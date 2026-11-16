Снимка: Уникредит Булбанк Благотворителните Коледни и Великденски базари в УниКредит Булбанк: когато празничният дух се превръща в подкрепа

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Празниците имат способността да събират хората около това, което е истински важно - времето заедно, споделените емоции и желанието да помогнем там, където има нужда. В УниКредит Булбанк тази енергия от години намира своя естествен израз в благотворителните Коледни и Великденски базари - инициатива, която обединява служителите около каузи с реално въздействие.

Снимка: Уникредит Булбанк

Празник с кауза

В навечерието на Коледа и Великден централните офиси на банката в София се изпълват с празнично настроение, цветни щандове и десетки усмихнати доброволци. Сред ръчно изработени сувенири, домашно приготвени лакомства, празнична украса и продукти на социални предприятия, служителите откриват не просто подаръци за близките си, а възможност да бъдат част от нещо по-голямо.

Зад всеки базар стоят хора, които отделят от времето и енергията си, за да организират инициативата, да подкрепят каузата и да насърчат своите колеги да се включат. Именно тази доброволна ангажираност превръща базарите в една от най-разпознаваемите и обичани вътрешни традиции на банката.

"Тези базари са доказателство, че когато хората се обединят около една добра идея, резултатите могат да надминат очакванията. През последните пет години благодарение на нашите колеги сме събрали над 55 000 евро в подкрепа на различни благотворителни каузи. Най-ценен за нас обаче е духът на съпричастност, който стои зад тази инициатива и който ни напомня, че всеки може да допринесе за положителна промяна със своя жест, независимо колко малък изглежда той", казва Аделина Пеева, мениджър "Спонсорства и събития" в УниКредит Булбанк.

Снимка: Уникредит Булбанк

Когато много малки жестове се събират в нещо голямо

През годините събраните средства са подпомагали различни социални и образователни инициативи в подкрепа на деца и млади хора, хора в уязвимо положение и колеги, преминаващи през трудни житейски моменти.

Така всяка закупена украса, всяка домашно приготвена сладка изненада или ръчно изработена картичка носи със себе си не само празнично настроение, но и конкретна помощ. Базарите създават възможност всеки да се включи по достъпен начин, а заедно тези малки жестове се превръщат в значима подкрепа за хората, които имат нужда от нея.

Снимка: Уникредит Булбанк

Каузата, която не зависи от сезона

Коледните и Великденските благотворителни базари са повече от събития в корпоративния календар на УниКредит Булбанк. Те са част от културата на банката и от убеждението, че успехът има най-голяма стойност, когато се споделя.

Защото доброто няма нужда от специален повод. Понякога е достатъчна една идея, една общност и желанието да подадеш ръка. Именно това продължава да събира служителите на УниКредит Булбанк година след година около кауза, която остава актуална през всички сезони - каузата да бъдем полезни един на друг и на обществото, от което сме част.