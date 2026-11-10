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Към момента се вземат проби от настилката, за да се установи какво е моментното състояние на асфалтовото покритие. Това каза инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), цитиран от БТА.

Войната по пътищата

Той коментира състоянието на мястото на верижните катастрофи на автомагистрала "Тракия", които отнеха живота на няколко души, десетки бяха ранени.

"Единственото, което виждам към момента, е разлика в цветовия оттенък на самото асфалтово покритие", каза Ангелов. "Има и деформационни елементи", добави той.

По думите му ще бъде направен анализ и от т.нар. ядки на пътя. Нека да излязат резултатите от пробите и ще установим всички детайли, добави Ангелов.

Той каза още, че преди две години е извършен превантивен ремонт - преасфалтиране на активната лента.

Попитан за състоянието на маркировката, Ангелов отговори, че към момента всички маркировки по републиканската пътна мрежа се изпълняват поетапно. Участъците без маркировка превантивно се освежават, уточни той. Трябва да проверим протоколите и да видим кога е полагана маркировката, каза още Ангелов.

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В отговор на въпрос как фигурира участъкът на инцидента в регистрите на АПИ, Ангелов заяви, че се води в добро състояние по данни на Областното пътно управление.

На уточняващо питане за моста в района на катастрофата, Ангелов отговори, че ремонтът на мостовото съоръжение е оказал влияние на трафика на преминаващите по автомагистралата.

Междувременно от Апелативната прокуратура в Бургас съобщиха, че Националната следствена служба (НСлС) поема разследването за изясняване на причините за тежките верижни катастрофи.

Досъдебното производство първоначално е започнало от служители на ОД на МВР - Ямбол под надзора на Окръжна прокуратура - Ямбол. След извършване на първите действия разследването е възложено на НСлС с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор по искане на наблюдаващия прокурор. Като мотив се посочва, че производството се отличава с особена фактическа и правна сложност и изисква следователи с висока квалификация и опит. Апелативна прокуратура - Бургас ще оказва методическа помощ по делото.

На мястото на инцидента работи екип от десет следователи от НСлС, трима криминалисти и подвижна криминалистична лаборатория. Към момента се провеждат разпити на свидетели и се извършва повторен оглед на местопроизшествието с помощта на дрон.

По делото са назначени съдебномедицински експертизи на починалите за установяване на точните причини за смъртта, както и експертизи за степента на травматичните увреждания на всички пострадали лица. След приключването на повторния оглед ще бъде възложена и комплексна автотехническа експертиза, която да изясни механизма на произшествията, както и оценъчни експертизи за размера на материалните щети.

От Прокуратурата на Република България изразиха официални съболезнования към семействата и близките на загиналите при катастрофите на автомагистрала "Тракия".

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