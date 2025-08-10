Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни

6223 Снимка: БТА

Авиокомпания "Райънеър" (Ryanair) изпрати позиция във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

"Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София - които отговаряха за товаренето на количката в самолета - не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция", се казва в позицията на авиокомпанията.

За случая информира вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. На 8 август той съобщи, че е възложил проверка на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация". Министър Караджов каза, че количката е маркирана с фабричен стикер, че е годна за превоз със самолет и според родителите детето е летяло с нея неведнъж.

"Случаят е безчовечен. Не е хуманно да свалиш дете с толкова тежко увреждане от борда на самолета, тъй като не можеш да обезопасиш неговата инвалидна количка". Това заяви вчера вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по повод случая.

Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.

"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов.

9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, е бил в България за няколко дни със семейството си. На прибиране обаче следва неприятната случка.

Впоследствие операторът на летището организира и покрива разходите за полет до Тулуза през Мюнхен с друга авиокомпания. Малко след 19 ч. вчера Милко и семейството му се качват на самолета.

