Български спецчасти тренираха в Турция операции в пещери и тунели (видео)
Съвместно обучение в Командването на специалните сили в Анкара е включвало още бойни действия в урбанизирани райони и специални разузнавателни операции
Формирования от българските и турските специални сили са провели съвместно обучение в Командването на специалните сили на Турция в Анкара в периода 15-24 септември, съобщиха от турското министерство на отбраната в социалните мрежи.
В публикацията на турското министерство на отбраната се посочва, че по време на двуседмичното съвместно обучение военните са повишили познанията си относно провеждането на операции в пещери и тунели, бойни действия в урбанизирани райони, близък бой и медицинска помощ.
Проведено е и обучение по специални разузнавателни операции.