С военни ритуали, тържествени шествия и молебени Шумен, Стара Загора, Видин, Ямбол и Плевен почетоха миналото и днешните просветители

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С тържествени общоградски ритуали, молебени, рецитали на ученици и поднасяне на венци и цветя градовете в цялата страна отбелязаха един от най-светлите български празници - Деня на народните будители - 1 ноември, предават кореспондентите на БТА.

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Общото послание, което обедини празничните слова на местните власти, духовниците и дейците на образованието, бе, че будителството не е само славна страница от Възраждането, а жива мисия на съвременните учители, читалищни дейци, творци и хора на духа.

В Шумен честването премина с военен ритуал пред паметника на възрожденеца Нанчо Попович в градинката пред Народно читалище "Добри Войников-1856". В церемонията участваха кметът на града Христо Христов, областният управител Георги Жеков, военнослужещи от факултет "Артилерия, ПВО и КИС" към НВУ "Васил Левски", културни дейци и десетки граждани. Празничната атмосфера бе озвучена от Градския духов оркестър "Михаил Биков" и хор "Родни звуци".

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Денят на народите будители в Шумен Снимка: БТА

В словото си началникът на Държавен архив - Шумен д-р Антония Панева подчерта, че днешният ден съвпада с две големи годишнини - 170 години от основаването на читалището и 75 години от създаването на архивите у нас.

Денят на народите будители в Шумен Снимка: БТА

По думите ѝ будител е всеки учител, библиотекар и родител, който отваря пътя към знанието, защото бъдещето се гради с просветени умове и свободни личности.

Денят на народите будители в Шумен Снимка: БТА

В Стара Загора признателността събра стотици жители в парк "Аязмото" пред паметника на първия старозагорски митрополит Методий Кусев. Честването започна с молитва, отслужена от Маркианополския епископ Богослов, а възпитаници на Музикалното училище изпълниха патриотични стихове.

Денят на народите будители в Стара Загора Снимка: Община Стара Загора

Заместник-кметът Милена Желева припомни историческия подвиг на възрожденците, вдигнали града от пепелта след пожарите през 1877 г., и изтъкна, че мисията на будителя днес се носи от младите учители, артистите и читалищните дейци. В дните около празника в града бяха връчени и традиционните отличия за наука и образование "Анастасия Тошева" и наградите "Млад учител".

Духовният смисъл на празника бе във фокуса на тържествата във Видин, където гражданите се събраха между барелефа на св. Софроний Врачански и мавзолея на първия български екзарх Антим I. По-рано Видинският митрополит Пахомий отслужи света литургия в храма "Св. Николай Мирликийски" и призова християните да умножават духовните си дарби в полза на обществото, а не да се уповават на материалното.

Денят на народите будители във Видин Снимка: БТА

Заместник-кметът Борислава Борисова и началникът на РУО Веселка Асенова акцентираха върху силата на личния пример в училище. По думите на Асенова днес обществото има остра нужда от личности, които знаят как да обединяват, а не да разделят хората.

Денят на народите будители във Видин Снимка: БТА

С тържествено шествие празникът бе отбелязан в Ямбол, където венци на признателност бяха положени пред барелефа на даскал Ради Колесов, след което колоната премина до Паметника на ямболските учители будители във възрожденския квартал "Каргон".

Денят на народите будители в Ямбол Снимка: БТА

Кметът Валентин Ревански благодари на съвременните просветители за опазването на езика и вярата, а свещеници от три храма отслужиха благодарствен молебен. Празничната програма в града продължава с литературните дни "Ямбол чете", изложба на художника Цветан Казанджиев и ученическия конкурс "Свободата има женски имена".

Денят на народите будители в Ямбол Снимка: БТА

Почитта към словото и паметта събра поколенията и в Плевен, където венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Патриарха на българската литература Иван Вазов. Музикантите от Общинския духов оркестър и свещеници от храм "Свети Николай" откриха церемонията, организирана от общинската управа.

Денят на народите будители в Плевен Снимка: БТА

Кулминация в честването стана рециталът на десетокласничката Цветомира Тотева, която представи Вазовата ода "Паисий", а малките хористи от формация "Звъника" допълниха тържествения ден със своите музикални изпълнения.

Денят на народите будители в Плевен Снимка: БТА

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