Като "гавра" и "поругаване на човешкото достойнство" определи арменското издание erevanpress влизането в България през столичното летище "Васил Левски" на височайша делегация от страната. Те обвиниха гранични служители, че са обискирали и съблекли четиримата пристигащи политици, сред които и кметът на гр. Ани, а багажът им е бил изтършуван.

Тя е пристигнала у нас на 1 октомври за сключване на Договор за международно сътрудничество и побратимяването на град Нови пазар и арменската Община Ани. "И всичко би било чудесно, ако арогантното държание на служителите от дирекция "Гранична полиция" не бе помрачило тази визита. Няма нормални думи, с които да се опише случилото се на софийското летище, освен като "гавра" и "поругаване на човешкото достойнство"", пише "Ереван прес".

Според изданието, когато арменската делегация пристига на летище "Васил Левски" в София, слизайки от самолета, при граничната проверка тя е спряна от служителите на дирекцията. Четиримата представители на Община Ани - кмета Арман Сарибекян, секретаря на Общината Арутюн Амбарян, зам. кмета Ананик Урумян и члена на Общинския съвет Асмик Затикян имали Шенгенска виза, предоставена им от българското посолство в Ереван, както и официална покана, отправена им от кмета на Нови пазар Георги Георгиев, а на летището ги очаквал зам.-кметът на града Аян Мехмедов. "Всичко това не спира българските служители, които си позволяват арогантно и безпардонно да третират членовете на делегацията като бежанци, да се държат с тях унизително и оскърбително, сякаш са престъпници", твърди изданието.

Четиримата арменци са обискирани, съблечени, багажът им е изтършуван, дори след като посрещачът им, изминал 500 км от Нови пазар до София заявява, че това са официални лица, поканени от кмета Георгиев и че пристигат за побратимяване, пише още "Ереван прес". "Това унизително към арменските гости поведение продължава над два часа и половина в ранните часове на 1 октомври (самолетът каца в 2.20 мин), докато зам.- кмет Мехмедов е принуден да чака в неведение какво и защо се случва. Дори и когато той заявява, че това са поканени от тях гости, гаврата с тях продължава. Един от подаръците, които те носят за своите домакини - картина, така я разопаковат, че чупят рамката. И сякаш това не им е достатъчно, та си позволяват груба подигравка с кмета Серибекян, заявявайки му, че сега ли се е сетил да се побратимява, след като от три години е кмет", добавя арменското издание.

За случая своевременно са били информирани председателят на българския парламент Наталия Киселова и министърът на външните работи Даниел Митев. За действията на служителите на МВР е била уведомена и арменската дипломатическа мисия у нас в лицето на извънредния и пълномощен посланик Цовинар Хампарцумян, която също е реагирала с нота до Министерството на външните работи.

С официално запитване към председателя на Народното събрание и външния министър се е обърнал и депутатът Веселин Вашев в качеството си на народен представител от Шуменски многомандатен избирателен район и член на групата за приятелство с Армения. Той определил случилото се на софийското летище като "позорно действие" и "недопустим дипломатически скандал, който може да помрачи братските отношения между народите на България и Армения". Освен това настоя да бъде уведомен какви наказания ще бъдат наложени на служителите от Главна дирекция "Гранична полиция" и по какъв начин ще бъде поднесено официално извинение от страна на МВР към Община Ани в Република Армения, допълва "Ереван прес".

И все пак побратимяването се състоя

След перипетиите на летището, арменската делегация, водена от кмета на Община Ани Арман Сарибекян, пристига в Нови пазар, посрещната на входа на българската община с хляб и сол, а документът за побратимяването и установяването на сътрудничество беше подписан в зала "Тържествена" в присъствието на представители на Общинския съвет. След церемонията кметът на Нови пазар заяви, че това събитие "е символ на сътрудничеството и приятелството между нашите общности". От своя страна Арман Сарибекян изрази увереността си, че "между нашите общини ще има дългосрочно и добро сътрудничество във всички сфери".

По време на тридневното си посещение арменската делегация успя да се запознае с културните забележителности в региона и водещите предприятия от индустрията. 

