Формирования от българските и турските специални сили са провели съвместно обучение в Командването на специалните сили на Турция в Анкара в периода 15-24 септември, съобщиха от турското министерство на отбраната в социалните мрежи.

В публикацията на турското министерство на отбраната се посочва, че по време на двуседмичното съвместно обучение военните са повишили познанията си относно провеждането на операции в пещери и тунели, бойни действия в урбанизирани райони, близък бой и медицинска помощ.

Проведено е и обучение по специални разузнавателни операции.

