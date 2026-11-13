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Да разговаряш с медицински и молекулярен генетик е като да се потопиш в един необятен свят, толкова далечен от всичко, с което се сблъскваме в ежедневието си, че изглежда почти невероятно колко дълбоко сме свързани с него. Този свят не съществува някъде извън нас, а в сложното взаимодействие между нашите гени, молекули и безброй регулаторни механизми, за които рядко се замисляме. И там се крие голяма част от отговора на въпросите как функционира организмът ни, как съхранява здравето си, как се справя с болестите и как се приспособява към средата. Погълнати от собствените си грижи, стремежи и представи за живота, ние почти не подозираме колко много зависим от тази невидима вселена и колко малко всъщност знаем за нея. Смятаме, че познаваме себе си. Но колко от онова, което действително ни изгражда, разбираме?

Именно към този въпрос ни отвежда разговорът със специалиста по медицинска генетика акад. Драга Тончева, която модерира научна сесия, посветена на хепатоцелуларния карцином, по време на Националната годишна онкологична конференция СОНМ-МОРЕ през месец октомври. Разговорът ни отвежда от сложната организация на геномните регулаторни мрежи до едно от най-интригуващите направления в съвременната онкология, свързано със способността на туморните клетки да активират генетични програми от ранните етапи на ембрионалното развитие. Разкрива ни също и защо бъдещето на медицината все повече зависи от разбирането на взаимовръзките, а не само на отделните генетични изменения.

Проф. Тончева, как напредъкът на генетиката промени разбирането ни за причините, поради които възникват заболяванията?

Генетиката и геномиката се развиват с изключително бързи темпове и ни помагат да проникнем все по-дълбоко в причините за възникването на различни заболявания.

Една голяма група са редките заболявания, за които се приема честота не повече от един случай на 2000 души. Около 80% от тях имат генетична основа и са свързани с изменения в един или повече от приблизително 20 000 гена в човешкия геном. Тези изменения могат да нарушат различни процеси в организма, включително в обмяната на веществата, реакциите към факторите на външната среда, вирусни инфекции и др. Благодарение на съвременните генетични технологии днес познаваме причините за голяма част от тези заболявания и разполагаме с възможности за тяхната молекулярна диагностика.

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Съществува обаче и друга група заболявания, при които генетичните изменения възникват в хода на индивидуалния живот. В човешкия геном непрекъснато настъпват мутации, но организмът разполага с механизми за откриване и поправяне на тези изменения. Когато тези защитни механизми не успеят да предотвратят натрупването на значими изменения, тогава възникват болести. Такъв е случаят с онкологичните заболявания, които се дължат на придобити соматични изменения и епигенетични нарушения в човешкия геном, които не са преодолени.

Достатъчно ли е да открием конкретно генетично изменение, за да разберем как то влияе върху функционирането на организма?

Развитието на генетиката и геномиката е тясно свързано с технологичния напредък, особено с усъвършенстването на методите за секвениране на ДНК, чрез които определяме последователността на четирите нуклеотидни бази в човешкия геном.

Първоначално ние секвенирахме само малка част от генома - отделни гени или ограничени групи от гени, но това не ни даваше ясна представа за цялата палитра от генетични изменения. По-късно обаче се развиха и NGS -технологиите, които значително разшириха възможностите ни. Стана достъпно изследването на целия екзом, тоест на съвкупността от кодиращите участъци на гените, които съдържат информацията за синтеза на белтъци. Болестите могат да бъдат свързани и с изменения в некодиращите области на генома. Има междугенни участъци, които по-рано се смятаха за неясни, че вероятно са своеобразен "боклук" в генома, че нямат отношение към функцията. Оказва се, че те са изключително важни за функционирането на генома, защото съдържат елементи (локуси), които участват в управлението на генната активност, включително в определянето на това кога, къде и в каква степен даден ген ще бъде активиран.

Много важна е и ролята на епигенома, включително на белтъците, които "увиват" структурата на генома. Те имат съществено значение за компактността на генома и за достъпността му за транскрипционните фактори, за факторите от средата, които да активират. Образно казано, това е своеобразното "облекло" на генома. Той не е гол, а е "облечен" в белтъци, които имат важна роля за неговото функциониране и за въздействието на епигенетичните фактори върху генната активност. Така имаме един механизъм, който позволява да бъде координирана цялата тази система. А едно от най-иновативните направления, които се развиват в момента, е изучаването на геномните регулаторни мрежи, обединяващи взаимодействията между генома (генетичната информация), епигенома (регулацията на генната активност), метаболома (съвкупността от малки молекули, участващи в обмяната на веществата), протеома (съвкупността от белтъците) и, разбира се, факторите на външната среда.

Как функционират тези геномни регулаторни мрежи и каква е връзката между отделните гени в тях?

Геномната регулаторна мрежа е сложна система от взаимосвързани модули, чието функциониране, както вече споменахме, се влияе както от генетичните механизми, така и от факторите на външната среда. Например един ген може да бъде активиран от транскрипционни фактори чрез определен сигнален път, докато съседният ген се регулира по друг начин. Така се формират отделни модули, които са взаимно свързани и си влияят и когато настъпи изменение в генома, например мутация в определен ген, функцията на съответната част от мрежата се нарушава. Но геномната регулаторна мрежа като цяло разполага и с алтернативни, своеобразни "обходни" пътища, чрез които може да се приспособи към промяната и да компенсира последиците от този генетичен дефект.

До какво води това научно откритие на практика? Може ли именно в тези компенсаторни механизми да се крие обяснението защо едно и също генетично изменение се проявява различно при отделните хора?

Не бих го нарекла отделно научно откритие, а по-скоро задълбочено разбиране за функционирането на генома. Той не е статичен, а динамичен, като се повлиява от тези геномни регулаторни мрежи, които влияят върху функцията му. Затова и този въпрос се отразява не само при редките болести. Например можем със сигурност да знаем, че дадена мутация е свързана с определено рядко заболяване, но при различните пациенти тя да има различна клинична изява. При едни се развиват всички характерни симптоми, а при други се проявява само част от тях. А за соматичните мутации, които имат отношение към развитието на туморите, на сърдечносъдовата патология, на имунологичните заболявания, това има още по-голямо значение. Практически във всяка една система тези геноми и регулаторни мрежи имат отражение върху експресията на болестта, тоест, върху клиничните симптоми.

Тези регулаторни мрежи могат ли да бъдат повлияни и ако да, няма ли това да отвори възможност за нов терапевтичен подход с различен механизъм на действие?

Ето сега достигнахте до основния въпрос, който разгледах на тази онкологична конференция. Ние развиваме хипотеза, според която онкофеталното препрограмиране при рака не се ограничава до отделните туморни клетки, а може да обхваща цяла многоклетъчна екосистема. В нея злокачествените клетки взаимодействат с други клетъчни популации чрез регулаторни и сигнални механизми, свързани с програми на ранното развитие. Предполагаме, че организацията на тези взаимодействия може да има значение за развитието на тумора, неговата устойчивост към лечение и индивидуалния терапевтичен отговор. Тази хипотеза предстои да бъде проверена чрез независими изследвания.

Какво означава "онкофетален"? Понятието ни отвежда към ранните етапи на развитието на човешкия организъм. Още в първите стадии на делене на ембрионалните клетки геномът е изключително активен - няма участъци, които да се потиснат и които да не функционират. Когато вече клетките започват да се диференцират (едните да произвеждат структури, свързани с развитие на мозъка, други - с развитие на други органи във възрастни организми), тогава вече в тези клетки остават специфично функциониращи гени, а другите гени са потискани. Въпреки това всички клетки запазват практически една и съща генетична информация, но различните гени функционират по различен начин в зависимост от специализацията на клетката.

И какво се получава? Съвременните изследвания вече бележат невероятен напредък. Днес можем да изследваме дори една-единствена клетка по отношение на активността на нейния геном, транскриптом и метаболом чрез така наречените мултиомни технологии. Разполагаме и с пространствени анализи, които ни позволяват да изучаваме различните видове клетки в съседни участъци или клетъчни ниши, да установяваме как са организирани и дали си взаимодействат и влияят една на друга.

Именно тези съвременни изследвания показват, че съществуват онкофетални програми. Тоест туморните клетки могат да се характеризират с активирането на генетични програми, присъщи на ранните стадии на развитие. Затова и тези клетки са изключително активни, както е било по време на ембрионалното развитие- бързо се развиват, нарушават нормалните си взаимодействия със съседните клетки, разрастват се, при туморите метастазират и т.н.

И тук възниква сложният въпрос как можем да повлияем тази активирана ембрионална програма в туморните клетки. Защото в момента отдаваме изключително голямо внимание на генетичните маркери. Когато един ген е мутирал, неговата активност може да се промени. Той може да започне бързо да се активира и да задейства свързаната с него регулаторна мрежа. Ако потиснем активността на този ген, очакваме подобрение. На този принцип се основават и някои от таргетните терапии, които успешно се развиват благодарение на многобройните клинични проучвания. В рамките на конференцията също бяха представени редица такива изследвания, показващи подобрение в състоянието на пациентите. Само че това не е пълно излекуване. Освен това ефектът от определена таргетна терапия може да бъде различен дори при пациенти, подбрани по един и същ генетичен маркер. При едни лечението има по-добър резултат, при други - по-слаб. Както и при някои може да възникне токсичност, а при други - не.

Тоест един генетичен маркер не е равнозначен на целия геном.

Таргетната терапия е насочена към конкретни молекулярни мишени, но геномната регулаторна мрежа е много по-сложна. Какво се случва с останалите механизми, когато блокираме един от тях?

Останалата мрежа е толкова адаптивна, че когато блокираме определена молекулярна мишена, тя може да намери обходни пътища и да продължи да функционира.

Това означава ли, че дори когато под въздействието на терапията туморът изчезне, могат да останат механизми, които впоследствие да доведат до рецидив?

Точно така. И затова се получават рецидиви на туморите. Една перспективна посока е да изследваме дали определени онкофетални програми и взаимодействията между клетките в туморната екосистема могат да се превърнат в нови терапевтични мишени. Това би позволило да се търсят подходи, насочени не само към единични генетични изменения, но и към функционалните зависимости, които поддържат тумора.

Предполагам, че изследването на толкова сложни взаимовръзки изисква огромен обем информация. Вярвате ли, че изкуственият интелект може да помогне за разработването на такива терапии?

Изкуственият интелект (ИИ) изисква интелекта на човека, който работи с него, защото трябва да търсиш конкретна информация, свързана с определен проблем, който сам дефинираш и задаваш на ИИ. Той може да ти посочи информация, да установи корелации, защото може да анализира големи масиви от достъпни данни, но резултатите му изискват независима проверка. Човек с днешните възможности, който жадно търси тази информация, чрез изкуствения интелект може да я получи и така да улесни пътя си към новото познание. Сътрудничеството между човешкия и изкуствения интелект може да разшири възможностите ни за откриване на нови закономерности и формулиране на научни хипотези. Но оценката на тяхната достоверност и биологично значение остава задача на изследователя.

Съвременните генетични изследвания позволяват да се оценява не само рискът, свързан с отделен ген, но и полигенният риск, обусловен от множество генетични варианти. Доколко подобна оценка може да прогнозира развитието на заболяване? Къде е границата между полезната информация, която позволява навременни профилактични мерки, и риска да създадем ненужна тревожност у човека?

Прогноза не означава 100% реализиране на вероятността за развитие на заболяването. Тя показва повишен риск. Но тази информация е полезна за здравето на човека, особено когато става въпрос за онкологични заболявания.

Ние, лекарите със специалност медицинска генетика, можем да преценим дали се касае за наследствена форма на онкологично заболяване. При около 10% от тях се установява наследствена предразположеност, свързана с определени генетични изменения. Например, когато човек носи патогенен вариант в туморсупресорен ген, за който е известно, че е свързан с конкретно онкологично заболяване. Такива са гените BRCA1 и BRCA2, при които връзката с риска от определени видове рак е добре установена. При доказване на носителство на патогенен вариант е необходима индивидуална оценка на риска, която отчита конкретния вариант, възрастта, фамилната анамнеза и други клинични фактори. При определени обстоятелства могат да се използват и специализирани модели за изчисляване на риска. Носителството на патогенен вариант увеличава вероятността за развитие на заболяване, но не означава, че то непременно ще възникне.

Има ли генетични маркери, които показват повишен риск от наследствен рак? Ако човек има близък родственик, например майка или баща с онкологично заболяване, означава ли това, че и неговият риск е по-висок?

Не непременно. Има значение дали в семейството има и други болни родственици, на каква възраст е възникнало заболяването и какви са неговите характеристики. Съществуват определени белези, които специфично могат да бъдат интерпретирани от лекар със специалност медицинска генетика. И искам да подчертая колко важно е човек да се обърне именно към такъв специалист, който знае кои от факторите в клиничното развитие на онкологичното заболяване на пациента, както и наличието на други случаи на рак в семейството подсказват наличие на повишен наследствен риск. И ако се установи, че той носи определена мутация, за която се знае, че е с по-висока честота и се асоциира със злокачественото заболяване, тогава се прави т.нар. каскадно изследване на най-близките му родственици. Това изследване позволява да се определи кои от тях също носят съответния генетичен вариант като по този начин се създава възможност за целенасочено проследяване, профилактични мерки и при част от хората - за ранно диагностициране на заболяването.

Но наличието на генетичен вариант не означава, че заболяването ще се развие със сигурност. Именно затова е толкова важна медико-генетичната консултация. Не е достатъчно човек да потърси лекар, който има общи познания по проблема.

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