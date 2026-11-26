Акцията е част от щафетните протести на КТ „Подкрепа“ в държавната администрация срещу предвидените едва 5% ръст в Бюджет 2027

4097 Снимка: БТА

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Служители на Агенцията по вписванията от цялата страна проведоха едночасови ефективни и предупредителни стачни действия с искане за по-високи възнаграждения и възстановяване на отнети социални права, предават кореспондентите на БТА.

Проявите са част от щафетните протести в ключови държавни институции под надслов "Справедливост и равни права", организирани от Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" след сходни акции в Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Главната инспекция по труда, като в следващите дни предстоят протести в Кадастъра, НСИ и НОИ.

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Стачкуващите издигнаха четири основни искания: фиксирано увеличение на основните месечни заплати с 350 евро от 1 януари 2027 г. вместо предложените 5%, гарантиран 10-процентен годишен ръст за периода 2028-2029 г., възстановяване на допълнителното възнаграждение за прослужено време и професионален опит, премахнато през 2012 г., както и средства за работно облекло в размер на поне една минимална работна заплата годишно.

Според разчетите на синдикалистите изпълнението на исканията за всички около 96 000 служители в държавния сектор би струвало 57 милиона евро, като от КТ "Подкрепа" обявиха, че вече сондират нагласите сред структурите си за организирането на мащабен протест пред Триъгълника на властта в столицата.

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В София работата на агенцията беше спряна между 10:00 и 11:00 ч., докато граждани изчакваха пред сградата. Председателят на синдиката Кремена Атанасова обяви, че е отправен апел към министъра на правосъдието Николай Найденов и правителството за законови и бюджетни промени, тъй като обучението на един специалист в агенцията отнема поне година, а липсата на клас за стаж от 2012 г. демотивира опитните кадри.

Снимка: БТА

Служителката Биляна Алексиева отбеляза пред БТА, че администрацията поддържа седем ключови регистъра, а 5-процентното увеличение е крайно недостатъчно. Във Враца председателят на синдикалната организация в агенцията Данаил Димитров уточни, че исканията са официално представени на среща в Министерството на правосъдието на 20 ноември и в момента по тях текат преговори.

Снимка: БТА

В Южна България недоволството също мобилизира цели екипи. В Пловдив всички 27 служители спряха работа за час, като главният специалист Жанета Димитрова посочи, че заплатите остават трицифрени суми дори след 5% ръст, въпреки че колеги с по 30 години опит обучават новите кадри, а Ива Ракаджийска с 21-годишен стаж разказа, че изготвянето само на едно удостоверение за тежести понякога отнема над три часа заради строителния бум.

Снимка: БТА

В Стара Загора работещите излязоха пред сградата с плакати "Правната сигурност зависи от труда на хората" и "Зад вписвания на сделките с имоти стои трудът ни", настоявайки натоварването да бъде справедливо оценено.

Снимка: БТА

В Благоевград гражданите пред гишетата проявиха разбиране по време на едночасовото спиране, като главният експерт Анелия Стефанова отбеляза, че пари за облекло не са получавали от 2011 г., а регионалният лидер на "Подкрепа" Димитър Марчев нарече 5-процентното увеличение "унизително" на фона на близките до минималната заплата доходи.

Снимка: БТА

Подобни проблеми очертаха и служителите в Кюстендил, подчертавайки, че възнагражденията на гише са близо до минималната заплата и се разминават драстично в зависимост от годината на назначаване.

Снимка: БТА

В Кърджали стачкуващите също настояха за поне 350 евро увеличение, класа за стаж и пари за облекло, изтъквайки, че след въвеждането на еврото хлябът от един лев вече струва едно евро на фона на приравнените заплати, а целта им е "да оцелеят в България, а не да бягат от нея".

Снимка: БТА

В Североизточна и Крайдунавска България стачкуващите отчетоха сериозен натиск от ежедневния обем работа. Във Варна Марияна Димитрова от регионалната дирекция съобщи пред БТА, че 23-ма служители в Имотния регистър и петима в Търговския регистър обслужват по около 400 клиенти на гише, 100 електронни услуги и вписват по 200 сделки дневно, като при средна нетна заплата около 1000 евро има колеги с по 650 евро, които разчитат на финансова помощ от близките си.

Снимка: БТА

В Добрич, където в областта работят 15 служители, председателят на регионалния съюз Маргарита Ефтимова акцентира върху отговорността им за правната сигурност на бизнеса и гражданите под надслов "Пазим архивите, пазим правата Ви".

Снимка: БТА

В Русе седемгодишният служител с юридическо образование Мартин Иванов посочи, че средното възнаграждение там е около 800 евро нето при огромен документооборот, а в Разград председателят на синдикалния съюз Ангел Майсторски отбеляза пред БТА, че протестът близо до Съдебната палата е получил съпричастност и от преминаващи граждани, както и подкрепа от служители на Бюрото по труда.

Снимка: БТА

В Централна Северна България акцент падна и върху кадровата криза и отношението към администрацията. Във Велико Търново синдикалният председател Илонка Иванова обясни, че заради липсата на клас прослужено време новопостъпващи служители започват с по-високи заплати от дългогодишните кадри, а пенсиониращите се си тръгват обидени заради ниските пенсии.

Снимка: БТА

В Габрово главният специалист Даниела Вангелова посочи, че нетните заплати не достигат 900 евро, а средства за облекло не са изплащани от 2009 г., въпреки че агенцията носи приходи в бюджета. По думите ѝ едва двама души поемат 25-30 вписвания дневно и архива от 1910 г. насам, като им се налага да заместват колеги в Трявна и Дряново, а заради напрежението с гражданите самата тя е била заплашвана с нож на работното си място.

Снимка: БТА

В Плевен Мариела Пелова заяви, че служителите не са тежест за държавата, а хората, благодарение на които тя функционира, докато в Ловеч протестиращите проведоха едночасова предупредителна стачка с плакати "Впишете справедливостта в бюджета" и настояване за по-високи доходи от началото на следващата година.

Снимка: БТА

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