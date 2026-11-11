Движението по магистралата е възстановено, в София се провежда кръводарителска акция, а експерти се събират на извънредно заседание за пътната безопасност.

3801 Снимка: БТА

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Днес, 11 ноември, България е в национален траур в памет на загиналите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол. По последни официално съобщени данни 11 души са загубили живота си, а 51 пострадали са били приети в болници. Тринадесет от ранените са в тежко състояние.

Националните знамена на държавните институции са спуснати наполовина в знак на почит към жертвите на трагедията.

Автомагистрала "Тракия" вече е отворена и в двете посоки, съобщи пред БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Движението между пътните възли "Зимница" и "Кабиле", където вчера сутринта станаха двете тежки верижни катастрофи, е възстановено както в посока София, така и към Бургас.

Въпреки това пътната обстановка в района остава усложнена заради гъста мъгла.

"Може вече да се пътува по магистралата, но шофьорите да бъдат внимателни, защото отново има в тези участъци намалена видимост. Трябва да карат с повишено внимание при влошени метеорологични условия", призова областният управител на Ямбол.

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По публикувана пътна информация движението в посока София е възстановено около 1:15 часа през нощта, а в посока Бургас - около 3:35 часа.

Изтеглянето на общо 86 превозни средства, участвали в двата верижни сблъсъка, започна вчера следобед и продължи след полунощ. В операцията се включиха специализирана техника, влекачи и екипи, ангажирани с разчистването на пътните платна.

Движението по участъка тази сутрин вече е интензивно, а видимостта в гъстта мъгла е около 50 метра.

Тежките пътни инциденти станаха вчера, 10 ноември, около 7 часа сутринта в района на пътен възел "Зимница". Двете верижни катастрофи са възникнали в противоположните посоки на магистралата - към София и към Бургас. В сблъсъците са участвали общо 86 превозни средства, сред които леки автомобили, тежкотоварни камиони и автобус.

Ден след трагедията основният въпрос остава как точно се е стигнало до една от най-тежките пътни катастрофи у нас. Разследващите трябва да установят точната последователност на ударите и дали гъстата мъгла е била единствената причина за произшествията.

Националната следствена служба е поела разследването заради сложността на случая. Продължават разпитите на свидетели, а днес се очаква повторен оглед на местопроизшествието.

Ключова за изясняването на причините ще бъде автотехническата експертиза. Ще се проверява с каква скорост са се движили автомобилите, спазвали ли са водачите необходимата дистанция и имали ли са възможност да реагират навреме при внезапното намаляване на видимостта. Разследващите ще анализират и наличните видеозаписи от района.

В София днес се организира кръводарителска акция в подкрепа на пострадалите при тежките катастрофи. Инициативата е съвместна на Българския Червен кръст, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология.

Кръводаряването е обявено за времето от 8:00 до 14:00 часа в Националния център по трансфузионна хематология в столицата, на ул. "Братя Миладинови" №112. Организаторите призовават всички граждани, които отговарят на медицинските изисквания, да се включат в кампанията.

Вълната от съпричастност към пострадалите при тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия" обхвана и други градове в страната. Кръводарителската акция в Бургас продължава и през следващите дни, като желаещите да помогнат ще имат възможност да дарят кръв в подкрепа на ранените.

В различни части на България граждани се включиха в инициативите за кръводаряване, а на места се образуваха и опашки от доброволци. Масовата съпричастност показва готовността на хората да помогнат в един от най-тежките моменти за семействата на пострадалите

На този фон анестезиологът-реаниматор от болницата във Велико Търново д-р Сибила Маринова призова да не бъдат обезкуражавани хората, които желаят да дарят кръв, с послания, че в лечебните заведения има достатъчни количества за пострадалите.

"Кръвта няма заместител и е нужна постоянно - за кървяща родилка, за дете, за нечий родител, на когото му предстои операция", написа във Фейсбук д-р Маринова.

Лекарите продължават да се борят за живота на пострадалите при двете верижни катастрофи на АМ "Тракия" във вторник. В многопрофилната болница "Д-р Иван Селимински" в Сливен остават за лечение 18 души от пострадалите при вчерашните катастрофи на магистрала "Тракия" край Ямбол, осем от ранените при верижните сблъсъци са в ямболската "Св. Пантелеймон", съобщиха за БТА от двете лечебни заведения.

Вчера прегледахме 23-ма пациенти, остават 18 на лечение. От тях четирима са в реанимация, като единият е в тежко състояние, каза изпълнителният директор на сливенската болница д-р Васислав Петров.

В болницата в Ямбол остават все още осем от пострадалите, като всички са в стабилно състояние, обяви заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Днес се очаква да се проведе и извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

На заседанието се очаква да бъдат обсъдени допълнителни мерки за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия, подобряване на организацията на движението и повишаване на безопасността по републиканската пътна мрежа.

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