. Продължителните метаболитни нарушения могат да повлияят структурата и механичните свойства на съединителната тъкан, включително сухожилията и техните обвивки. Заболяването се среща по-често и при някои ревматични състояния, включително ревматоиден артрит.

Какво трябва да се направи при първите симптоми?

Поведението зависи от тежестта и продължителността на оплакванията. Ако човек усети единично щракване, което не е придружено от болка, оток или ограничение на движението, това невинаги изисква незабавна медицинска намеса. Разумно е да се проследи дали симптомът ще се повтори.

При периодично засядане и болезненост обаче е препоръчително временно да се ограничат движенията, които провокират оплакванията, особено продължителното силно стискане на предмети. Не бива да се правят насилствени опити за разгъване на блокирания пръст, тъй като това може да засили болката и локалното дразнене.

Ако симптомите се повтарят, усилват или започват да пречат на ежедневните дейности, е необходим преглед при ортопед или специалист по хирургия на ръката.

По-бърза оценка е необходима, ако пръстът остане трайно блокиран, ако оплакванията се появят след травма или ако има значителен оток, зачервяване и силна болка. При съчетание с повишена температура трябва да се изключи и инфекциозен процес, който изисква различно и понякога спешно лечение.

Какво е терапевтичното лечение?

При леките форми първоначално може да се приложи консервативен подход. Той включва ограничаване на провокиращите движения и използване на ортеза или шина, която поддържа пръста в подходящо положение, често през нощта. Целта е да се намали механичното дразнене и да се осигурят условия за по-свободно движение на сухожилието.

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) могат да намалят болката, но не отстраняват непременно самото стеснение, което предизвиква механичното засядане. Подходящи упражнения за подвижност също могат да бъдат включени, но трябва да се изпълняват внимателно, без насилствено преодоляване на блокажа.

Един от най-често използваните методи при по-изразени оплаквания е локалното приложение на кортикостероиди в областта на сухожилието. Намаляването на локалното възпаление и отока създава условие за по-свободно движение на сухожилието през стеснения участък. А и при значителна част от пациентите инжекционното лечение води до трайно подобрение. Ефективността му обаче може да бъде по-ниска при хора със захарен диабет, при дългогодишни оплаквания и при по-тежки структурни изменения. Тогава се налага процедурата да се повтори, а когато тя не даде резултат или въпреки нея пръстът остане трайно блокиран, може да се приложи и хирургия. При нея механично се освобождава стеснената пръстеновидна връзка, така че сухожилието да получи достатъчно пространство за нормално движение.

Операцията обикновено се извършва амбулаторно, под местна анестезия, и в повечето случаи води до значително или пълно отстраняване на проблема. И въпреки, че възстановяването на подвижността започва почти веднага след операцията, остатъчната чувствителност и скованост могат да се задържат известно време, което не бива да е повод за тревога.

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