Авиокомпания "Райънеър" (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

"Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София - които отговаряха за товаренето на количката в самолета - не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция", се казва в позицията на авиокомпанията.

"Случаят е безчовечен": Дават на дискриминационната комисия пилота, свалил дете в инвалидна количка
Виж още "Случаят е безчовечен": Дават на дискриминационната комисия пилота, свалил дете в инвалидна количка

За случая информира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. На 8 август той съобщи, че е възложил проверка на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". Министър Караджов каза, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

"Случаят е безчовечен. Не е хуманно да свалиш дете с толкова тежко увреждане от борда на самолета, тъй като не можеш да обезопасиш неговата инвалидна количка". Това заяви вчера вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по повод случая.

Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.

"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов.

9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, е бил в България за няколко дни със семейството си. На прибиране обаче следва неприятната случка.

Впоследствие операторът на летището организира и покрива разходите за полет до Тулуза през Мюнхен с друга авиокомпания. Малко след 19 ч. вчера Милко и семейството му се качват на самолета.

ИЗБРАНО
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи Лайф
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи
4727
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче Корнер
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче
4863
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция Бизнес
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция
5477
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс" IT
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс"
2224
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде Impressio
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде
6282
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
2878
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне Вкусотии
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне
1444
Жълт код за жеги в 21 области в страната Времето
Жълт код за жеги в 21 области в страната
4