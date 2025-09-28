Желю Желев отива на визита в Щатите само 2 месеца след като встъпва в поста си

3413 Снимка: White House Photo Office, Library of Congress / МВнР България

На 28 септември 1990 г. в Белия дом във Вашингтон се състои историческо събитие - за първи път действащ български държавен глава се среща с американски президент. Д-р Желю Желев, едва два месеца след избирането му за президент на България, е приет от Джордж Х. У. Буш. Срещата е кулминацията на неговото първо официално посещение в САЩ, организирано по повод участието му в Общото събрание на ООН.

България тъкмо е излязла от еднопартийния режим - установена е многопартийна система, проведени са първите свободни избори, а Желев е символ на демократичната опозиция. В същото време страната е в дълбока икономическа криза и търси международна подкрепа за прехода си към пазарна икономика.

Посещението във Вашингтон преди срещата с Буш е белязано от поредица важни срещи. Желев и делегацията му разговарят с представители на Държавния департамент, Конгреса, Министерството на земеделието и Министерството на правосъдието, срещат се с американски бизнес среди, експерти и водещи медии.

Подписано е и споразумение за сътрудничество с Корпуса на мира - първа стъпка към културен и хуманитарен обмен.

Американската страна обещава помощ, като доставка на 100 000 тона царевица и пълна подкрепа за реформите.

Ключова тема е и международната политика. България заявява готовност да изпрати военен контингент в многонационалните сили в Персийския залив - важен сигнал за новата външнополитическа ориентация на страната. Желев също така предава на американците покана за изпращане на експерти, които да демонтират ракетите СС-23 на България - ясен знак за стремежа към разоръжаване и доверие.

Срещата в Белия дом е кратка, но символична. Буш изразява уважение към усилията на България и уверява, че САЩ подкрепят напълно демократичните промени. От своя страна Желев подчертава: "България вече не е комунистическа държава" и определя визитата си като знак, че "най-голямата демокрация в света протяга ръка на най-младата демокрация".

За Желев личното усещане е, че именно тази визита променя международния образ на България. "За пръв път български държавен глава влиза в Белия дом - това е историческо събитие", казва той след срещата.

Така, в есента на 1990 г., на фона на разпадащия се източен блок, България започва да намира ново място в променящите се международни отношения.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.