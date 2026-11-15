Искаме и да останем встрани от политиката, заяви Николай Димитров. Майката на момичето също отхвърли твърденията от разпространените записи

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Майката на Ива Михайлова - Христина, и адвокатът ѝ Николай Димитров отрекоха твърденията, че служители на ДАНС са отправяли заплахи към нея за спиране на лечението ѝ, ако не даде интервю първо за Мартин Карбовски, съобщи "24 часа".

Пред медията защитникът заявява, че изнесената информация не отговаря на истината и че Михайлова се осигурява и лекува по линия на Националната здравноосигурителна каса.

Твърденията за оказван натиск се появиха, след като ютюбърът Станислав Цанов разпространи записи на разговори с Михайлова, в които по думите ѝ служители на службата са настоявали тя първо да се появи в интервю при Карбовски.

Часове по-късно Михайлова публикува позиция във "Фейсбук", в която посочи, че твърденията не отговарят на истината, и заяви, че никой в България не ѝ е оказвал натиск. "Не искам да съм част от политически спорове и няма да коментирам повече", написа тя.

В разговор с "24 часа" майката на Михайлова - Христина, също отрече това да е истина, а адвокат Николай Димитров коментира: "Това не отговаря на истината и затова не мога да го коментирам. Нямам какво повече да кажа, защото неща, които не са верни, просто няма как да бъдат коментирани."

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На въпрос как си обяснява възникването на случая, юристът отговаря, че не познава Станислав Цанов.

"Не мога да си го обясня. Наистина нищо не мога да кажа, не го познавам този човек. Няма такова нещо. Ива се лекува по Здравната каса, тя се осигурява в България, никой нищо не плаща. Няма какво да се каже", обяснява юристът.

По отношение на ситуацията адвокат Димитров посочва, че я определя като въпрос на политически отношения, от които двамата с клиентката му се дистанцират.

"Това са политически отношения. Не съм политическа фигура. Нито Ива е политическа фигура. Нарочно сме странели от всякакви политически фигури, въпреки че сме имали възможност. Искаме и да останем встрани от политиката. Това за нас е политика", отбелязва още Димитров.

Малко по-рано от ДАНС също категорично отрекоха да са осъществявали натиск над младата жена.

"Във връзка с разпространен на 14 октомври 2026 г. в предаване в YouTube (Ютюб) запис и последвали коментари за оказване на натиск от страна на служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) над българска гражданка, заявяваме, че служители на държавната агенция не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод", заявиха в позиция на ДАНС, разпространена до медиите.

От службата предупреждават, че раздухването на скандала пречи на първо място на възможността на сънародничката ни Ива Михайлова да се излекува и пряко засяга съдбата ѝ.

Имаме достатъчно информация, че по случая с Ива Михайлова е имало наистина силно взаимодействие с българските служби и с ДАНС, каза по-рано днес съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев.

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