По думите на социалния министър Борислав Гуцанов трябва да се направи анализ на законите, защото се получава геометрична прогресия

6084 Снимка: iStock by Getty

Близо 800 хиляди граждани, имащи решения, издадени от Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), ползват социални плащания, трябва да се направи анализ на разпоредбите. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

По думите му трябва да се направи анализ на законите, защото се получава геометрична прогресия - на входа са решенията на ТЕЛК, а на изхода - всички плащания, които вече са милиарди.

"Близо 26 хиляди са били ползвателите на лична помощ в последните години, сега са над 80 хиляди", посочи още социалният министър.

Борислав Гуцанов отговори на народния представител Хасен Адемов, който разказа за случай в Стара Загора за спиране на социалната помощ на пациент заради обжалване на решение на ТЕЛК.

В същото време обаче се увеличават и случаите на разкрити фалшиви решения, чрез които хора са получавали стотици хиляди левове без да имат право.

Само преди седмица служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград разкриха двама мъже, които с фалшиви решения на ТЕЛК са ощетили държавата с общо 92 000 лева.

От месец януари 2011 г. до настоящия момент 70-годишен мъж от царкалоянското село Езерче е получил без правно основание парични средства на обща стойност 53 000 лв, представляващи изплатена лична пенсия за инвалидност. Другият случай е свързат с 53-годишен мъж от разградското село Дянково, който от май 2007 г. до момента е присвоил 39 000 лв под формата на лична пенсия за инвалидност без правно основание и ползвайки неистинско експертно решение на ТЕЛК.

В началото на годината пък стана ясно, че мъж и жена от Цар Калоян с фалшиви решения на ТЕЛК са получавали в продължение на 18 години инвалидни пенсии и са ощетили държавата с общо 95 000 лв.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.