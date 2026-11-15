Заплашили я със спиране на лечението в България, ако не говори първо при Карбовски, твърди младата жена

21699 Стопкадър от YouTube канала "Напред и нагоре"

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Ютубърът Станислав Цанов публикува аудиозапис на разговор с Ива Михайлова, в който тя разказва за упражнен натиск и отправени заплахи от страна на ДАНС. Твърденията сочат, че представители на службата са ѝ забранили публични изяви в интернет канала под заплаха за спиране на финансирането на нейното скъпоструващо лечение и рехабилитация в България. В записа младата жена споделя, че е била задължена да даде първото си интервю пред журналиста Мартин Карбовски, за да не загуби осигурената медицинска и правна помощ.

Повод за срещата на Ива Михайлова с Цанов е планирано интервю за 3 ноември, отменено внезапно от момичето ден по-рано заради институционална намеса.

"Казаха ми, че първо ще изляза при Карбовски, защото имат пълен контрол над него и ще му кажат какви въпроси да ми задава. Ако не снимам първо при него, където и да отида, клипът ще бъде изтрит", заявява Михайлова.

Тя описва заплахите за прекратяване на държавното финансиране за нейното здраве.

"Рехабилитацията, която ми предстои, е специализирана и супер скъпа. Държавата обеща да я поеме, но заявиха, че изцяло ще се отдръпнат и нищо повече няма да помагат, ако не ги послушам. Могат да ми саботират всичко, включително адвокатската защита", споделя пострадалата.

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В записа Михайлова споделя съмнения за пълен контрол над комуникациите си чрез подслушване на мобилния ѝ телефон.

"Знаят с точност какво правя и какво говоря, телефонът ми се следи непрекъснато. Имах много неща за споделяне, включително как македонският прокурор ми поиска пари, за да ме освободи първоначално", казва младата жена.

Тя отбелязва, че заради травмите е прекъснала образованието си, но не желае истината за преживяното да бъде потулвана.

Във видеото Станислав Цанов обяснява как в желанието си да намери политическа помощ за Ива Михайлова, е стигнал до извода, че може да се обърне само към народни представители, които са гласували против назначаването на сегашния шеф на ДАНС Пламен Тончев. Така в студиото се озовават съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Депутатите поемат публичен ангажимент да осигурят необходимите средства за рехабилитацията на Ива Михайлова и за юридически екип. Мирчев и Божанов обявяват подготовка на искане за изслушване на Пламен Тончев в Народното събрание, питане към премиера и сезиране на европейските институции за упражняван институционален тормоз.

По-късно и двамата публикуват статуси във Фейсбук.

"Дълбоката държава, влиянието на службите, подслушване, следене - пълен набор от познати похвати. Ние се заехме да проверим всеки детайл и да настояваме да бъдат разследвани действията на ДАНС, както и на други структури на специалните служби в България. Ще проверим и потенциалната намеса на политици, хора от управляващата партия и връзката на контраразузнаването с "журналисти", известни с това, че леят руска пропаганда", написа Ивайло Мирчев.

"ДАНС оказва тормоз над Ива Михайлова! Карат я да даде интервю за конкретен човек, когото контролират, и я заплашват, че ако не изпълнява, ще ѝ спрат рахабилитацията и ще си има проблеми. Това става ясно от разговор между нея и Станислав Цанов. Цялото видео, както и нашата реакция с Ивайло Мирчев, за която Цанов ни покани, е в коментар. Пламен Тончев е крайно време да си подаде оставката. ДАНС трябва да бъде преоснована. А управляващите, които се изредиха да дават интервю за същия, контролиран от ДАНС, дължат много обяснения в парламента. Ива Михайлова е смела българка, която ще получи лечение и бъдеще в България. И никакви ченгета нямат право да я подслушват, следят, заплашват и тормозят", гласи коментарут на Божидар Божанов.

Случаят на Ива Михайлова придоби широк отзвук след задържането ѝ в Северна Македония след тежък пътен инцидент с починал шофьор от албански произход. В публикуваните материали тя разкрива подробности и за натиска на северномакедонските власти за промяна на нейното самосъзнание.

"Македонските служби ми казаха, че ще ме пуснат да се прибера в България веднага, ако заявя, че съм македонка, и ако спрат посещенията на български медии и депутати, но аз категорично отказах", разказва Михайлова. Тя отрича и официалните съобщения за организирано извеждане от Скопие чрез съдействието на българското дипломатическо представителство.

"Никой от България не ми помогна, прибрах се изцяло сама. Исках държавата да ме изведе много по-рано, но постоянно казваха, че нямат такава възможност", заявява тя.

По думите ѝ след настаняването в болница "Пирогов" тя е получавала съобщения със закани, наложили нейният адвокат да осигури частни охранители след отказ за съдействие от страна на ДАНС.

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