Имам представата за това как Михайлова е в България, но не мога да коментирам, заяви шефът на Граничната полиция

9825 Снимка: БТА

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Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с казуса с Ива Михайлова. Това заяви директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" Антон Златанов пред NOVA.

"Вече върнахме отговор на македонските власти - запис в системата за граничен контрол през българо-македонските гранични пунктове няма", коментира Златанов.

Той припомни, че е в ход проверка по случая.

"Имам представата за това как Михайлова е в България, но не мога да коментирам", каза също Антон Златанов.

Той потвърди, че няма нещо, което да е тревожно и да е извършено като нарушение от българската държава по този казус.

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На 12 октомври сутринта се разбра, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през граничен пункт, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България.

Според МВР в Северна Македония обаче в системата на "Гранична полиция" излизането ѝ от страната не е регистрирано, добавя БТА.

България е уведомена от властите в Република Северна Македония, че издирват Ива Михайлова и искат екстрадицията ѝ.

На 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" (ДМОС) е получено съобщение от ИНТЕРПОЛ - Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова - българска гражданка и гражданка на Република Северна Македония, съобщи МВР на 14 октомври.

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