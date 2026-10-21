"Българска радиофармацевтична компания" постигна 5.5 часа стабилност на галий-68 PSMA, позволяваща доставки до болници в цялата страна

2020 Снимка: Българска радиофармацевтична компания

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"Българска радиофармацевтична компания" представи първото в Европа индустриално производство на радиофармацевтика галий-68 PSMA по време на годишния конгрес по нуклеарна медицина EANM 2026 във Виена. Технологичното постижение осигурява стабилност на готовия продукт до 5.5 часа и позволява бързи доставки до лечебни заведения в цялата страна. Методът се прилага при PET/CT изследвания за прецизна оценка на разпространението и рецидивите при рак на простатата.

Производственият процес се осъществява във високотехнологичния циклотронен комплекс на компанията в град Панагюрище. Капацитетът на инсталацията осигурява количества за близо 100 пациентски процедури в рамките на една производствена сесия. Удълженият срок на годност преодолява физическото ограничение на изотопа галий-68 с период на полуразпад от едва 68 минути. Това предимство премахва необходимостта всяка болница да поддържа собствена лаборатория за синтез на веществото.

Снимка: Българска радиофармацевтична компания

За осигуряване на навременни доставки до отдалечени медицински центрове като Варна дружеството организира и въздушен транспорт с хеликоптер.

"Близо 5000 мъже в България чуват диагнозата рак на простатата всяка година, но мнозина чакат с месеци за диагностика", заяви съоснователят на компанията Ивайло Батинков пред делегатите във Виена.

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Той изтъкна, че целта на новата технология е съкращаване на времето за чакане и вземане на навременни клинични решения.

Снимка: Българска радиофармацевтична компания

Изследването с галий-68 PSMA не е масов скринингов тест за здрави хора, а специализирана процедура по лекарско предписание. Образният метод визуализира тъкани с повишена концентрация на специфичен мембранен антиген при съмнения за рецидив или метастази. Радиофармацевтикът от Панагюрище вече намира приложение в столичната лаборатория "Полискан", където резултатите се издават в рамките на един работен ден.

Снимка: Българска радиофармацевтична компания

На форума във Виена присъстваха водещи учени от университетите в Лондон, Ню Йорк, Копенхаген и Цюрих. Регулаторният модел за приготвяне на продукта се базира на официално становище на Изпълнителната агенция по лекарствата. Документът допуска приготвяне по магистрална или фармакопейна рецептура в лицензирани болнични аптеки при стриктен контрол на радиационната защита.

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