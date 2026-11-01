България се поклони пред паметта и делото на народните будители (снимки)
С военни ритуали, тържествени шествия и молебени Шумен, Стара Загора, Видин, Ямбол и Плевен почетоха миналото и днешните просветители
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С тържествени общоградски ритуали, молебени, рецитали на ученици и поднасяне на венци и цветя градовете в цялата страна отбелязаха един от най-светлите български празници - Деня на народните будители - 1 ноември, предават кореспондентите на БТА.
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Общото послание, което обедини празничните слова на местните власти, духовниците и дейците на образованието, бе, че будителството не е само славна страница от Възраждането, а жива мисия на съвременните учители, читалищни дейци, творци и хора на духа.
В Шумен честването премина с военен ритуал пред паметника на възрожденеца Нанчо Попович в градинката пред Народно читалище "Добри Войников-1856". В церемонията участваха кметът на града Христо Христов, областният управител Георги Жеков, военнослужещи от факултет "Артилерия, ПВО и КИС" към НВУ "Васил Левски", културни дейци и десетки граждани. Празничната атмосфера бе озвучена от Градския духов оркестър "Михаил Биков" и хор "Родни звуци".
В словото си началникът на Държавен архив - Шумен д-р Антония Панева подчерта, че днешният ден съвпада с две големи годишнини - 170 години от основаването на читалището и 75 години от създаването на архивите у нас.
По думите ѝ будител е всеки учител, библиотекар и родител, който отваря пътя към знанието, защото бъдещето се гради с просветени умове и свободни личности.
В Стара Загора признателността събра стотици жители в парк "Аязмото" пред паметника на първия старозагорски митрополит Методий Кусев. Честването започна с молитва, отслужена от Маркианополския епископ Богослов, а възпитаници на Музикалното училище изпълниха патриотични стихове.
Заместник-кметът Милена Желева припомни историческия подвиг на възрожденците, вдигнали града от пепелта след пожарите през 1877 г., и изтъкна, че мисията на будителя днес се носи от младите учители, артистите и читалищните дейци. В дните около празника в града бяха връчени и традиционните отличия за наука и образование "Анастасия Тошева" и наградите "Млад учител".
Духовният смисъл на празника бе във фокуса на тържествата във Видин, където гражданите се събраха между барелефа на св. Софроний Врачански и мавзолея на първия български екзарх Антим I. По-рано Видинският митрополит Пахомий отслужи света литургия в храма "Св. Николай Мирликийски" и призова християните да умножават духовните си дарби в полза на обществото, а не да се уповават на материалното.
Заместник-кметът Борислава Борисова и началникът на РУО Веселка Асенова акцентираха върху силата на личния пример в училище. По думите на Асенова днес обществото има остра нужда от личности, които знаят как да обединяват, а не да разделят хората.
С тържествено шествие празникът бе отбелязан в Ямбол, където венци на признателност бяха положени пред барелефа на даскал Ради Колесов, след което колоната премина до Паметника на ямболските учители будители във възрожденския квартал "Каргон".
Кметът Валентин Ревански благодари на съвременните просветители за опазването на езика и вярата, а свещеници от три храма отслужиха благодарствен молебен. Празничната програма в града продължава с литературните дни "Ямбол чете", изложба на художника Цветан Казанджиев и ученическия конкурс "Свободата има женски имена".
Почитта към словото и паметта събра поколенията и в Плевен, където венци и цветя бяха поднесени пред паметника на Патриарха на българската литература Иван Вазов. Музикантите от Общинския духов оркестър и свещеници от храм "Свети Николай" откриха церемонията, организирана от общинската управа.
Кулминация в честването стана рециталът на десетокласничката Цветомира Тотева, която представи Вазовата ода "Паисий", а малките хористи от формация "Звъника" допълниха тържествения ден със своите музикални изпълнения.