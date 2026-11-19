Без ток след бурята остават десетина населени места във Врачанско и Монтанско
За щети от силния вятър на тел. 112 са подадени 250 сигнала
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Електрозахранването в почти цяла Северозападна България е възстановено, след като в сряда вечерта и през нощта на много места имаше прекъсвания заради гръмотевичната буря и силния вятър. Въпреки усилията на екипите, които прекараха нощта в отстраняване на множество аварии, все още има цели населени места без ток.
Гневът на природата
На телефон 112 са получени 250 сигнала за щети от силния вятър за периода от 20:00 ч. на 18 ноември до 8:00 часа, съобщиха от дирекция "Национална система 112".
Буря остави без ток повече от 40 населени места в Северна и Северозападна България. Най-много са проблемите в селата от община Вършец, където без ток са почти всички населени места: Черкаски, Вършец, Горно Озирово, Долна Бела Речка, Горна Бела Речка, Долно Озирово, Спанчевци и Стояново.
Без електричество и към този момент е село Горно Церовене, община Монтана. В берковското село Пърличево също няма ток. Врачанското село Лютаджик също е засегнато от авария и електрозахранването е прекъснато, съобщи БНТ.
На територията на община Мездра проблемите са повече и без ток са Типченица, Лютидол и село Лик. Без електричество са и части от Мизия, Оряхово и село Михайлово в община Хайредин.
Най-много са засегнатите населени места в областите Монтана и Враца. Аварийните екипи работиха през нощта по отстраняването на повредите. В София бурният вятър събори дървета и клони.
Гражданите са сигнализирали на тел. 112 за паднали дървета и клони на пътни платна и върху автомобили, части от покривни конструкции, ламарини и прекъснато електрозахранване.
Сигналите за отстраняване на паднали дървета за цялата страна са 119. За област София-град те са 32, за Софийска област - 11, за област Кюстендил - един, за област Видин - три, за област Враца - 14, за област Монтана - 11, за област Плевен - 30, за област Ловеч - 11, за област Пазарджик - три, за област Пловдив - един и за област Хасково - два.
Предадените сигнали за София за настъпили щети от вятъра - паднали ламарини, части от покривни конструкции, билбордове и клони, са 108. Сигналите за проблеми с електрозахранването са 23: за област Враца - 11, за област Монтана - шест, за област Плевен - три и за област Ловеч - три, предаде БТА. През нощта са постъпили и сигнали за блокирани и частично блокирани пътища от общинската и републиканската пътна мрежа заради паднали дървета.
И днес остава ветровито. Жълт код за силен вятър е обявен в 15 области в страната, предупреди НИМХ. Предупредителният жълт код е в сила за областите - Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кюстендил, Монтана, Плевен, Разград, Русе, София-област, София-град, Силистра, Търговище и Шумен. От Столичната община предупреждават да се приберат незакрепените предмети от балконите. Освен ветровито времето остава и дъждовно.