На демонстрациите и в двата града присъстваха ключови лица от ПП и ДБ, проява имаше и в Пловдив

6936 Снимка: BulFoto

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Протести в подкрепа на кмета Благомир Коцев и организирани от "Продължаваме промяната" се провеждат във Варна и в София. Акцията под наслов "Долу ръцете от демокрацията" беше провокирана от решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за отстраняването на Коцев от кметския пост.

В столицата демонстрацията доведе до блокиране на движението по ул. "Георги С. Раковски" в участъка между бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Искър".

Снимка: БТА

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На протеста присъстваше и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. По думите му искането на протестиращите е съдът да отмени решението за отстраняването на Коцев и той да се върне на поста си.

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"Пробваха се преди една година да овладеят държавата - не се получи. Сега се пробва ново правителство, с подобни методи, пак да овладеят държавата - пак няма да се получи", отбеляза Василев.

И посочи, че дали Благомир Коцев отново ще стане кмет, зависи от варненци, а политическата сила застава зад него.

Сред участниците в проявата беше и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който акцентира върху необходимостта от върховенство на закона.

Снимка: BulFoto

"Законът трябва да стои над кметовете, над местните олигарси и над всякакви зависимости. На местните избори хората трябва да си дават сметка за кого и за какво гласуват. Дали подкрепят местни интереси и хора, които ще обслужват определени бизнес интереси, ще разчистват терени и ще прокарват решения в полза на тесен кръг, или гласуват действително за промяна и защита на обществения интерес", каза Божанов пред присъстващите.

Снимка: BulFoto

Пред протестиращите Велислав Величков от "Продължаваме промяната" каза, че Коцев ще се кандидатира отново за кмет на Варна на предстоящите местни избори.

В района имаше засилено полицейско присъствие.

Междувременно граждани се събраха в подкрепа на кмета на морската столица и пред сградата на Община Варна.

Демонстрацията започна в 18:00 часа. Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Стела Николова бяха сред присъстващите на проявата. Благомир Коцев също беше там, показват снимки на "Булфото".

Снимка: BulFoto

Гражданите скандираха "Мутри вън", предава местната медия Moreto.net.

"Добър вечер, Варна, скъпи варненци. Свободни хора. Днес е исторически момент за Варна. За първи път мафията стигна до такава наглост, че да използва такива прийоми, по късна доба. Подмяна на вота. Да, от една страна, но това е подмяна на демокрацията. Събрали сме се тук не да защитим мен или кмета на града, а да защитим демокрацията, защото има много по-голямо нещо от това кой ще управлява Варна", заяви Благомир Коцев.

Снимка: BulFoto

Кирил Петков, който също се включи в протеста във Варна, определи като недопустимо прекратяването на пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствието му от работа по време на престоя му в ареста.

"Няма такава наглост никъде по света - да отвлечеш кмет на морската столица на България и да кажеш защо не беше на работното си място", заяви Петков.

Снимка: BulFoto

Той припомни, че Коцев е прекарал пет месеца и половина в ареста, и разказа за условията, при които е бил задържан, както и за посещенията си при него. В изказването си Петков отправи критики към правителството и заявената от него борба с олигархията.

"Как се бориш с олигархията, като не можеш да кажеш две думички: Дънката и ТИМ?", попита Петков.

След което засегна и темата за застрояването на Варна, като даде за пример комплекса на мястото на бившия Дом "Младост" и инвестиционните намерения за Алея Първа. Той изрази опасения относно бъдещето на крайбрежната зона и достъпа на гражданите до нея.

Снимка: BulFoto

Ивайло Мирчев отправи остри обвинения към представители на местни бизнес и политически кръгове, които според него стоят зад отстраняването на Благомир Коцев.

Шествието с протестиращи продължи към "Севастопол", после по бул. "Княз Борис" и "Македония", след което спря пред известен варненски хотел.

Събралите се граждани скандираха "Искаме си кмета!", а пространството пред хотела беше озарено от светлините на мобилните им телефони. Има осезаемо полицейско присъствие.

След това протестиращите се отправиха към Съдебната палата в града, където се провеждаше и протестът "Нито една повече" срещу насилието над жени.

Протест в подкрепа на Коцев се проведе и пред Общината в Пловдив, предава БТА.

Снимка: БТА

Гражданите там също се обявиха и в защита на демократичния избор, върховенството на закона и основните ни права и свободи.

Снимка: БТА

Протестът беше под надслов "Заедно с Благо, срещу мафията".

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