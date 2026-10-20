Има риск да се нарушат права на пълнолетните, но ще се търсят механизми да не се разкрива чувствителна информация на платформите, коментира експертът по киберсигурност

4000 Снимка: Тед Георгиев, Dir.bg

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Като много добра стъпка на европейските институции оцени подготвяната забрана за достъп до социални мрежи на деца експертът по киберсигурност Явор Колев, бивш директор на сектор "Компютърни престъпление" в ГДБОП и инициатор на кампанията "Пази детето в интернет" в подкаста на Dir.bg "Европейският парламент на фокус".

"Тежката организирана киберпрестъпност се увеличава с много бързи темпове", напомни Колев, като добави, че още през 2020 г. само у нас над 100 деца годишно са ставали жертва на сексуални престъпници именно през интернет. "Не може един родител да разчита и да се бори сам с огромните платформи. И дори една държава не може да го прави. Но когато това законодателство е общоевропейско, тогава механизмите са много по-силни", коментира той. Явор Колев изрази убеденост, че ЕП ще приеме такива правила.

"Вижда се колко високо е нивото и ангажиментът на ЕК и на ЕП към защитата на децата. И съм уверен, че тези мерки ще бъдат приети. Не може платформите да бъдат безотговорни и да следват алгоритми, които да въвличат децата в по-голяма зависимост, за да увеличават печалбите си. Те трябва също да поемат своята отговорност към защитата на децата", смята експертът.

Технически е абсолютно осъществимо, въпросът е какъв ще бъде подходът, защото има различни решения - като едно от тях е лицевото разпознаване, посочи Колев. Той подчерта, че понякога е трудно да направим разликата по лицата на един 17-годишен и един 18-годишен младеж, затова по-правилното е да се търси трета, независима от законодателя и платформата страна, която да извършва верификацията на възрастта. В България такъв орган би могъл да бъде дирекция ГРАО към МРРБ или дирекцията "Български документи за самоличност" на МВР, предложи експертът по киберпрестъпления.

Акценти от разговора с Явор Колев в "ЕП на фокус":

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Как ще се установи дали възрастният, който създава профил на детето, е негов родител?

Застрашава ли верификацията правата на пълнолетните с разкриване на самоличността им?

Какви лични данни ще се предоставят на платформата?

Може ли непълнолетните да заобиколят ограниченията?

Още за механизмите на разпознаване на детето в интернет и риска за правата на пълнолетните потребители, вижте ТУК

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