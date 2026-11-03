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Кметът на Шабла Мариян Жечев обяви бедствено положение, след като от снощи на територията на общината са паднали средно 150 литра дъжд на квадратен метър, а на места количествата са били почти двойно по-големи. Наводнени са пътни участъци, а кризисният щаб следи непрекъснато обстановката съвместно с екипи на полицията и пожарната.

Опасно време

Свлачище затвори част от пътя Варна-Златни пясъци, а обилните валежи през последните дни предизвикаха свличане на земни маси по общинската пътна мрежа и затрудниха достъпа до 16 села в Смолянска област.

На прохода Петрохан в Стара планина дъждът е преминал в сняг. 

Бедствено положение на територията на община Шабла е обявено след заседание на Общинския щаб за защита при бедствия и аварии и е съгласувано от областния управител Руслан Томов. 

То е в сила от 16 часа на 3 ноември до отмяната му, но не повече от седем дни от обявяването му, уточняват от Областната администрация.

Причина за усложнената обстановка в Шабла е преливането на дере, вследствие на което са наводнени дворове на къщи в ниските части на града. Наложила се е превантивна евакуация на общо 16 души, чиито домове се намират на улиците "Суха река" и "Шипка". Няма бедстващи. Обилни валежи са паднали и в района на Камен бряг. 

Като цяло обстановката в област Добрич остава спокойна въпреки падналите значителни количества дъжд, съобщи областният управител Руслан Томов. Той и ръководителите на институциите, ангажирани с реакцията при извънредни ситуации, поддържат координация и следят ситуацията в региона.

Екипи на Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и общините наблюдават водните нива по водосборите, деретата и суходолията. Създадена е организация за реакция при необходимост. 

След вчерашния проливен дъждкойто превърна улиците на Варна в реки, днес пътят от морския град към курорта Златни пясъци пропадна, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Снимка: БТА

От Общината потвърдиха информацията за образувалото се свлачище и уточниха, че пътят е част от републиканската пътна мрежа, поради което Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) трябва да определи последващите действия.

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От пресцентъра на Областната администрация допълниха, че нейни експерти са на място, за да се запознаят със ситуацията. Очаква се и становище от Областното пътно управление.

Свличането е непосредствено преди отбивката за Варненския свободен университет.

Снимка: БТА

Опасност от повишаване на нивото и евентуално преливане на река Двойница край Обзор заради очакваните обилни валежи. За това предупреждават от местното кметство, като призовават жителите в близост до реката да бъдат особено внимателни.

Влошаването на метеорологичната обстановка се очаква след полунощ, когато в Бургаска област ще започнат значителни валежи от дъжд.

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Обилните валежи през последните дни предизвикаха сериозни затруднения и по общинската пътна мрежа в множество населени места и махали в Смолянско, съобщи пресцентърът на Община Смолян. Активизирани са локални свлачищни процеси, засегнати са пътни връзки към селата Горово, Вълчан, Змиево, Турян, Бориково, Киселчово, Кремене, Черешово, Сивино, Липец, Гудевица, Речани, Гоздевица, Требище, Славейно и Алиговска. От Община Смолян са мобилизирани мобилни екипи за обследване и овладяване на щетите по инфраструктурата.

Временно е затворен пътят Катраница - Река заради свличане на земна маса. В района на Стикъл пътното платно е стеснено вследствие на срутище.

От Община Смолян уточняват, че са изпратени екипи, които да разчистват засегнатите участъци. Ситуацията се следи непрекъснато, като общинската администрация е в готовност да реагира при влошаване на метеорологичните условия.

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На прохода Петрохан в Стара планина пък дъждът е преминал в сняг и в момента продължава да вали. Пътят през прохода, който е най-краткият маршрут от София към областите Монтана и Видин, се почиства и е проходим при зимни условия, съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление в Монтана.

Засега снежната покривка в Петрохан е малка, а температурата е около нулата. Очаква се през нощта температурите да се понижат и да се наложи не само почистване на пътя със снегорини, но и опесъчаване, посочи дежурният. Той препоръча да се пътува само с автомобили, подготвени за зимни условия.

Към момента в област Монтана няма затворени пътища и тежки катастрофи

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