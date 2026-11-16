Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен са с над два пъти повече загинали, а София и Югозапада - с под средноевропейско ниво на жертви при катастрофи

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Българският Северозападен регион, обхващащ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, е с най-висок брой смъртни случаи на милион жители при пътнотранспортни произшествия (ПТП) в Европейския съюз през 2024 г., съобщи "Евростат".

В Северозапада през по-миналата година са загинали 97 души, което се равнява на 148 на милион жители. Това е над два пъти повече от средното за ЕС с общо 20 210 жертви, което е 45 милион жители.

През 2024 г. единствено Югозападният район, който обхваща София-град, Софийска област и областите Благоевград, Перник и Кюстендил, е отчел по-нисък брой жертви на пътя от средния за съюза - 40 загинали на милион жители.

В останалите четири района за планиране на страната смъртността при ПТП надхвърля средното равнище за ЕС. В Северен централен район са регистрирани 76 смъртни случая на милион жители, в Североизточен район - 83, в Южен централен район - 80, а в Югоизточен район - 79.

След Северозападния регион в България с най-много жертви при катастрофи на милион жители са португалският регион Алентежу (137 смъртни случая), френските отвъдморски региони Гваделупа (131) и Гвиана (114), както и островният регион Корсика (113). След тях се нарежда румънският регион Югозападна Олтения със 111 смъртни случая на милион жители.

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За България като цяло броят на жертвите на пътя по приета от европейската статистика информация през 2024 г. е бил 478 души - с 47 по-малко спрямо предходната година, или 74 загинали на милион жители. През 2023 г. показателят е бил 81 загинали на милион жители. За миналата година по данни на МВР жертвите бяха 456, а през тази до вчера бяха 444.

По-малко от 20 смъртни случая при ПТП на милион жители са регистрирани в 15 региона на ЕС. Във финландския Оланд не са отчетени загинали при пътни произшествия. Сред регионите с най-ниска смъртност при ПТП през 2024 г. са Брюкселският столичен регион (9 загинали на милион жители), Стокхолм в Швеция и Виена в Австрия (по 10), както и испанските региони Сюдад де Мелиля и Сюдад де Сеута, съответно с 11 и 12 загинали на милион жители.

Сред 244-те статистически региона в ЕС, разглеждани от Евростат, в 129 броят на загиналите при ПТП на милион жители е над средното равнище за Съюза, в 113 е под него, а в два региона е равен на средния показател.

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