Средната възраст на членовете на Конгреса е доста по висока от средната възраст на американските гласоподаватели

946 Снимка: БТА/AP

Чуйте статията:

Малко са американските политици, които са се задържали толкова дълго на поста си, колкото Хал Роджърс, който ще се яви на междинните избори през ноември, за да се бори за 24-ия си мандат в Камарата на представителите, пише Би Би Си.

88-годишният републиканец представлява 5-ия избирателен окръг на Кентъки от 1981 г. насам, което го прави най-дълго служещият член на Камарата на представителите. Той е избран в същата нощ, в която Роналд Рейгън печели първия си президентски мандат под лозунга "Да направим Америка отново велика" - фраза, която по-късно беше възродена от Доналд Тръмп.

Сред претендентите, които Роджърс е победил, за да спечели номинацията тази година, има един, който е с 60 години по-млад от него. Но Роджърс, роден през 30-те години на миналия век, далеч не е единственият възрастен американски политик, който е останал на поста си и след навършване на 80 години.

Сред останалите, които са направили същото, са президентът на САЩ Доналд Тръмп, на 80 години, предшественикът на Тръмп Джо Байдън, който напусна поста си на 82 години, и Нанси Пелоси, която се оттегли от поста си на лидер на демократите в Камарата на представителите на същата възраст. Чък Грасли, на 93 години, все още е сенатор. Той влиза в политиката през 1958 г., още преди Аляска и Хавай да станат щати на САЩ.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Възрастта и здравословното състояние на някои политици обаче предизвикаха широко разпространена загриженост както сред републиканците, така и сред демократите, което отново поставя на дневен ред въпроса дали трябва да се въведат възрастови ограничения или медицински прегледи.

САЩ са добре известни със своята "геронтокрация" - правителство, ръководено от хора, които са значително по-възрастни от по-голямата част от възрастното население.

В другия край на възрастовия спектър САЩ имат един от най-ниските дялове на законодатели на възраст под 45 години сред сравнимите демокрации, според проучване на Междупарламентарния съюз.

Защо тогава толкова малко млади хора стават политици? А тези, които все пак влизат в политиката, могат ли да постигнат успех?

27-годишният републиканец Райли Оуен е един от малкото кандидати от поколението Z - на възраст от ранните тийнейджърски години до края на 20-те - от която и да е партия, които се кандидатират за Конгреса на 3 ноември.

Оуен се кандидатира в новосъздаден избирателен район в Юта, за който експертите казват, че може да клони към демократите. Той се застъпва за въпроси като платен отпуск по майчинство, ограничения върху търговията с акции от страна на конгресмени и мерки за опазване на околната среда - все теми, които могат да привлекат привържениците на Демократическата партия.

Когато е утвърден като кандидат на партията си в първия конгресен избирателен район на щата, той излиза на сцената под звуците на песента We Didn"t Start the Fire на Били Джоел и заявява, че неговото поколение трябва да помогне за възраждането на "американската мечта".

Геронтокрацията е "двупартиен проблем", казва той. "Имаме хора, които са се превърнали в професионални политици и прекарват целия си живот в Конгреса." Според него това е показателно за система, която не отговаря на очакванията на американците.

Оуен казва, че голямото предизвикателство, пред което е изправен, е фактът, че в американската политика парите наистина имат решаваща роля. Проучванията сочат, че дарителите на предизборни кампании обикновено предпочитат кандидатите, които вече заемат поста.

И наистина - кампанията на неговия съперник Бен МакАдамс - 51-годишен демократ, който преди това е бил член на Конгреса - досега е събрала много повече средства от тази на Оуен. Към средата на октомври МакАдамс е събрал над 2,6 млн. долара, в сравнение с 150 000 долара, събрани от Оуен, според данните на сайта на Федералната избирателна комисия.

Оуен твърди, че неговото поколение е в уникално благоприятна позиция да разбере съвременните политически проблеми, като например предизвикателствата, породени от технологиите. Той оспорва и всяко твърдение, че по-млад кандидат непременно няма необходимия опит - като посочва собствения си опит като военен офицер и политически анализатор в Белия дом. "Мисля, че в политиката, точно както и в индустрията, се нуждаем от това, което наричаме "разрушителна иновация"", казва той.

Възрастта на водещите американски политици отдавна е тема на разговори. През 1984 г. Рейгън - който тогава е най-възрастният президент на САЩ на 73 години - отклонява вниманието с шега за "младостта и неопитността" на опонента си Уолтър Мондейл, който тогава е енергичен 56-годишен мъж.

В САЩ отделните щати също имат свои законодателни органи - Сенат и Камара на представителите, където много политици правят първите си стъпки. Много от настоящите членове на Конгреса са прекарали години в щатската политика, преди да се кандидатират за място във Вашингтон.

Средната възраст на членовете на Конгреса с времето се е повишила. Данните на Конгреса показват, че най-ниските средни възрасти в Камарата на представителите и Сената са регистрирани в началото на 80-те години - съответно 48 и 52 години.

Средната възраст на членовете на Камарата на представителите и на сенаторите в началото на настоящия Конгрес е била съответно 58 и 65 години, сочи анализ на Pew Research Center. Средната възраст на американския гласоподавател е 39 години.

Сега се обръща и по-голямо внимание на здравето и умствените способности на някои от най-възрастните политици в страната. Възрастта на Джо Байдън се превърна в сериозен проблем, докато той беше на поста си. В по-малка степен и Тръмп беше подложен на въпроси.

Същото важи и за 84-годишния републикански сенатор Мич МакКонъл, който все по-често е обект на въпроси след месеци на отсъствие от Конгреса, прекарани в лечение. Междувременно от страна на демократите 88-годишната Максин Уотърс е изправена пред предизвикателство за лидерството си като водеща демократка във влиятелната Комисия по финансови услуги на Камарата на представителите, като възрастта ѝ се счита от някои за фактор, който ѝ пречи.

Някои от най-острите критици на тази така наречена геронтокрация са кандидати, които се самоопределят като демократични социалисти, което означава, че политическите им възгледи са по-леви от тези на основното крило на Демократическата партия. Тези кандидати обикновено водят кампания, фокусирана върху разходите за живот и други проблеми, които засягат поколенията "Милениали" и "Поколението Z", а поддръжниците им също са предимно по-млади.

В демографският профил на гласуващите доминират по-скоро по-възрастните, подобно на самите избрани представители. Изследване на Pew подчертава, че делът на младите (на възраст от 18 до 29 години) сред негласуващите се увеличава. Според Pew при изборите в САЩ през 2020 г. 25% от негласуващите са принадлежали към тази възрастова категория. Четири години по-късно този дял е нараснал до 30%.

Pew добавя, че гласоподавателите под 30 години са били недостатъчно представени през 2024 г. Гласоподавателите в тази възрастова група са съставлявали 20% от населението с право на глас, макар че са представлявали едва 15% от всички действително подадени гласове.

Активистите твърдят, че тези демографски тенденции са от значение, защото водят до недостатъчно представяне на някои въпроси.

"Да, това може да доведе до избирането на по-възрастни хора, но мисля, че това наистина изкривява и това кои въпроси са важни; кои въпроси политиците са мотивирани да обсъждат и да решават", казва Грейс Маусър, съпредседател на нюйоркското крило на "Демократичните социалисти на Америка".

Маусър е подкрепила Зохран Мамдани в успешната му кампания миналата година, в резултат на която на 34-годишна възраст той стана най-младият кмет на Ню Йорк от 1892 г. насам. Мамдани беше посочен като пример за рядка история на младежки успех, но неговата привърженичка Маусер се интересува по-малко от възрастта на политиците, отколкото от техни светоглед.

Маусер казва, че не е непременно проблем, ако някой се занимава с политика от дълго време. Проблемът по-скоро може да бъде това, което може да произтече от това: "Толкова свикваш с езика и идеите на политическия елит, че всичко останало - всякакви нови идеи, независимо дали идват от млади или възрастни хора - ти се струва лудост."

Като пример тя посочва левия демократичен сенатор Бърни Сандърс, на 85 години, който е прегърнал промяната и е имал идеи, които са намерили отзвук сред различни поколения.

В САЩ по-възрастните хора ценят политиците много повече от по-младите - дори повече, отколкото в много други страни, според проучване на Pew от пролетта на 2025 г. Около 62% от хората на възраст 18-34 години са склонни да кажат, че малцина или никой от избраните от тях представители не е честен, в сравнение с 45% от хората на възраст над 50 години. От 25-те страни, обхванати от проучването на Pew, само младите избиратели в Гърция са имали по-песимистично мнение за честността на политиците.

Според един експерт, който изследва политическата ангажираност от двете страни на Атлантическия океан, разочарованието сред младите хора допринася за обяснението на нежеланието им да участват в политиката. Проблемът се утежнява от факта, че Конгресът има изисквания за минимална възраст на членовете си, казва той. Кандидатите трябва да са навършили 30 години, за да бъдат сенатори, и 25 - за да бъдат представители.

За онези млади хора, които все пак заемат висши политически постове, следващият въпрос е дали ще успеят да се справят успешно, особено що се отнася до родителството. През лятото историите на две известни млади жени, работещи във Вашингтон, повдигнаха нови въпроси относно съвместимостта на работата с майчинството.

37-годишната Александрия Окасио-Кортес, член на Конгреса от Демократическата партия, която встъпва в длъжност на 29 години, обяви, че е започнала процедура по замразяване на яйцеклетките си.

По-късно същата седмица през август 29-годишната Каролин Ливит, която почти две години по-рано беше назначена за най-младия прессекретар на Белия дом в историята, заяви, че ще напусне администрацията на Тръмп, за да прекарва повече време със семейството си, включително с новороденото си бебе. Тя обясни: "Не мога да бъда най-добрата майка, която двете ми малки деца заслужават, докато отделям постоянно времето, енергията и вниманието, които се изискват от [ролята на] прессекретар на Белия дом."

Само няколко жени са раждали, докато са били избрани в Конгреса, а няколко десетки законодателки са майки на деца на възраст под 18 години. Федералното правителство, подобно на много работодатели в САЩ, не предлага платен родителски отпуск.

42-годишният Джей Ди Ванс, един от най-младите вицепрезиденти в историята на САЩ, наскоро призна, че наличието на малки деца може да повлияе на собственото му решение да се кандидатира за Белия дом през 2028 г., като заяви: "Имаме четири малки деца."

Двупартийната система в САЩ се посочва като още една пречка пред участието на младите хора в политиката.

Експертите смятат, че това се дължи на факта, че се представя само сравнително тесен спектър от възгледи. Спорен някои проучвания младите хора се мотивират повече от социални движения или кампании, фокусирани върху конкретни проблеми, отколкото от партийната политика.

А що се отнася до партийната политика, тук може да се посочи примерът на Мамдани и други представители на политическата левица, които изглежда мобилизират подкрепата на младежта извън основното течение на Демократическата партия.

Републиканската партия премина през собствено разцепление през последното десетилетие с появата на движението "MAGA" на Тръмп, което привлече голяма група млади мъже на президентските избори през 2024 г.

Вярно е, че някои законодатели трябва да знаят кога да се оттеглят, твърдят някои експерти, но в същото време избирателите не трябва да пренебрегват качествата, свързани с възрастта. Нито пък трябва да бъркат възрастта с компетентността.

"Сама по себе си възрастта е много слаб показател за каквото и да било", казва Трейси Гендрън, професор по геронтология във Вирджиния Комънуелт Юнивърсити, чиито изследвания оспорват предположението, че стареенето винаги е свързано с упадък.

"Може да има 45-годишен човек, който страда от депресия или злоупотребява с психоактивни вещества и може би не разполага с необходимите когнитивни способности за тази длъжност", казва тя. И обратното: "Може да има 85-годишен човек с невероятна почтеност, политическа преценка и мъдрост, който е напълно способен да изпълнява тази длъжност."

"За мен е много по-важно какво подкрепяш, за кого се бориш, отколкото в коя година си роден", казва по въпроса Грейс Маусър.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.