Според организаторите на демонстрацията извършителят не само не е отстранен от работа, но е бил и повишен

10605 Снимка: БТА

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С искания за справедливост, реформа и мерки против насилието над животни граждани се събраха на протест пред Военномедицинска академия. Организатори са сдружение "Мечо и приятели". Има и полицейско присъствие.

Повод за демонстрацията е навършването на една година от убийството на кучето Мая, което на 9 ноември 2025 г. бе блъснато с кола в София от специализант във ВМА, докато той излизаше от гаража си в столицата. Кучето получи тежки увреждания, а по-късно бе евтанизирано във ветеринарна клиника. Мъжът беше обвинен в умишлено проявена жестокост към животното. На обвиняемия е наложена гаранция в размер на 5000 лв. Още тогава пред ВМА се проведоха протести, а граждани защитниците на животните настояваха медикът да бъде уволнен от болницата.

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"След случая с кучето Мая, почти веднага от ВМА излязоха със становище, че лекарят ще бъде отстранен до приключване на разследването", каза един от организаторите на протеста Златин Младенски.

"От сдружението сме инициирали още тогава подписка с 12 411 подписа, входирана в Българския лекарски съюз (БЛС), с искане да бъде разгледано правото на лекаря във ВМА Ненад Цоневски да практикува лекарската професия. БЛС не само не се самосезира, но и не свика Етичната си комисия", възмути се протестиращият.

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Снимка: БТА

По думите му една година по-късно нищо не се е променило. "Лекарят продължава да работи във ВМА и дори е бил повишен", посочи той. "В последните дни прокуратурата излезе с няколко становища, в които се казва, че сериозно се работи по делото и то е върнато за експертиза и събиране за доказателство, но още не е влязло в съда", посочи Младенски, цитиран от БТА.

"Тук сме, защото искаме най-после справедливостта да започне да възтържествува. Такъв човек няма място във ВМА и когато убиеш живо същество - животно, човек трябва да си понесе отговорността и да влезе там, където ще бъдеш превъзпитан, защото иначе всичко това води до нови и нови случаи. Насилието над животни в България е един огромен проблем и посегнеш ли на животно, ще посегнеш и на човек. Крайно време е да спрем да се делим и да работим за това институциите да бъдат притиснати да си вършат работата", добави Младенски.

Снимка: БТА

"Не на насилието, искаме справедловст", "365 дни, без Мая, без последствия", "ВМА не ви ли е срам?", "Мълчанието е съучастие", "Докога ще си закривате очите за насилието над животните?", бяха част от посланията на плакатите на събралите се демонстранти. Те скандираха "Съд и затвор за насилниците", "Убийци" и "Няма да забравим, няма да мълчим". Протестиращите запазиха една минута мълчание за починалите от насилие животни.

Снимка: БТА

Отпред, пред протестиращите, беше застанала жена, облечена като старогръцката богиня на правосъдието Темида. "Тя е символ на закон и справедливост, а превръзката на очите символизира равенство - тя не различава богат от беден, казаха организаторите. Везната е символ на мярата, а мечът на силата и наказанието - думи, които отдавна са изгубили своя смисъл в България. Тя днес е мълчалива и безмълвна от случващото се в България", допълниха те.

Организаторите съобщиха, че са внесли 35 страници доклад в Народното събрание със законови промени и целта е те да изключат и последните вратички, които позволяват легално убийците и насилниците на животни да остават на свобода. Част от исканията са регистър на насилниците над животни, както и когато има съдебно производство срещу лице, насилило животно, съдът да има правото да му отнеме животното веднага.

Снимка: БТА

До ден днешен има закон, който позволява животни да бъдат застрелвани като вреден дивеч, ако са на повече от 100 метра от табела на населено място, заяви той. Сексуалното посегателство и насилването на животни не е престъпление и в момента изхвърлянето на куче не е престъпление, освен ако то не е блъснато, отровено или убито и само в случаите, когато е доказуемо кой го е изхвърлил, добави Младенски.

Снимка: БТА

Организаторите припомниха и за случая с кучето Кнопа, което бе убито с ритник на 1 ноември 2026 г. в столичния кв. "Кръстова вада". Деянието е извършено с особена жестокост към животното, заявиха от Софийска районна прокуратура, а Софийският районен съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия Йордан Атанасов.

Снимка: БТА

След убийството на кучето, което стана пред очите на неговия стопанин, граждани протестираха срещу насилието над животни пред сградата на Народното събрание с искания за по-навременни мерки при проява на насилие и убийство на животни и функционираща зоополиция.

Снимка: БТА

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