Явор Колев: Контролът на деца в мрежата - с лицево разпознаване или данни от ГРАО
Има риск да се нарушат права на пълнолетните, но ще се търсят механизми да не се разкрива чувствителна информация на платформите, коментира експертът по киберсигурност
Чуйте статията:
Като много добра стъпка на европейските институции оцени подготвяната забрана за достъп до социални мрежи на деца експертът по киберсигурност Явор Колев, бивш директор на сектор "Компютърни престъпление" в ГДБОП и инициатор на кампанията "Пази детето в интернет" в подкаста на Dir.bg "Европейският парламент на фокус".
EP in Focus
"Тежката организирана киберпрестъпност се увеличава с много бързи темпове", напомни Колев, като добави, че още през 2020 г. само у нас над 100 деца годишно са ставали жертва на сексуални престъпници именно през интернет. "Не може един родител да разчита и да се бори сам с огромните платформи. И дори една държава не може да го прави. Но когато това законодателство е общоевропейско, тогава механизмите са много по-силни", коментира той. Явор Колев изрази убеденост, че ЕП ще приеме такива правила.
"Вижда се колко високо е нивото и ангажиментът на ЕК и на ЕП към защитата на децата. И съм уверен, че тези мерки ще бъдат приети. Не може платформите да бъдат безотговорни и да следват алгоритми, които да въвличат децата в по-голяма зависимост, за да увеличават печалбите си. Те трябва също да поемат своята отговорност към защитата на децата", смята експертът.
Технически е абсолютно осъществимо, въпросът е какъв ще бъде подходът, защото има различни решения - като едно от тях е лицевото разпознаване, посочи Колев. Той подчерта, че понякога е трудно да направим разликата по лицата на един 17-годишен и един 18-годишен младеж, затова по-правилното е да се търси трета, независима от законодателя и платформата страна, която да извършва верификацията на възрастта. В България такъв орган би могъл да бъде дирекция ГРАО към МРРБ или дирекцията "Български документи за самоличност" на МВР, предложи експертът по киберпрестъпления.
Акценти от разговора с Явор Колев в "ЕП на фокус":
- Как ще се установи дали възрастният, който създава профил на детето, е негов родител?
- Застрашава ли верификацията правата на пълнолетните с разкриване на самоличността им?
- Какви лични данни ще се предоставят на платформата?
- Може ли непълнолетните да заобиколят ограниченията?
Още за механизмите на разпознаване на детето в интернет и риска за правата на пълнолетните потребители, вижте ТУК