Незаконните сгради са разположени върху държавен горски фонд, половината от тях са масивни

Багери влязоха в ромския квартал "Лозенец" в Стара Загора, за да премахнат 101 незаконно изградени къщи, съобщиха БНТ и БТА.

Постройките са разположени върху държавен горски фонд, а половината от тях са масивни.

Тази сутрин багерите започнаха разрушаване при засилено присъствие на полиция и жандармерия. До напрежение не се стигна.

Социалните служби са провели беседи с живеещите, чиито домове се разрушават. На всички са предложени алтернативни имоти.

6 семейства са изявили желание да бъдат настанени в общински жилища. Издадени са заповеди за събаряне на общо около 150 постройки, като само малцина собственици са предприели доброволно разрушаване.

За близо 30 от тях текат съдебни дела, а 14 вече са премахнати доброволно.

Цялата операция се финансира от общината. До момента в квартала са премахнати близо 400 незаконни постройки.

"Днес ще бъдат премахнати 101 постройки в кв. "Лозенец" в Стара Загора. Тези постройки са абсолютно незаконни. Те се намират извън регулация. Няма как да бъдат узаконени. Няма как да бъдат вързани към ВИК, към ток и въобще към всички услуги, които предлага общината. Образували са се и много незаконни сметища", заяви кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Той допълни, че за хората, които живеят законно в квартал "Лозенец" и плащат данъците и сметките си, е разработен проект за ново водоснабдяване и канализация, както и ремонт на уличната мрежа.

"Територията, която бъде разчистена и е част от държавния горски фонд, ще бъде залесена и ще се превърне отново в гора, каквато е била през годините", заяви още Тодоров.

