Агенцията по заетостта пое щафетата в Ден 2 на протеста на държавните служители (снимки)
Организатор е Синдикатът на административните служители "Подкрепа"
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С едночасов протест на служителите от Агенцията по заетостта в София, Русе, Варна, Плевен, Благоевград, Разград, Гоце Делчев и още много градове продължи днес щафетният протест в ключови държавни институции заради несправедливото заплащане, диспропорции във възнагражденията и неравнопоставено третиране на работещите в държавната администрация. Организатор е Синдикатът на административните служители "Подкрепа".
Протести
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Вчера начало сложиха от Агенцията за социално подпомагане.
"След вчерашния протест няма резултат, щафетната стачка продължава, исканията са същите – увеличение с твърда сума от 350 евро на заплатите, възстановяване на клас за прослужено време, уважение и справедливост към решенията и отговорностите на работещите в тази сфера", заяви пред медиите Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители "Подкрепа". До момента от управляващите нямало сигнал за разговор с недоволните, те се надяват това да стане до края на седмицата.
Протестът не е политически, подчерта Атанасова, цитирана от БТА. Надяваме се заложеното 5% увеличение за нас между двете четения да се промени, това е напълно възможно, когато има разбиране, че не може да се сложат всички под един знаменател – тези с 4000 евро и тези с 800 евро да получат 5%, коментира синдикалният председател.
За да бъдат увеличени възнагражденията на социалните работници с по 350 евро, ще са необходими около 55 млн. евро за всички седем институции, в които има над 12 000 души, поясни Кремена Атанасова. Колегите от агенциите по заетостта, за социално подпомагане и Инспекцията по труда са на ръба на бедността, подчерта тя.
Борбата не е лесна, но щом е започнала, ще стигне до края, обърна се Атанасова към протестиращите. Можем да поканим всички депутати да дойдат и да изкарат един работен ден в Агенцията или в бюро в страната – след това веднага ще удовлетворят исканията ви и ще разберат, че с 1000 евро заплата този обем от работа и експертиза няма как да вървят ръка за ръка, изтъкна синдикалистът.
Тази седмица показвате изключително единство, сила, вяра в собствените си способности, продължи Кремена Атанасова и отбеляза, че от ковид кризата досега работата им се е увеличила в пъти. Работи се по десетки програми, вие сте мостът между работодателя и човека, който търси работа, работодателските организации разчитат на вас, за да намерят хората, от които имат нужда, изтъкна още тя. Тя изрази учудване, че до момента нямат тяхната писмена подкрепа.
Работим за гражданите и бизнеса и смятаме, че трудът ни е недооценен, от години е подценяван и това, че работим за държавната администрация и получаваме заплати от бюджета, не значи, че не трябва да имаме адекватно възнаграждение, коментира Красимира Димитрова, гл. експерт в Агенцията по заетостта. По думите й заплатите трябва да отговарят на квалификацията, натовареността, ангажиментите към хората, бизнеса и обществото. Исканите 350 евро отговарят на инфлационните процеси и на труда ни, смята Димитрова. Заплатите в сектора, поясни тя, варират между 700-800 евро, директорските възнаграждения са по-високи. Ако протестите не успеят, следващата стъпка е стачка, посочи Димитрова.
Утре щафетата на протеста поемат служителите от Инспекцията по труда. Акциите е предвидено да продължат до 1 декември.