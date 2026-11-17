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Затлъстяването е хронично заболяване, което засяга не само теглото, но и цялостното здраве и качеството на живот. Съвременната медицина предлага все повече възможности за неговото лечение - от новите медикаментозни терапии до ендоскопските методи и бариатричната хирургия. Как се избира най-подходящият подход, кога операцията е необходима и защо успешното лечение изисква участието на различни медицински специалисти? Разговаряме с д-р Спас Иванов, хирург в Болница ВИТА, част от екипа на Центъра по метаболитна и бариатрична хирургия и член на Българското дружество по бариатрична и метаболитна хирургия.

Снимка: ВИТА

Бариатричната хирургия все още не е достатъчно позната в България. Какво трябва да знаем за нея и защо е важно да говорим повече за затлъстяването?

За съжаление бариатрията все още е малко позната в България и за нея трябва да се говори повече.

Бих започнал с това какво не е бариатричната хирургия - тя не е козметична хирургия. По-точното ѝ име е бариатрична и метаболитна хирургия. Това е група от хирургични процедури върху стомаха и тънките черва, които лекуват затлъстяването и съпътстващите го заболявания - най-често захарен диабет тип 2, артериална хипертония, сънна апнея и други.

Много е важно да се подчертае, че затлъстяването е състояние, което се определя като хронично многофакторно заболяване.

Още от 90-те години на миналия век Световната здравна организация говори за затлъстяването като за епидемия. Оттогава досега броят на хората с индекс на телесната маса (ИТМ) над 30 е нараснал четири пъти. Прогнозите за следващите 10 години не показват промяна в тази тенденция. Към 2026 г. в европейските страни този дял варира между 10% и 39%, а средната стойност по данни на Евростат е 16,3%. За България той е около 25%. Очакванията са тези стойности трайно да растат и да се изравняват, като за нашата страна прогнозата е около и над 30%. В страни като САЩ и държавите от Арабския полуостров се очаква делът да надхвърли 55% от населението.

Всичко това показва колко важни са всички средства за борба със затлъстяването, и в частност бариатричната хирургия.

Кои пациенти са подходящи и кога операцията е правилното решение?

През последните години индикациите за бариатрична операция се промениха съществено, като основен показател остава индексът на телесната маса. Доскоро границата за оперативна намеса изискваше ИТМ над 40 без оглед на придружаващи заболявания, или ИТМ между 35 и 40 при наличие на сериозни съпътстващи състояния като захарен диабет втори тип и артериална хипертония. Съгласно актуалните препоръки на Международната федерация по хирургия на затлъстяването и метаболитните нарушения (IFSO) и Американското общество за метаболитна и бариатрична хирургия (ASMBS), тези критерии са разширени. Към днешна дата показанията обхващат пациенти с ИТМ над или равен на 35, независимо от наличието на придружаващи болести, както и пациенти с ИТМ в диапазона между 30 и 34.9, които имат съпътстващи заболявания като захарен диабет втори тип и други, неподдаващи се на адекватно нехирургично лечение.

Когато става въпрос за определяне на точния момент за операция, решаващо значение има вътрешната готовност на пациента, тъй като успехът изисква той да е напълно узрял и мотивиран да се бори с това заболяване, защото битката е сериозна, трудна и е за цял живот. А победата е означава здраве, по-дълъг и по-качествен живот.

Много е важно да се знае, че освен всички съпътстващи болести като захарен диабед 2 тип, артериална хипертония, омазнен черен дроб, висок холестерол, сънна апнея, проблеми със ставите и прешлените, затлъстяването се свързва и с много други рискове. То значително повишава риска от съдови инциденти като инфаркт, инсулт и белодробен тромбоемболизъм, води до репродуктивни затруднения и е свързано с повишена честота на злокачествени заболявания. Именно заради тази мащабна тежест върху организма статистиката сочи категорично, че при пациенти с индекс на телесната маса над 40 очакваната продължителност на живота намалява с поне десет години.

През последните години медикаменти като семаглутид (Оземпик) и тирзепатид (Мунджаро) промениха лечението на затлъстяването. Могат ли те да заменят бариатричната операция, или хирургията продължава да има предимства, особено когато говорим за трайни резултати?

Първо бих искал да подчертая нещо изключително важно - трайни резултати, тоест излекуване на затлъстяването в пълния смисъл на думата, няма. Точно затова то се определя като хронична болест. Подобна аналогия можем да направим с артериалната хипертония: можем да я лекуваме и да поддържаме кръвното в оптимални граници, т.е. не можем да спрем лекарствата. Същото важи и при затлъстяването. Можем да се справим с него и да го контролираме, но борбата, лечението, режима са задължителни. В противен случай болестта се връща, а с нея и всички съпътстващи я състояния.

Що се отнася до съвременните медикаменти, резултатите от тях са изключително добри, а в процес е разработването и на нови молекули, вероятно с още по-добри резултати. Лекарствата обаче към момента не могат да заместят и да изключат бариатричната хирургия, която все още е средството с най-голяма очаквана загуба на килограми, които се задържат и най-дълго време. Към момента те намират изключително място при тези оперирани пациенти, които след 2-рата, 3-тата година започват да връщат килограми. Приложени тогава те помагат килограмите да се задържат в здравословни граници.

За сравнение, препарати като тирзепатид постигат между 16 и 22% загуба на телесно тегло в рамките на година и половина. Трябва да сме наясно обаче, че ефектът им върху редукцията на теглото се изчерпва към втората година, след което остават предимно ползите за метаболизма на глюкозата. От друга страна, след бариатрична операция пациентите губят между 25 и 40% от теглото си и ефектът е много по-дълготраен.

Важно е да се отбележи, че въпросните медикаменти въздействат на метаболизма като активират един, два или три рецептора в организма, а ефектите след бариатрична хирургия въздействат освен на тези три рецептора и на още много други и метаболитният ефект е много по-силен и сериозен.

Така че лекарствата няма да заменят хирургичното лечение, но вероятно ще доведат до намаляване на броя на на оперативните интервенции в близко бъдеще. Очакванията са, че по-скоро ще се наложи нов, по-комплексен подход, при който различните методи ще се допълват. Възможно е лечението да започва с медикаменти, след това да се прилагат все по-често ендоскопски процедури като ESG, а бариатричната хирургия да се запази за пациентите, при които другите методи не дават достатъчен резултат, при повторно покачване на теглото или при възникване на усложнения. Тя ще продължи да бъде основен метод и при най-тежките случаи - например при пациенти с висок риск и ИТМ над 55.

В Болница ВИТА функционира Център по метаболитна и бариатрична хирургия. Какво представлява той, какви услуги предлага и какви са Вашият опит и резултати през годините?

Да, в МБАЛ ВИТА такъв център работи вече повече от 6 години и той е едно от малкото подобни звена в България. Имам честта и привилегията да бъда част от неговото развитие вече повече от 5 години.

Центърът обединява ендокринолози, диетолози, кардиолози, пулмолози, анестезиолози, гастроентеролози, психолози и хирурзи, които заедно осигуряват цялостен мултидисциплинарен подход към лечението на пациенти със затлъстяване. Предлагаме комплексна и завършена услуга - не само лечение, но продължаващото през годините наблюдение на подобни болни.

По груби сметки досега през центъра са преминали над 500 пациенти, като при около 150 от тях е извършена бариатрична операция. Тези цифри не са големи, но не са и за подценяване, и показват няколко неща. Ако приемем, че 25% от населението на България е със затлъстяване, излиза, че над 1 000 000 души биха имали полза от някакъв вид бариатрична консултация и/или лечение (не само хирургично).

Слабият интерес на българските пациенти говори за това, че затлъстяването не се познава и не се приема като болест - нито от обществото, нито от голяма част от медицинските специалисти. Той е свързан и със слабата здравна политика на държавата за популяризиране на проблема. В резултат на всичко това в областта на коремната хирургия липсва диагноза "затлъстяване", бариатричната хирургия не се разпознава като метод за лечение на това заболяване, което естествено води и до липса на финансиране на подобни операции от НЗОК. Затова трябва да се говори за тези проблеми и за самото заболяване. Трябва да "образоваме" хората и медицинските специалисти, за да се променят нещата в България и дори малкото пациенти, които сега се насочват към близка югоизточна дестинация, да остават и да се лекуват тук.

В Центъра по метаболитна и бариатрична хирургия на МБАЛ ВИТА предлагаме цялата гама услуги за пациенти със затлъстяване. Те могат да получат консултация и съвети от специалисти за метаболитните заболявания, хормоналния статус, насоки по отношение на хранене и диететика, както и най-подходящото лечение на наднорменото тегло и затлъстяването. Това включва медикаментозно лечение под наблюдение на специалист, ендоскопски процедури, извършвани от гастроентеролог (интрагастрален балон, ботокс), и не на последно място - съвременна бариатрична хирургия.

В Клиниката по хирургия извършваме лапароскопски всички известни и утвърдени бариатрични операции като Sleeve gastrectomy, Roux-en-Y gastric bypass, One-anastomosis gastric bypass, Mini-bypass, SASI-bypass. Освен това от почти 5 години практикувам иновативна модификация на ръкавната резекция, наречена Sleeve-Dor. Процедурата съчетава ръкавна резекция с антирефлуксна модификация. Така оперираните пациенти са защитени от следоперативен рефлукс, който е "ахилесовата пета" на стандартната ръкавна резекция. Модификацията позволява ръкавна резекция и при пациенти, които преди операцията имат рефлуксни оплаквания и/или голяма хиатална херния. Досега сме оперирали с нея около 50 пациенти и резултатите са изключително добри.

Основните страхове на пациентите са свързани с рисковете от операцията. Какви са рисковете при една бариатрична операция?

Напълно естествено е всеки човек да изпитва известни притеснения преди операция - това е нормална човешка реакция. Най-важното послание обаче, което трябва да стигне до пациентите, е, че съвременната бариатрична хирургия е категорично нискорискова.

За да илюстрирам какво точно означава това в медицинската практика: когато оценяваме рисковете при интервенция в коремната хирургия, базата за сравнение е най-честата планова операция - лапароскопското отстраняване на жлъчния мехур. Това е най-стандартизираната процедура, при която хирургичният риск е изключително нисък, в рамките на 1 до 3 процента. Бариатричната хирургия днес е абсолютно съпоставима по степен на безопасност с тази рутинна интервенция, затова е ключово да подчертаем нейния нискорисков профил.

Освен че е безопасна, операцията е лапароскопска. Това означава минимална травма за организма и почти незабележими белези. Този щадящ подход позволява и изключително бързо възстановяване - буквално няколко часа след интервенцията пациентите вече са на крака и се движат нормално, а стандартното изписване се случва още на втория ден след операцията.