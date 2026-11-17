Петър Терзобалиев обясни, че отношенията му с майката на 26-годишния Емил Георгиев са в миналото, не го е назначил той, нямал e данни срещу него и го е наказвал

13225 Снимки в колаж: bTV/фейсбук профил на Емил Георгиев

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Бившият директор на Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман Петър Терзобалиев обясни, че отношенията му с майката на 26-годишния граничен полицай от "Калотина" Емил Георгиев, който прегази пиян 18-годишната Милена Мирчева, са в миналото.

Терзобалиев съобщи, че Георгиев не е назначен по негово време и докато му е бил началник не е получавал данни, че е употребявал алкохол или наркотици. Бившият директор посочи, че е наказвал граничния полицай един път през 2022 или 2023 г., без да уточни за какво.

БТВ съобщи вчера, че доведеният баща на арестувания е бивш ръководител на Гранично полицейско управление "Калотина", а заведението след посещение на което стана фаталният инцидент, е собственост на неговата майка. "Има бивш ръководен служител, вече не е в системата на МВР, който е имал непреки родствени връзки със задържания", потвърди директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов, цитиран от "Нова телевизия".

Днес Терзобалиев уточни пред БНТ, че познава родителите на Емил Георгиев и в миналото е имал отношения с майка му, като отрече това да означава, че е доведен баща на младия мъж. По думите му биологичният баща на Георгиев е автомобилен механик, който живее в Драгоман.

"Няма никаква родствена връзка с него. Моят син се казва Николай Терзобалиев и живее в град Бургас", посочи още бившият директор.

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Терзобалиев е познавал Милена и нейния приятел, който е работил като сервитьор в заведението в центъра на Драгоман и двамата са искали да следват в Академията на МВР.

Бившият директор подчерта още, че не е назначавал Георгиев в системата на "Гранична полиция" и по негови данни това е станало при предишен ръководител.

"Началниците ми не са докладвали нито писмено, нито устно, че е имал буен нрав на работа и за някакви нарушения, които е извършвал. Не съм получавал данни, че е употребявал алкохол или наркотици. За всеки служител, за който се получаваха оперативни данни, че употребява наркотици или се занимава с незаконна дейност, винаги се е докладвал на дирекция "Вътрешна сигурност", обясни Терзобалиев. Той съобщи, че е наказвал Георгиев един път през 2022 или 2023 г.

"За тия слухове, които се носят, че съм бил баща на еди-кой си, лично съм писал жалба до министър Демерджиев. Тези препратки създават усещане, че може да има някакъв вид чадър върху този човек. Чадър е нямало и няма да има. Никога не съм допускал аз като ръководен служител на Калотина и на РДГП - Драгоман да има чадър. Бил съм служител на "Вътрешна сигурност". Много съм наказвал, много съм уволнявал", заяви Терзобалиев.

Той е напуснал МВР след 26 години стаж в системата преди около три месеца по лични здравословни причини, както и заради нападки срещу него във връзка със служебната му дейност. Според Терзобалиев критиките са били провокирани от добрите резултати на дирекцията през 2023 - 2024 г. Той посочи, че са били образувани над 400 досъдебни производства, като по думите му 95% от тях са завършили с осъдителни присъди.

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