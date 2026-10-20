Американският разузнавателен самолет "Посейдон", базиран във Варна, ще продължи да изпълнява задачи, обяви командирът на флота контраадмирал Кирил Михайлов

1070 Снимка: БТА

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Военноморските сили (ВМС) са унищожили 35 дрона и 6 мини през тази година, съобщи командирът на флота контраадмирал Кирил Михайлов. Открити са фрагменти от общо 100 безпилотни апарата, като 35 са представлявали опасност и са били унищожени на място, а останалите, които са били без бойна част, са били отстранени от морето.

На Морска гара във Варна контраадмирал Михайлов посрещна корабите, завръщащи се у дома след участието си в последната мисия на международната Черноморска противоминна група.

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ВМС достойно изпълняват задачата си да обследват българските морски пространства и да гарантират тяхната безопасност, заяви командирът на ВМС. Той съобщи, че към този момент флотът е унищожил шест плаващи мини в български води.

"Продължаваме усилията си както в коалиционен формат с нашите съюзници от съседните държави, така и самостоятелно", изтъкна контраадмиралът, цитиран от кореспондент на БТА. Той подчерта, че и в момента два патрулни кораба се намират в българските морски пространства, като задачата им е да контролират корабоплаването и да наблюдават за плаващи мини или остатъци от дронове, които трябва да бъдат унищожени.

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По думите на контраадмирала флотът си партнира с всички видове въоръжени сили на Българската армия, като целта е да се засилят наблюдението и контролът на трафика в Черно море. Той уточни, че в операцията участват и самолети.

На летище Варна в момента е базиран морски патрулен самолет "Посейдон", който също изпълнява задачи по наблюдението на морските пространства, допълни Михайлов.

"Това вече е подкрепа от съюзниците", каза контраадмиралът и уточни, че самолетът, базиран във Варна, ще продължи да изпълнява задачи. Освен това се поддържа непрекъсната комуникация със съседните страни, с Морското компонентно командване на НАТО и с командванията на военноморските сили на САЩ и Франция, допълни Михайлов.

Той посочи още, че флотът използва и дронове на Сухопътните войски и на Съвместното командване на специалните операции за засилване на наблюдението в морските пространства.

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