Пред нашата страна е само Сърбия, която е включена в сравнителната част на данните на ЕС като държава, присъединила се към европейската база данни за пътни произшествия

734 Снимка: БТА

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България остава лидер в ЕС по жертви на пътя, но е и сред първенците по намаляване на смъртните случаи в катастрофи. Това показват окончателните данни на Европейската комисия за 2025 г., публикувани днес, след като предварителни бяха изнесени през март.

Общо 19 350 са смъртните случаи в ЕС в резултат на пътнотранспортни произшествия през миналата година. Това представлява намаление с 3% спрямо 2024 г. и с 15% спрямо 2019 г., което се равнява на 580 по-малко смъртни случая по европейските пътища в сравнение с 2024 г. и 3400 по-малко в сравнение с 2019 г., подчертават от ЕК.

"Резултатите потвърждават, че само пет държави са на път да постигнат целта за 50% намаляване на смъртните случаи по пътищата до 2030 г. (спрямо 2019 г., бел. ред.): Белгия, България, Дания, Полша и Румъния", посочват от Еврокомисията.

Данните за България показват 456 жертви за 2025 г., което е 71 на милион население. Спрямо предходната година намалението е с 5% спрямо 2024 г. и с 27% по-малко спрямо 2019 г.

България продължава да е на първо място в ЕС по жертви на пътя на милион население. В класацията пред нас е само Сърбия със 75. В сравнителната част от доклада са включени Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швеция като страни членки на Европейската асоциация за свободна търговия и Сърбия, която се присъедини към европейската база данни за пътни произшествия CARE (Community Road Accident Database).

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"Въпреки напредъка си от 2019 г. насам, България и Румъния, заедно с Хърватия, продължават да имат най-високите нива на смъртност в ЕС, когато се измерват смъртните случаи на милион жители (71, 68 и 65 смъртни случая на милион). В другия край на класацията, Швеция и Дания отчитат най-ниските нива на смъртност, съответно с 19 и 24 смъртни случая на милион жители", отбелязват от ЕК.

Докладът сочи, че възрастните хора са по-чести жертви на пътнотранспортни произшествия, а пешеходци, велосипедисти и мотоциклетисти са най-изложени на най-висок риск от катастрофи. Данните показват още, че повечето смъртни случаи се случват по селски пътища извън градските райони.

На всеки смъртен случай по пътищата се падат приблизително петима сериозно ранени.

"Това означава, че около 100 хиляди души в ЕС получават сериозни наранявания при пътнотранспортни произшествия всяка година, което има сериозни последици за физическото, психологическото и социално-икономическото благополучие на жертвите и техните семейства", изтъкват от Европейската комисия.

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