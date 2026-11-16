Българският Северозапад е най-смъртоносният регион на пътя в ЕС
Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен са с над два пъти повече загинали, а София и Югозапада - с под средноевропейско ниво на жертви при катастрофи
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Българският Северозападен регион, обхващащ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, е с най-висок брой смъртни случаи на милион жители при пътнотранспортни произшествия (ПТП) в Европейския съюз през 2024 г., съобщи "Евростат".
Войната по пътищата
В Северозапада през по-миналата година са загинали 97 души, което се равнява на 148 на милион жители. Това е над два пъти повече от средното за ЕС с общо 20 210 жертви, което е 45 милион жители.
През 2024 г. единствено Югозападният район, който обхваща София-град, Софийска област и областите Благоевград, Перник и Кюстендил, е отчел по-нисък брой жертви на пътя от средния за съюза - 40 загинали на милион жители.
В останалите четири района за планиране на страната смъртността при ПТП надхвърля средното равнище за ЕС. В Северен централен район са регистрирани 76 смъртни случая на милион жители, в Североизточен район - 83, в Южен централен район - 80, а в Югоизточен район - 79.
След Северозападния регион в България с най-много жертви при катастрофи на милион жители са португалският регион Алентежу (137 смъртни случая), френските отвъдморски региони Гваделупа (131) и Гвиана (114), както и островният регион Корсика (113). След тях се нарежда румънският регион Югозападна Олтения със 111 смъртни случая на милион жители.
За България като цяло броят на жертвите на пътя по приета от европейската статистика информация през 2024 г. е бил 478 души - с 47 по-малко спрямо предходната година, или 74 загинали на милион жители. През 2023 г. показателят е бил 81 загинали на милион жители. За миналата година по данни на МВР жертвите бяха 456, а през тази до вчера бяха 444.
По-малко от 20 смъртни случая при ПТП на милион жители са регистрирани в 15 региона на ЕС. Във финландския Оланд не са отчетени загинали при пътни произшествия. Сред регионите с най-ниска смъртност при ПТП през 2024 г. са Брюкселският столичен регион (9 загинали на милион жители), Стокхолм в Швеция и Виена в Австрия (по 10), както и испанските региони Сюдад де Мелиля и Сюдад де Сеута, съответно с 11 и 12 загинали на милион жители.
Сред 244-те статистически региона в ЕС, разглеждани от Евростат, в 129 броят на загиналите при ПТП на милион жители е над средното равнище за Съюза, в 113 е под него, а в два региона е равен на средния показател.