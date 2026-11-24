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С едночасов протест на служителите от Агенцията по заетостта в София, Русе, Варна, Плевен, Благоевград, Разград, Гоце Делчев и още много градове продължи днес щафетният протест в ключови държавни институции заради несправедливото заплащане, диспропорции във възнагражденията и неравнопоставено третиране на работещите в държавната администрация. Организатор е Синдикатът на административните служители "Подкрепа".

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Вчера начало сложиха от Агенцията за социално подпомагане.

"След вчерашния протест няма резултат, щафетната стачка продължава, исканията са същите – увеличение с твърда сума от 350 евро на заплатите, възстановяване на клас за прослужено време, уважение и справедливост към решенията и отговорностите на работещите в тази сфера", заяви пред медиите Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители "Подкрепа". До момента от управляващите нямало сигнал за разговор с недоволните, те се надяват това да стане до края на седмицата.

Протестът не е политически, подчерта Атанасова, цитирана от БТА. Надяваме се заложеното 5% увеличение за нас между двете четения да се промени, това е напълно възможно, когато има разбиране, че не може да се сложат всички под един знаменател – тези с 4000 евро и тези с 800 евро да получат 5%, коментира синдикалният председател.

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Снимка: БТА

За да бъдат увеличени възнагражденията на социалните работници с по 350 евро, ще са необходими около 55 млн. евро за всички седем институции, в които има над 12 000 души, поясни Кремена Атанасова. Колегите от агенциите по заетостта, за социално подпомагане и Инспекцията по труда са на ръба на бедността, подчерта тя.

Борбата не е лесна, но щом е започнала, ще стигне до края, обърна се Атанасова към протестиращите. Можем да поканим всички депутати да дойдат и да изкарат един работен ден в Агенцията или в бюро в страната – след това веднага ще удовлетворят исканията ви и ще разберат, че с 1000 евро заплата този обем от работа и експертиза няма как да вървят ръка за ръка, изтъкна синдикалистът.

Тази седмица показвате изключително единство, сила, вяра в собствените си способности, продължи Кремена Атанасова и отбеляза, че от ковид кризата досега работата им се е увеличила в пъти. Работи се по десетки програми, вие сте мостът между работодателя и човека, който търси работа, работодателските организации разчитат на вас, за да намерят хората, от които имат нужда, изтъкна още тя. Тя изрази учудване, че до момента нямат тяхната писмена подкрепа.

Снимка: БТА

Работим за гражданите и бизнеса и смятаме, че трудът ни е недооценен, от години е подценяван и това, че работим за държавната администрация и получаваме заплати от бюджета, не значи, че не трябва да имаме адекватно възнаграждение, коментира Красимира Димитрова, гл. експерт в Агенцията по заетостта. По думите й заплатите трябва да отговарят на квалификацията, натовареността, ангажиментите към хората, бизнеса и обществото. Исканите 350 евро отговарят на инфлационните процеси и на труда ни, смята Димитрова. Заплатите в сектора, поясни тя, варират между 700-800 евро, директорските възнаграждения са по-високи. Ако протестите не успеят, следващата стъпка е стачка, посочи Димитрова.

Снимка: БТА

Утре щафетата на протеста поемат служителите от Инспекцията по труда. Акциите е предвидено да продължат до 1 декември.

Снимка: БТА

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