Български гмуркач е в неизвестност след гмуркане в Охридското езеро, съобщиха от македонската полиция, цитирана от редица местни медии.
Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа от Охридската полиция и Езерната полиция. По информация на властите, 52-годишният мъж - с инициали И.Т., е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра във водите на езерото край село Търпейца.
В момента се предприемат мащабни мерки за издирването му.
В операцията участват екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолази от водолазен клуб "Амфора", съобщава Макфакс.
