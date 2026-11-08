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На 8 ноември честваме един от най-големите есенни църковни празници - Събор на свети архангел Михаил или Архангеловден.

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Пред престола на Господ винаги стоят седем ангели - наричаме ги архангели. Първият е св. Архангел Михаил, изобразяван с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака - неслучайно за него казват, че е най-силният ангел. Той представя Божието слово.

Църквата определя този ден за празник в чест на светите ангели и най-вече на свети Архангел Михаил - Архистратиг (военачалник) на цялото небесно войнство от ангели и архангели. Архангеловден е вторият по значимост след Димитровден есенен празник на Българската православна църква. Архангелската закрила е необходима на вярващите в духовно-нравствения им живот и в борбата с изкушенията.

Свети Архангел Михаил символизира тържеството на доброто, на светлината, на справедливостта и се изобразява в църковната иконография с копие в ръка, тъпчещ с краката си дявола. В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека. На свети Архангел Михаил се е паднала задачата да отделя душата на човека от тялото, затова в съботата преди празника се прави Архангелова задушница, една от трите големи задушници през годината.

В много райони на страната на този ден се коли курбан за светеца и се правят обредни хлябове, чиято пластика напомня тази на хлябовете, приготвяни за погребение или помен. Най-възрастният в дома чупи обредния хляб, полива го с вино и благославя: "Свети Архангеле, Свети Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач, да се роди ръж до тавана!"

На Архангеловден празнуват Ангел, Ангелина, Архангел, Михаил, Михайла, Рафаил, Серафим, Серафима и техните производни.

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