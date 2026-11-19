За щети от силния вятър на тел. 112 са подадени 250 сигнала

1219 Снимка: БТА

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Електрозахранването в почти цяла Северозападна България е възстановено, след като в сряда вечерта и през нощта на много места имаше прекъсвания заради гръмотевичната буря и силния вятър. Въпреки усилията на екипите, които прекараха нощта в отстраняване на множество аварии, все още има цели населени места без ток.

На телефон 112 са получени 250 сигнала за щети от силния вятър за периода от 20:00 ч. на 18 ноември до 8:00 часа, съобщиха от дирекция "Национална система 112".

Буря остави без ток повече от 40 населени места в Северна и Северозападна България. Най-много са проблемите в селата от община Вършец, където без ток са почти всички населени места: Черкаски, Вършец, Горно Озирово, Долна Бела Речка, Горна Бела Речка, Долно Озирово, Спанчевци и Стояново.

Без електричество и към този момент е село Горно Церовене, община Монтана. В берковското село Пърличево също няма ток. Врачанското село Лютаджик също е засегнато от авария и електрозахранването е прекъснато, съобщи БНТ.

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На територията на община Мездра проблемите са повече и без ток са Типченица, Лютидол и село Лик. Без електричество са и части от Мизия, Оряхово и село Михайлово в община Хайредин.

Най-много са засегнатите населени места в областите Монтана и Враца. Аварийните екипи работиха през нощта по отстраняването на повредите. В София бурният вятър събори дървета и клони.

Гражданите са сигнализирали на тел. 112 за паднали дървета и клони на пътни платна и върху автомобили, части от покривни конструкции, ламарини и прекъснато електрозахранване.

Снимка: БТА

Сигналите за отстраняване на паднали дървета за цялата страна са 119. За област София-град те са 32, за Софийска област - 11, за област Кюстендил - един, за област Видин - три, за област Враца - 14, за област Монтана - 11, за област Плевен - 30, за област Ловеч - 11, за област Пазарджик - три, за област Пловдив - един и за област Хасково - два.

Предадените сигнали за София за настъпили щети от вятъра - паднали ламарини, части от покривни конструкции, билбордове и клони, са 108. Сигналите за проблеми с електрозахранването са 23: за област Враца - 11, за област Монтана - шест, за област Плевен - три и за област Ловеч - три, предаде БТА. През нощта са постъпили и сигнали за блокирани и частично блокирани пътища от общинската и републиканската пътна мрежа заради паднали дървета.

И днес остава ветровито. Жълт код за силен вятър е обявен в 15 области в страната, предупреди НИМХ. Предупредителният жълт код е в сила за областите - Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Русе, София-област, София-град, Силистра, Търговище и Шумен. От Столичната община предупреждават да се приберат незакрепените предмети от балконите. Освен ветровито времето остава и дъждовно.

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