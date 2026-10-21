Български пробив в диагностиката на рака на простатата беше представен на световен конгрес във Виена
"Българска радиофармацевтична компания" постигна 5.5 часа стабилност на галий-68 PSMA, позволяваща доставки до болници в цялата страна
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"Българска радиофармацевтична компания" представи първото в Европа индустриално производство на радиофармацевтика галий-68 PSMA по време на годишния конгрес по нуклеарна медицина EANM 2026 във Виена. Технологичното постижение осигурява стабилност на готовия продукт до 5.5 часа и позволява бързи доставки до лечебни заведения в цялата страна. Методът се прилага при PET/CT изследвания за прецизна оценка на разпространението и рецидивите при рак на простатата.
Производственият процес се осъществява във високотехнологичния циклотронен комплекс на компанията в град Панагюрище. Капацитетът на инсталацията осигурява количества за близо 100 пациентски процедури в рамките на една производствена сесия. Удълженият срок на годност преодолява физическото ограничение на изотопа галий-68 с период на полуразпад от едва 68 минути. Това предимство премахва необходимостта всяка болница да поддържа собствена лаборатория за синтез на веществото.
За осигуряване на навременни доставки до отдалечени медицински центрове като Варна дружеството организира и въздушен транспорт с хеликоптер.
"Близо 5000 мъже в България чуват диагнозата рак на простатата всяка година, но мнозина чакат с месеци за диагностика", заяви съоснователят на компанията Ивайло Батинков пред делегатите във Виена.
Той изтъкна, че целта на новата технология е съкращаване на времето за чакане и вземане на навременни клинични решения.
Изследването с галий-68 PSMA не е масов скринингов тест за здрави хора, а специализирана процедура по лекарско предписание. Образният метод визуализира тъкани с повишена концентрация на специфичен мембранен антиген при съмнения за рецидив или метастази. Радиофармацевтикът от Панагюрище вече намира приложение в столичната лаборатория "Полискан", където резултатите се издават в рамките на един работен ден.
На форума във Виена присъстваха водещи учени от университетите в Лондон, Ню Йорк, Копенхаген и Цюрих. Регулаторният модел за приготвяне на продукта се базира на официално становище на Изпълнителната агенция по лекарствата. Документът допуска приготвяне по магистрална или фармакопейна рецептура в лицензирани болнични аптеки при стриктен контрол на радиационната защита.
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