1509 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Български учени за пръв път попадат сред финалистите на престижните международни награди за медицински изследвания Medis.

В първата фаза на конкурса участват общо 238 изследователи. Те са от Австрия, Унгария, Хърватия, България, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Словения и Сърбия. Всички имат публикувани разработки в престижни научни издания и журнали през изминалата година. До финала стигат само 18 души, от които двама са българи.

Д-р Лилия Вакрилова е автор на статията "An outbreak of RSV infections in a neonatology clinic during the RSV-season", публикувана в BMC Pediatrics. Българката вече има над 30 публикации, предимно в списанията "Акушерство и гинекология" и "Педиатрия". Д-р Лилия Вакрилова е лекар в Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом".

Д-р Ваня Рангелова е публикувала статията "Ventilator-Associated Pneumonia in Neonates Admitted to a Tertiary Care NICU in Bulgaria" в журнала Frontiers in Pediatrics. В момента тя работи като главен асистент в катедра "Епидемиология и медицина при бедствия" на МУ - Пловдив.

Наградите Medis целят да отличат научните постижения на практикуващи лекари и фармацевти от Централна и Източна Европа. Според правилата разработките им трябва да допринасят изключително много за напредъка в диагностиката и лечението на различни заболявания.

Връчването на наградите ще бъде на 9 март 2023 година в столицата на Словения, Любляна.