Той си е отишъл тази нощ в отделението по реанимация, съобщи директорът на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" д-р Васислав Петров

10274 Снимка: БТА

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Жертвите от тежката двойна верижна катастрофа на магистрала "Тракия" станаха 12.

Почина пациентът в най-тежко състояние, настанен за лечение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - Сливен, съобщи директорът на болницата д-р Васислав Петров. 50-годишният мъж си е отишъл в 6 часа тази сутрин в отделението по реанимация.

Останалите 15 настанени за лечение в болницата са в стабилно общо състояние.

По информация от здравното министерство към 15 часа вчера във ВМА Сливен са настанени още 6 човека, други двама са транспортирани във ВМА София.

В МБАЛ "Св. Пантелеймон" в Ямбол са 5 човека, един от които е в реанимация в стабилно състояние. В Бургас в МБАЛ "Дева Мария" един пациент е в тежко състояние с опасност за живота, а в МБАЛ "Сърце и мозък" са 6 пациенти, като един от тях е в тежко състояние.

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Това е румънският гражданин, който е на апаратна вентилация, съобщиха за БТА от лечебното заведение. През нощта при пациента е отчетено влошаване на белодробния статус, което е сред очакваните усложнения при тежка гръдна травма. Благодарение на своевременните действия на дежурните реанимационни екипи влошаването е овладяно и към момента белодробният статус е под контрол. Пациентът остава под непрекъснато интензивно наблюдение, като опасността за живота му продължава да съществува.

Друг пациент, настанен в реанимацията на МБАЛ "Сърце и Мозък", е 37-годишен детски лекар - инфекционист. Той е в спокойно и стабилно състояние. Следоперативното му възстановяване протича без усложнения. Днес предстоят контролни образни изследвания. При запазване на доброто му общо състояние се планира пациентът да бъде изведен от реанимацията и преведен в Отделението по ортопедия, съобщиха още от болницата.

Другите четирима пациенти, пострадали при пътния инцидент на автомагистрала "Тракия" - двама, настанени в Отделението по гръдна хирургия, и двама в Отделението по ортопедия, са в стабилно състояние. Ако контролните им изследвания са добри, се очаква първите пациенти да бъдат изписани в петък.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.