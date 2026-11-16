Асоциацията на овощарите: Лъжа е, че веригите ни извиват ръцете
"Надценките в малките магазинчета достигат 200%", изтъква Живка Гроздева
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Председателят на Асоциацията на овощарите в България Живка Гроздева отрече твърденията, че големите търговски вериги извиват ръцете на българските селскостопански производители. В позиция, изразена в социалните мрежи, тя определи подобни твърдения като неистински и защити партньорството между земеделците и хипермаркетите. Според нея голяма част от продукцията успешно намира реализация именно през модерната търговска мрежа.
"Няма такова нещо като това веригите да извиват ръцете на земеделските производители. Това е измислица за пред хората, които не разбират от земеделско производство", заяви Гроздева във фейсбук. Тя допълни, че в публичното пространство се тиражират твърдения от ограничен кръг производители с проблемни взаимоотношения със супермаркетите, докато много други предпочитат тези канали за реализация.
По думите ѝ търговските вериги осигуряват стабилен пазар за родната продукция в условията на липса на достатъчна държавна подкрепа в сектора.
"Всички, които могат да докажат качество, искат да работят с веригите. Чрез тях реализираме продукцията ни и това ни позволява да растем, нещо, което държавата не прави за нас", подчерта тя.
Относно размера на търговските надценки в големите магазини Гроздева изрази мнение, че те се движат в умерени граници. Според нея маржовете в големите търговски вериги варират между 10 и 15 процента, а твърденията за печалби над 100 на сто са неоснователни.
В интервю за Българското национално радио председателят на асоциацията изрази притеснение от липсата на диалог между бранша и държавните институции. Тя съобщи, че през настоящата година през търговските вериги са реализирани 100 000 тона български плодове и зеленчуци, което поставя под въпрос бъдещето на тези обеми при евентуално ограничаване на веригите.
Гроздева насочи вниманието и към ценообразуването извън хипермаркетите. Според нейни думи в малките квартални магазини, където производителите доставят стоката си лично, търговските надценки достигат между 50 и 200 процента.
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