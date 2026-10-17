Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с казуса с Ива Михайлова. Това заяви директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" Антон Златанов пред NOVA.

Македонският въпрос

"Вече върнахме отговор на македонските власти - запис в системата за граничен контрол през българо-македонските гранични пунктове няма", коментира Златанов.

Той припомни, че е в ход проверка по случая.

"Имам представата за това как Михайлова е в България, но не мога да коментирам", каза също Антон Златанов.

Той потвърди, че няма нещо, което да е тревожно и да е извършено като нарушение от българската държава по този казус.

На 12 октомври сутринта се разбра, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през граничен пункт, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България.

Според МВР в Северна Македония обаче в системата на "Гранична полиция" излизането ѝ от страната не е регистрирано, добавя БТА.

България е уведомена от властите в Република Северна Македония, че издирват Ива Михайлова и искат екстрадицията ѝ.

МВР за Ива Михайлова: Наш гражданин не може да бъде екстрадиран без ратифициран договор
Виж още МВР за Ива Михайлова: Наш гражданин не може да бъде екстрадиран без ратифициран договор

На 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС) е получено съобщение от ИНТЕРПОЛ - Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония, съобщи МВР на 14 октомври.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4427
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10128
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12173
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1512
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2372
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5498
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3851
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1510
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432