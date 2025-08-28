4124 Колаж: Надежда Христова, Dir.bg

Бащата на 12-годишната Сияна Попова, която на 31 март загина при катастрофа на пътя между плевенските села Телиш и Радомирци, направи първото си дарение с част от парите, които получи като обезщетение от застрахователната компания за смъртта на единственото си дете.

Николай Попов публикува в профила си във Фейсбук платежните нареждания на обща стойност от 17 520 лева, които е дал за закупуването на мобилен ехограф. Ценната апаратура е дарена на реанимацията на Университетската болница в Бургас, където се грижеха за 4-годишния Мартин Здравков.

Момченцето и 35-годишната му майка Христина са двамата най-тежко пострадали от катастрофата, предизвикана от 18-годишния Никола Бургазлиев в в курорта Слънчев бряг. Там на 14 август младежът връхлетя върху Мартин, Христина, двете племеннички на съпруга на младата жена и хотелски служител, докато вървят по тротоара.

4-годишното момче първоначално бе лекувано в бургаската болница, но в понеделник бе транспортирано с медицински хеликоптер до детската реанимация в "Пирогов". Ден по-късно от най-голямата спешна болница съобщиха, че животът на детето е извън опасност. Не се налага да бъде правена и мозъчна операция.

35-годишната му майка обаче не може да бъде спасена. Тя остава в мозъчна смърт в УМБАЛ-Бургас, а лекарите поддържат сърцето й с медикаменти и апаратура.

В понеделник Николай Попов, който поддържа постоянен контакт със близките на Христина и Мартин, съобщи, че с майката на Сияна са получили общо 300 000 лева обезщетение от застрахователите.

"На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца", написа тогава почерненият баща.

Днес той обяви, че първото дарение е вече факт.

"Първото дарение, което направих от обезщетението за убитото ми дете е за реанимацията в УМБАЛ "Бургас". За сумата от 17520 лв. закупих мобилен ехограф, от който имат нужда лекарите там. Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Доброто е заразно - фирмата доставчик ми продаде техниката с огромна отстъпка и без никаква печалба. Благодаря! Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата", обеща Николай Попов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.