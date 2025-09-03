Близо 800 хиляди граждани, имащи решения, издадени от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), ползват социални плащания, трябва да се направи анализ на разпоредбите. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Кабинетът "Желязков"

По думите му трябва да се направи анализ на законите, защото се получава геометрична прогресия - на входа са решенията на ТЕЛК, а на изхода - всички плащания, които вече са милиарди.

"Близо 26 хиляди са били ползвателите на лична помощ в последните години, сега са над 80 хиляди", посочи още социалният министър.

Борислав Гуцанов отговори на народния представител Хасен Адемов, който разказа за случай в Стара Загора за спиране на социалната помощ на пациент заради обжалване на решение на ТЕЛК.

В същото време обаче се увеличават и случаите на разкрити фалшиви решения, чрез които хора са получавали стотици хиляди левове без да имат право. 

Само преди седмица служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград разкриха двама мъже, които с фалшиви решения на ТЕЛК са ощетили държавата с общо 92 000 лева. 

От месец януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност. Другият случай е свързат с 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.

В началото на годината пък стана ясно, че мъж и жена от Цар Калоян с фалшиви решения на ТЕЛК са получавали в продължение на 18 години инвалидни пенсии и са ощетили държавата с общо 95 000 лв.

ИЗБРАНО
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце Лайф
Мария за съпруга си: Той успя да ме върне в женската ми енергия, има добро сърце
13061
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
11401
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева Бизнес
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева
6654
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес IT
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес
68221
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура Impressio
Ценна находка хвърля нова светлина върху древната самарянска култура
1619
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи Trip
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи
3609
Куру фасулие: Чудният боб по турски Вкусотии
Куру фасулие: Чудният боб по турски
424
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден Zodiac
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден
1718
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса Времето
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса
566