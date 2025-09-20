2576 Снимка: AP/БТА

Първата дама на Франция Брижит Макрон ще представи в американски съд "експертни заключения от научен характер" в доказателство, че е жена. Това ще стане в рамките на съдебeн процес срещу американската крайнодясна активистка и блогърка Кендис Оуънс, която разпространява слухове, че Брижит Макрон е транссексуална жена.

"Невероятно обидно е, че трябва да доказваме подобно нещо. Но тя [Брижит Макрон] е готова да го направи. Ако дискомфортът, който тя ще изпита при това, е необходим, за да се изясни ситуацията и да се сложи край на това, тя е 100% готова да понесе тази тежест", заяви пред Би Би Си адвокатът на Макрон Том Клер. Той не уточни за какъв вид "научни заключения" става дума.

Кандис Оуънс започва като критик на републиканците, но не след дълго тя самата се присъединява към тях. Работи в организацията Turning Point USA на консерватора Чарли Кърк (същият, който беше убит преди седмица), след това води подкаст на дясното издание The Daily Wire, а след това стартира свой собствен подкаст. Сега има по пет милиона абонати в YouTube и TikTok, шест милиона в Instagram и по седем в X и Facebook. Известна е като антисемитка, противничка на ваксините и привърженичка на теориите на конспирацията, която отрича кацането на американците на Луната и медицинските експерименти върху затворниците в нацистките концентрационни лагери.

Оуънс не измислила, а само подхванала теорията, че Брижит Макрон е транссексуална жена. За първи път тази слух се появява в интернет още през 2017 г., но е популяризиран през 2021 г. от Наташа Рей, която се нарича независима журналистка. Тя твърди в социалните мрежи, че Брижит Макрон никога не е съществувала, а зад тази личност след прехода се крие Жан-Мишел Троние, когото първата дама на Франция нарича свой брат и който избягва да се появява пред публика. В разпространението на тази информация на Рей й помага Ксавие Пусар, бивш главен редактор на френското крайнодясно издание Faits et Documents.

Както отбеляза в. "Монд", тези слухове набират популярност малко преди президентските избори във Франция - не на последно място благодарение на акаунти, свързани с критиците на Еманюел Макрон. Това не попречи на Макрон да бъде преизбран за втори мандат през април 2022 г. Но до тогава теорията, че съпругата му е транссексуална жена, вече е навлязла в мейнстрийма. Тази теория се задържа няколко дни в трендовете на Twitter, за нея писаха големите медии, а самата Брижит Макрон беше принудена да я коментира. "Ако не отговоря на това, [моята страна] няма да бъде чута", каза тя, обяснявайки защо е била принудена да реагира на толкова абсурден слух.

Брижит Макрон и брат й Жан-Мишел Троние заведоха дело срещу Наташа Рей и "ясновидката" Амандин Руа, която през декември 2021 г. направи четиричасово интервю с Рей за предполагаемата транссексуалност на първата дама на Франция. То беше публикувано в YouTube и допринесе за разпространението на конспиративната теория за Брижит Макрон както в Европа, така и в Америка. През юни 2024 г. парижки съд призна Рей и Руа за виновни в клевета и им наложи да платят обезщетение - осем хиляди евро на Брижит Макрон и пет хиляди евро на Жан-Мишел Троние.

В апелативния съд присъдата не беше потвърдена - през юли 2025 г. обвинението в клевета срещу Рей и Руа беше отменено. Крайнодесните кръгове ликуваха: съдилището било потвърдило, че Брижит Макрон е мъж. Но това не е така. Парижкият апелативен съд, който разглежда делото, стига до заключението, че клеветата е изявление, с което се обвинява някой в нещо незаконно или неморално, но транссексуалността не противоречи нито на закона, нито на морала, което означава, че твърдението за транссексуалността на някого не може да бъде клеветническо. Това заключение по никакъв начин не потвърждава теорията за транссексуалността на Брижит Макрон. Напротив, съдът подчерта "противоречивостта и слабостта" на аргументите на Рей.

По същото време, през лятото на 2025 г., Брижит и Емануел Макрон заведоха дело срещу Кендис Оуънс, твърдейки, че тя е първата, която е привлякла вниманието на "американските медии и световната аудитория" към тази теория на конспирацията. През март 2024 г. Оуънс посвещава епизод от своя подкаст в The Daily Wire на слуха за Брижит Макрон, заявявайки, че това е "най-големият политически скандал в историята". По-късно Оуънс повтаря това в други предавания, в които участва като гост. През 2025 г. тя пуска поредица от подкасти "Ставането на Брижит", които имат над три милиона гледания. С нея си сътрудничи Ксавие Пусар, който по-рано помага за разпространението на слуха за транссексуалността на първата дама на Франция.

"От март до май 2025 г. тази история е в тройката на най-популярните конспиративни теории, събирайки милиард преглеждания само във франкофонските страни. Това е колосален показател", казва пред Radio France авторът на книгата "Съпротива срещу фалшивите новини" Томас Хашон.

Оуънс твърди, че "е готова да заложи цялата си професионална репутация, че Брижит Макрон всъщност е мъж". След това тя преминава към още по-радикална риторика, заявявайки, според иска на семейство Макрон, че те са част от "много тесен елитен кръг, който практикува хомосексуалност и педофилия, вярва в Бафомет и се покланя на трансджендърно божество". Семейство Макрон се опитва чрез свои представители да се свърже с нея, за да опровергаят теорията за транссексуалността на Брижит Макрон и да постигнат премахването на цялата тази информация, но Оуънс игнорира писмата им.

"Тези твърдения са явно лъжливи, Оуънс знае това, но въпреки това ги публикува. Това е стремеж не към истината, а към слава. След уволнението си от The Daily Wire Оуънс използва [тази конспиративна теория], за да промотира своя личен подкаст. Най-популярните подкасти в света обсъждаха нейното "разследване" на историята на семейство Макрон. На нея й бяха предоставени достоверни, проверими доказателства, опровергаващи нейните твърдения. Вместо да поправи ситуацията, тя удвои усилията си. Съобщенията й не са насочени към информиране, а към разпалване на страстите и привличане на вниманието с помощта на сензации и конспиративни теории", се казва в иска на семейство Макрон.

Те искат от Оуънс компенсация, чийто размер ще определи съдът. В отговор Оуънс заяви, че "чуждестранно правителство нарушава правата на американски независим журналист" и обеща да не мълчи.

Еманюел Макрон заяви пред сп. "Пари Мач", че слуховете за съпругата му са придобили политическо измерение. Оуънс умишлено разпространява лъжи — "в угода на идеологията и връзките с лидерите на крайната десница", счита френският президент.

В. "Файненшъл Таймс" писа, че разследването на публичната дейност на американката, което семейство Макрон е поръчало при подготовката за иска, показва, че Оуънс има връзки сред крайната десница не само в САЩ, но и във Франция и Великобритания, а също така е запозната с един от идеолозите на "руския свят", философа Александър Дугин — те взаимно са споделяли постовете си в Х. Самата Оуънс се подигра с откритието за Дугин: "Колко точно пари са били похарчени, за да се разбере, че сред 12704 туита съм ретуитнала два пъти руския философ?", припомня руското издание "Медуза".

