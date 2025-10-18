Унгарският премиер разчита да вдигне популярността си преди изборите в Унгария през 2026 г.

1893 Колаж Dir.bg

Домакинството на следващата среща между президента Тръмп и руския му колега в Будапеща беше обявено от унгарския министър-председател като потвърждение както на неговата "про-мирна" позиция като най-близък приятел на президента Путин в Европейския съюз, така и на статута му на ревностен почитател на американския лидер, пише британският в. "Таймс".

62-годишният Виктор Орбан, чиято популярност в страната му е спаднала през последните години, се похвали, че е лобирал пред Тръмп за срещата по време на мирната среща на върха в Газа в Египет в понеделник. Докато американският президент обявяваше "исторически изгрев" на мира в Близкия изток, вниманието му вече се беше пренасочило към войната в Украйна.

Орбан, когото някои лидери на ЕС недолюбват заради строгата му миграционна политика, враждебността си към "просветените" LGBT укази от Брюксел и необичайно близкото му 14-годишно приятелство с Путин, не можа да си спести подигравка към съюза.

"Всички в ЕС са за войната, освен нас", каза той в петък. "Но ЕС не трябва да отсъства от мира. Подобно на американския президент, ние трябва да говорим с руснаците, а не просто да следваме американската дипломация като спомагателни сили.

Ако този мир в Близкия изток може да се осъществи, ако срещата между Тръмп и Путин се състои, защо да не вярваме, че европейците могат да поемат по правилния път", заяви десният националист Орбан.

Като бивш дисидент по време на комунистическата диктатура, която приключи през 1989 г., приятелското отношение на Орбан към Русия е необичайно за страна, която е била окупирана от съветските войски, които са я напуснали едва през 1991 г. Но Унгария все още зависи от руските изкопаеми горива чрез нефтопровода "Дружба", който датира от 60-те години на миналия век.

Путин, който открито изразява носталгия по бившия Съветски съюз, и се обръща към Орбан с руското "ти", обръщение, което обикновено се запазва за близки приятели или семейство, вместо официалната форма на обръщение "вие".

Руският лидер може да посети Будапеща, когато унгарската столица отбелязва годишнината между 23 октомври и 7 ноември от унгарското въстание от 1956 г., когато съветски войски и танкове са пратени, за да смажат продемократичното въстание, убивайки хиляди.

Орбан изглежда очакваше смесена реакция и предварително призова за обществена подкрепа за срещата.

"Тези преговори няма да са за нас", каза той в петък. "Отдавна не е имало подобно дипломатическо събитие. Моля всички да проявят сдържаност, защото тези преговори не са за нас, а за мира. В интерес на всяко унгарско семейство е срещата между Тръмп и Путин да донесе мир."

Орбан е премиер-министър по време на общо пет непоследователни мандата от 1998 г. насам. Но той е изправен пред потенциално трудно изпитание на общите избори през април следващата година, тъй като неговата партия "Фидес" отбелязва спад в социологическите проучвания. Той се нуждае от добър резултат, за да покаже на избирателите, че години на изолация заради позицията му по отношение на Русия, Украйна и подкрепата за Тръмп са дали резултат.

Пътуването на Путин до Унгария би трябвало да бъде доста лесно, като се лети през Черно море. Той е защитен от арест по заповед на Международния наказателен съд (МНС), освен ако не кацне на територията на ЕС извън Унгария.

През юни Орбан обяви, че Унгария се оттегля от МНС поради заповедта за арест на прокурорите на съда за израелския премиер Бинямин Нетаняху, който посети Будапеща през април.

Освен годишнината от 1956 г., срещата на върха в Будапеща има горчив исторически отзвук за Киев. През 1994 г. в унгарската столица беше подписан "Будапещенският меморандум", в който Украйна се съгласи да се откаже от ядрените си оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Русия, САЩ, Великобритания и други ядрени сили.

Гаранциите се оказаха фикция, когато Путин анексира Крим през 2014 г., а след това започна пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

