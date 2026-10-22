6084 Снимка: Turkish Presidency via AP - архив/БТА

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Забраната за носенето на забрадки в училищата в Азербайджан предизвика не само протести в страната, но и сериозен конфликт със съседна Турция. И тук въпросът не е само и не толкова в конкретната забрана: всъщност Баку в момента се сблъсква с криза на новия си геополитически курс, залагащ на отношенията със САЩ, Израел и Великобритания, който замени предишната му многовекторна политика, пише сайтът strana.ua.

Първоначалната многовекторност на Азербайджан се дължеше на географското му положение: малка страна, буквално затисната между големи държави - Русия, Иран и Турция. Благодарение на изхода си към Каспийско море — тази врата към Централна Азия — Азербайджан представлява сериозен интерес и за държави, разположени доста далеч от границите му, включително ЕС, САЩ и Китай. А наличието на големи запаси от въглеводороди превърна Азербайджан в интересен икономически партньор и за много други държави.

През десетилетията на независимост властите в Азербайджан придобиха значителен опит в извличането на максимални ползи от уникалното положение на страната си. От друга страна, именно това уникално положение е източник на постоянни предизвикателства.

Традиционно най-сложни са били отношенията на Азербайджан с Иран - въпреки, а по-точно именно поради факта, че в етническо и религиозно отношение двете страни са много близки. Така например, в Иран живеят около 15 млн. етнически азербайджанци - дори повече, отколкото в самия Азербайджан (цялото население на страната е около 10 милиона). Освен това 70% от населението на Азербайджан са мюсюлмани-шиити, а Иран е най-голямата шиитска държава в света.

Във връзка с това в Азербайджан се наблюдават проирански настроения, особено в южните региони на страната, което предизвиква голяма тревога у азербайджанските власти, които разглеждат Иран по-скоро като заплаха, отколкото като "братска страна".

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По-противоречиви са отношенията на Азербайджан с Русия. От една страна, азербайджанските елити винаги са поддържали тесни връзки с Русия и позициите на азербайджанската диаспора там са много силни. В списъка на най-богатите руснаци има немалко азербайджанци. Отношенията между Москва и Баку обаче никога не са били безпроблемни: азербайджанските елити винаги са се опасявали от прекомерното засилване на връзките с Русия като потенциална заплаха за собствения им суверенитет. Освен това още от 90-те години Азербайджан се позиционира като алтернатива на руския маршрут за транспортиране на енергийни ресурси от региона на Каспийско море и Централна Азия. Олицетворение на това е построеният през 2006 г. нефтопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, както и пуснатият по-късно газопровод TANAP за износ на азербайджански газ през Турция. Едновременно с това Турция все повече се превръщаше в най-важния външнополитически партньор за Баку, като Азербайджан разглеждаше отношенията с нея като начин да балансира влиянието на Русия и да спечели важен регионален съюзник в борбата с Армения за Карабах.

Протурските настроения винаги са били силни сред азербайджанските елити: достатъчно е да си припомним първия избран президент на Азербайджан Абулфаз Елчибей - убеден пантюркист, наричащ себе си "войник на Ататюрк" и "предан син на Анадола".

Гейдар, а след това и Илхам Алиеви, се отнасят към Турция по-прагматично, разглеждайки отношенията с нея преди всичко като инструмент за запазване и укрепване на собствената си власт. Именно по времето на Гейдар Алиев отношенията между Турция и Азербайджан за първи път започват да се описват с формулата "две държави - един народ", и тази формула е посрещната с ентусиазъм в Анкара, особено по времето на президента Реджеп Тайип Ердоган. Турция подкрепя Азербайджан в борбата за Карабах, активно участва в развитието на азербайджанската армия, двете страни сътрудничат в областта на специалните служби, както и в износа на енергийни ресурси.

Третият и на пръв поглед доста неочакван вектор на външната политика на Азербайджан са отношенията с Израел. Първоначалният двигател на сближаването между двете държави е неприятелското отношение и на двете към Иран.

Впоследствие обаче се оказва, че сътрудничеството им е от голяма полза и за двете страни: Азербайджан разполага с петрол, от който Израел има остра нужда, а Израел - с оръжие и технологии, от които се нуждае Азербайджан. Израел бързо се превръща в основен доставчик на оръжие за азербайджанската армия: в навечерието на Карабахската война през 2020 г. делът на Израел в доставките на военно оборудване за Азербайджан се оценява на 69%. При това укрепването на връзките между Азербайджан и Израел се случва дори на фона на стремителното влошаване на отношенията между Израел и Турция по времето на Ердоган, и властите в Азербайджан трябва да полагат значителни усилия, за да поддържат баланса между своите съюзници.

Ситуацията се промени значително след Карбахската война през 2020 г. и окончателното възстановяване на контрола над Карбах през 2023 г.: убедителната победа на Азербайджан не само му позволи да реши най-болезнения държавен въпрос, но и значително укрепи имиджа на страната на международната сцена. Именно поради това интересът към Азербайджан в Европа и САЩ нарасна.

Вярно е, че Алиев не поддържаше добри отношения с всички сили на Запада. Азербайджанският президент беше остро критикуван от ляво-либералните кръгове за авторитаризъм и нарушаване на правата на човека. Особено във Франция, където традиционно позициите на арменската диаспора са силни. Алиев отговаряше с удар на удар - остро критикуваше Париж, наричаше Франция "провалена държава" и дори подкрепяше антифренските сили в нейните колонии, както и сепаратистите в Корсика.

Затова, когато Тръмп дойде на власт, в Баку изпитаха облекчение, тъй като получиха възможност да разговарят с Вашингтон на езика на бизнеса, а не за правата на човека. И резултатът не закъсня - Тръмп се застъпи като посредник в уреждането на конфликта между Азербайджан и Армения, а също така даде старт на изключително важен за Азербайджан проект за транспортен коридор през Армения до Нахичеван (TRIPP - "Маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет"). На 10 февруари 2026 г. САЩ и Азербайджан подписаха споразумение за стратегическо партньорство.

Отношенията с Европа също се подобряваха, като за нея Азербайджан се превръщаше във все по-важен партньор за доставките на енергийни ресурси.

Освен това значението на отношенията на Запада с Баку нарасна, след като властите в Грузия започнаха да провеждат политика, която е подчертано лоялна към Русия. Азербайджан се превърна в съставна част от западния проект (в Русия е широко разпространено мнението, че този проект се ръководи от Великобритания) за отслабване на влиянието на Москва в Кавказ, част от който е и "маршрутът на Тръмп", и подготвящото се голямо споразумение за нормализиране на отношенията с Армения, което ще позволи транзитните маршрути от Централна Азия и Китай към Европа да заработят с пълна мощност, заобикаляйки Русия.

Баку има и свой пряк стратегически интерес в тези проекти. Запасите от петрол в Азербайджан се изчерпват и единственият начин да се поддържа геополитическата и геоикономическата значимост на страната е да я превърне в ключов транзитен център.

Тоест, от 2023 г. Баку започна да се отклонява от политиката на многовекторност, ориентирайки се все повече към западния вектор, пише "Страна".

Естествено, това не се хареса на Москва и отношенията с Русия започнаха да се влошават. Огромен тласък на този процес даде инцидентът с азербайджанския самолет, който през декември 2024 г. случайно беше свален от руска система за противовъздушна отбрана. Алиев поиска извинения и компенсации. В Русия отговориха с масови арести на представители на азербайджанската диаспора, след което в Азербайджан бяха арестувани 8 руснаци.

Конфликтът около самолета беше уреден след среща между Алиев и Путин. Въпреки това отношенията между двете страни явно не са се върнали към предишното си състояние.

Това личи от реториката на Алиев, която остава доста хладна по отношение на Москва. Освен това Баку редовно изразява солидарност с Украйна, оказва ѝ подкрепа под формата на хуманитарни доставки.

Опасността за Баку се състои и в това, че новият курс на външната му политика все повече не се харесва не само на Русия, но и на другите две големи съседни държави - Турция и Иран.

За Турция основният източник на раздразнение са близките отношения на Азербайджан с Израел, както и като цяло все по-активната и самостоятелна геополитическа игра на Баку "през главата" на Анкара. Точно както преди това Азербайджан се опираше на Турция, за да намали зависимостта си от Русия, сега Баку се опитва да се опира на Вашингтон и Тел Авив, за да се отърве от турската опека.

Очевидно именно в този контекст трябва да се разглежда и настоящият дипломатически конфликт между Турция и Азербайджан. Той започна още на 24 септември, след като Азербайджан отказа да се присъедини към дипломатическия демарш на Турция срещу Израел по време на сесията на Общото събрание на ООН: тогава представители на много държави напуснаха залата по време на изказването на израелския премиер Нетаняху, но азербайджанската делегация остана на място. Това предизвика остра критика в турските медии, които обвиниха Баку в нарушаване на съюзническите задължения в името на приятелството със "ционистите". В отговор азербайджанската информационна агенция APA публикува данни, че Турция продължава да търгува с Израел, въпреки публично наложеното от нея ембарго. По същество Азербайджан обвини Турция в лицемерие.

Решението на Баку за забрана на забрадките в училищата само доля масло в огъня. Съветникът на Ердоган Октай Сарал публично осъди забраната и поиска тя да бъде отменена. В отговор на това в парламента на Азербайджан подобни изказвания бяха определени като "недопустима намеса във вътрешните работи на Азербайджан", а управляващата партия "Нов Азербайджан" обвини съветника на Ердоган и депутатите от неговата партия в "безотговорни и популистки" изявления. Освен това тя подчерта, че принципът "една нация, две държави" по никакъв начин "не създава основа за намеса на една държава във вътрешните работи на друга или за налагане на своя политически и идеологически подход".

Конфликтът не приключи с това: Азербайджан покани президента на Израел Ицхак Херцог на международна среща на върха в Баку, по време на изказването на който турската делегация демонстративно напусна заседанието.

Отношенията с Иран също се влошават. Още миналата година Техеран осъди проекта "маршрутът на Тръмп", а по време на войната със САЩ нанесе удари по азербайджанска територия, като обвини Баку в сътрудничество с Израел.

В протестите срещу забраната на забрадките основна роля играят и проирански настроените кръгове. Иран критикува много остро забраната. Както Техеран, така и самите протестиращи разпространяват тезата, че зад забраната на забрадките уж стои Израел. Образът на Алиев като "слуга на ционистите" се експлоатира постоянно от привържениците на протестите в социалните мрежи, а като се има предвид, че в момента срещу политиката на Алиев се обявяват както Иран, така и Турция, трудно е да се каже кой от тях използва по-активно въпросните тези.

По този начин в момента Азербайджан се оказа в различно степен сложни отношения с тримата си най-големи съседи.

Как ще постъпи Алиев в такава сложна ситуация - засега не е ясно. Теоретично той би могъл, например, да възстанови отношенията с Русия, а чрез нея - и да неутрализира заплахите от страна на Иран. В замяна обаче Кремъл със сигурност ще изисква от Баку да се откаже от участието си в западни проекти, насочени към намаляване на влиянието на Русия, или да допусне и Русия до тях (например до "маршрута на Тръмп"). Но не е ясно дали Алиев е готов за такъв обрат в курса си. Той вече се е ангажирал доста дълбоко в тези проекти, пише в заключение "Страна".

Междувременно стана известно, че Министерството на външните работи на Азербайджан е включило 31 граждани на Турция в списъка на нежеланите лица и им е забранило влизането на територията на страната. Основание за това са били "изявления на посочените лица в социалните мрежи и интернет платформите, насочени срещу суверенитета, националната сигурност, конституционния ред, народа и ръководството на Азербайджан". Освен това в публикациите им е имало призиви за насилствена смяна на властта и подклаждане на религиозна омраза на фона на радикализма. На фона на случващото се Алиев е провел телефонен разговор с Ердоган. По време на разговора Ердоган е изразил увереност, че сътрудничеството между Турция и Азербайджан ще бъде издигнато на по-високо ниво. Турският президент е поздравил колегата си по повод 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта и го е поканил на 13-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще се състои на 29-30 октомври в Анкара.

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