Николай Попов заяви, че е оказван натиск върху вещото лице, назначено от съда да изготви нова автотехническа експертиза за катастрофата, при която загина дъщеря му

2150 Снимка: БНТ

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Бащата на загиналата Сияна - Николай Попов, коментира акцията на ГДБОП в дома на проф. Станимир Карапетков в Сливен. По думите му обискът е извършен в петък и е свързан със сигнал за оказван натиск върху вещото лице, на което съдът е възложил изготвянето на нова експертиза.

"Става въпрос за оказване на натиск върху вещото лице, назначено от съда да изготви новата експертиза по делото "Сияна", заяви Попов пред БНТ.

Според него целта е била да се избегне евентуалното наказателно преследване, както и да бъде постановена присъда в интерес на обвиняемия Георги Александров и самият Карапетков.

"Огромен проблем има с автотехническата експертиза и с вещите лица. Стотици дела за ПТП са блокирани в съда, благодарение на една наредба, която Карапетков успя да прокара, но изкривява и блокира правосъдието. Около 60 вещи лица са издържали изпита по неговия конспект, а стотици не са, защото отказват да работят по него. Експертизи, които са възложени преди тази на наредба, не могат да бъдат приети от съда", заяви Попов.

Николай Попов похвали министърът на МВР Иван Демерджиев, когото нарече "смел мъж". По думите му всички опити досега за разследване на Карапетковса "катастрофирали в чекмеджетата на някой прокурор". Попов нарече и изборът на нов Висш съдебен съвет "изключително добро обстоятелство", защото има шанс да се отпушат всички разследвания.

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"Дали проф. Карапетков действително е манипулирал експертизи, предстои да се изясни. Аз самата съм чела и виждала неща писани от професора, които дълбоко са ме шокирали. Например случаят "Попово", където съм се изумявала как човек с толкова титли и знания е направил толкова изумителни "експертни" заключения въз основа, на които щеше да лиши едно семейство от правото му на справедливост. Ами случаят "Сияна", а "Лим", а "Местан"? Веднъж е грешка и маже да се случи и на най-дарбите, но всеки път е или умишлено или става дума за некомпетентност. Аз лично се съмнявам във второто", коментира обиска Диана Русинова във Facebook.

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