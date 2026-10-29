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Ако изследване установи анемия, обикновено се търси кръвозагуба, недостиг на желязо или грешка в хранителния режим. Понякога обаче причината се оказва нарушение в стомашната лигавица. Човек може да се храни пълноценно и въпреки това постепенно да изчерпва железните си запаси, а по-късно да развие и дефицит на витамин B12. Зад тези нарушения може да стои автоимунен гастрит, който е рядко заболяване. При него имунната система уврежда клетките на стомаха.

Имунният отговор при това хронично възпалително заболяване е насочен срещу структурите на париеталните клетки. Тези клетки са разположени основно в тялото и дъното на стомаха и изпълняват две много важни функции: произвеждат солна киселина и отделят вътрешен фактор (специфичен белтък), необходим за усвояването на витамин B12. Продължителното автоимунно възпаление постепенно води до загуба на тези клетки и стомашната лигавица атрофира. В резултата на това солната киселина намалява и по този начин се затруднява усвояването на желязото от храната. Това е особено валидно за нехемовото желязо, което се съдържа в растителните продукти. Именно затова при част от пациентите първата проява на заболяването е понижаване на феритина и развитие на желязодефицитна анемия.

Относно нарушенията в усвояването на витамин B12, те могат да се появят значително по-късно. Причината е, че организмът разполага с чернодробни запаси от този витамин, които могат да покриват потребностите в продължение на години. Когато обаче продукцията на споменатия белтък стане недостатъчна, витамин B12 вече не може да се усвоява пълноценно в крайната част на тънкото черво.

Така едно и също заболяване може да доведе до два различни вида анемия. При железния дефицит червените кръвни клетки обикновено стават по-малки и съдържат по-малко хемоглобин. При тежък дефицит на B12 се нарушава синтезът на ДНК в кръвотворните клетки и може да се развие мегалобластна анемия, при която еритроцитите често са уголемени. Именно тази късна проява на автоимунния гастрит, свързана с недостиг на витамин B12 вследствие на дефицит на вътрешен фактор, е известна като пернициозна анемия. Двете понятия обаче не са равнозначни. Автоимунният гастрит е заболяването на стомашната лигавица, докато пернициозната анемия е едно от възможните му усложнения. Не всеки пациент с автоимунен гастрит развива пернициозна анемия, а железният дефицит може да се появи години преди нея.

Защо заболяването остава неразпознато

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За разлика от гастрита, който хората обикновено свързват с болка, киселини или тежест след хранене, автоимунният гастрит може години наред да протича без съществени стомашни оплаквания. Някои пациенти съобщават за подуване, дискомфорт или други неспецифични симптоми, но те не са достатъчни за поставяне на диагнозата.

Понякога заболяването се открива едва след като желязодефицитната анемия се появява повторно или не се повлиява според очакванията от прием на желязо.

При по-напреднал дефицит на B12 могат да се развият отпадналост, бледост, възпаление на езика, изтръпване на крайниците и нарушения в равновесието. Неврологичните прояви понякога възникват и без изразена анемия, което допълнително затруднява разпознаването на причината.

Каква е честотата на заболяването?

Автоимунният гастрит дълго време е бил смятан за сравнително рядко заболяване. По-старите епидемиологични оценки посочват честота около 0,5-2% от населението, но по-нови анализи предполагат, че той може да се среща по-често.

Метаанализ, публикуван през 2025 г., обединява 47 проучвания с общо 15 817 участници. Изчислената честота на автоимунния гастрит е 3,85%, а за популацията в Европа - близо 5%. Авторите обаче установяват значителни различия между отделните проучвания, включително според използваните диагностични методи. А особено показателно е, че когато диагнозата се основава на различни комбинации от серологични и други диагностични критерии, обобщените оценки се различават съществено. Резултатите се оказва, че зависят съществено от начина, по който се поставя диагнозата. Наличието на характерни антитела в кръвта може да насочи към автоимунен гастрит, но само по себе си не е достатъчно, за да го потвърди. Когато изследователите включват само случаите, при които освен антитела има и доказани чрез биопсия изменения на стомашната лигавица, установената честота е значително по-ниска - близо 2%.

Заболяването се установява по-често при жени, при хора в по-напреднала възраст и при пациенти с други автоимунни заболявания, особено автоимунен тиреоидит и захарен диабет тип 1.

Как се поставя диагнозата

Подозрение за автоимунен гастрит може да възникне при необясним железен дефицит, недостиг на витамин B12, пернициозна анемия или при случайно установени изменения по време на гастроскопия.

Лабораторната оценка може да включва пълна кръвна картина, феритин, показатели за железния статус и витамин B12, както и антитела срещу париеталните клетки и вътрешния фактор. При необходимост се изследват гастрин и други показатели, свързани с функцията на стомашната лигавица.

Наличието на антитела, както стана ясно, не са достатъчни сами по себе си за окончателната диагноза и резултатът трябва да се интерпретира заедно с клиничната картина и останалите изследвания.

Основният метод за потвърждаване на атрофичния гастрит е гастроскопия с биопсии от различни области на стомаха. Хистологичното изследване позволява да се установи загубата на стомашни жлези, да се оцени степента на атрофията и да се разграничат различните причини за нея.

Особено важно е да се изследва и евентуална инфекция с Helicobacter pylori, тъй като бактерията също може да причини хроничен атрофичен гастрит, но механизмът и лечението са различни.

Лекува ли се автоимунният гастрит?

Понастоящем не съществува утвърдено лечение, което надеждно да прекратява автоимунния процес и да възстановява вече загубените стомашни жлези.

Лечението е насочено към установяване и коригиране на хранителните дефицити, предотвратяване на усложненията и проследяване на състоянието на стомашната лигавица.

При железен дефицит се назначава желязо, като при част от пациентите нарушеното усвояване или недостатъчният отговор налагат венозно приложение. При дефицит на витамин B12 е необходимо адекватно заместване, понякога продължително или пожизнено, в зависимост от степента на нарушеното усвояване и избрания лечебен подход.

Тъй като автоимунният атрофичен гастрит е свързан с повишен риск от определени стомашни неоплазии, включително невроендокринни тумори тип 1 и аденокарцином, при някои пациенти се препоръчва периодично ендоскопско проследяване. Честотата му се определя индивидуално според хистологичната находка, степента на атрофия и останалите рискови фактори.

Кога анемията трябва да насочи вниманието към стомаха?

Най-същественото в случая е, че анемията невинаги означава недостатъчен прием на желязо или витамин B12. Понякога организмът получава необходимите вещества с храната, но заболяване на храносмилателната система пречи на усвояването им.

Това не означава, че всеки пациент с нисък феритин трябва да бъде изследван за автоимунен гастрит. Особено при мъже и жени след менопауза желязодефицитната анемия изисква внимателно изключване и на стомашно-чревна кръвозагуба, включително сериозни заболявания на стомаха и дебелото черво. Но при необясним, продължителен или повтарящ се железен дефицит, особено когато е съчетан с недостиг на B12 или друго автоимунно заболяване, автоимунният гастрит трябва да присъства сред възможните диагнози.

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