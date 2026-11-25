Блокада в София и шествие във Варна на протестите в подкрепа на Коцев (снимки/видео)
На демонстрациите и в двата града присъстваха ключови лица от ПП и ДБ, проява имаше и в Пловдив
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Протести в подкрепа на кмета Благомир Коцев и организирани от "Продължаваме промяната" се провеждат във Варна и в София. Акцията под наслов "Долу ръцете от демокрацията" беше провокирана от решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за отстраняването на Коцев от кметския пост.
В столицата демонстрацията доведе до блокиране на движението по ул. "Георги С. Раковски" в участъка между бул. "Княз Александър Дондуков" и ул. "Искър".
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На протеста присъстваше и председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. По думите му искането на протестиращите е съдът да отмени решението за отстраняването на Коцев и той да се върне на поста си.
"Пробваха се преди една година да овладеят държавата - не се получи. Сега се пробва ново правителство, с подобни методи, пак да овладеят държавата - пак няма да се получи", отбеляза Василев.
И посочи, че дали Благомир Коцев отново ще стане кмет, зависи от варненци, а политическата сила застава зад него.
Сред участниците в проявата беше и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който акцентира върху необходимостта от върховенство на закона.
"Законът трябва да стои над кметовете, над местните олигарси и над всякакви зависимости. На местните избори хората трябва да си дават сметка за кого и за какво гласуват. Дали подкрепят местни интереси и хора, които ще обслужват определени бизнес интереси, ще разчистват терени и ще прокарват решения в полза на тесен кръг, или гласуват действително за промяна и защита на обществения интерес", каза Божанов пред присъстващите.
Пред протестиращите Велислав Величков от "Продължаваме промяната" каза, че Коцев ще се кандидатира отново за кмет на Варна на предстоящите местни избори.
В района имаше засилено полицейско присъствие.
Междувременно граждани се събраха в подкрепа на кмета на морската столица и пред сградата на Община Варна.
Демонстрацията започна в 18:00 часа. Кирил Петков, Ивайло Мирчев, Стела Николова бяха сред присъстващите на проявата. Благомир Коцев също беше там, показват снимки на "Булфото".
Гражданите скандираха "Мутри вън", предава местната медия Moreto.net.
"Добър вечер, Варна, скъпи варненци. Свободни хора. Днес е исторически момент за Варна. За първи път мафията стигна до такава наглост, че да използва такива прийоми, по късна доба. Подмяна на вота. Да, от една страна, но това е подмяна на демокрацията. Събрали сме се тук не да защитим мен или кмета на града, а да защитим демокрацията, защото има много по-голямо нещо от това кой ще управлява Варна", заяви Благомир Коцев.
Кирил Петков, който също се включи в протеста във Варна, определи като недопустимо прекратяването на пълномощията на Благомир Коцев заради отсъствието му от работа по време на престоя му в ареста.
"Няма такава наглост никъде по света - да отвлечеш кмет на морската столица на България и да кажеш защо не беше на работното си място", заяви Петков.
Той припомни, че Коцев е прекарал пет месеца и половина в ареста, и разказа за условията, при които е бил задържан, както и за посещенията си при него. В изказването си Петков отправи критики към правителството и заявената от него борба с олигархията.
"Как се бориш с олигархията, като не можеш да кажеш две думички: Дънката и ТИМ?", попита Петков.
След което засегна и темата за застрояването на Варна, като даде за пример комплекса на мястото на бившия Дом "Младост" и инвестиционните намерения за Алея Първа. Той изрази опасения относно бъдещето на крайбрежната зона и достъпа на гражданите до нея.
Ивайло Мирчев отправи остри обвинения към представители на местни бизнес и политически кръгове, които според него стоят зад отстраняването на Благомир Коцев.
Шествието с протестиращи продължи към "Севастопол", после по бул. "Княз Борис" и "Македония", след което спря пред известен варненски хотел.
Събралите се граждани скандираха "Искаме си кмета!", а пространството пред хотела беше озарено от светлините на мобилните им телефони. Има осезаемо полицейско присъствие.
След това протестиращите се отправиха към Съдебната палата в града, където се провеждаше и протестът "Нито една повече" срещу насилието над жени.
Протест в подкрепа на Коцев се проведе и пред Общината в Пловдив, предава БТА.
Гражданите там също се обявиха и в защита на демократичния избор, върховенството на закона и основните ни права и свободи.
Протестът беше под надслов "Заедно с Благо, срещу мафията".