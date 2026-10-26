Американското издание съобщава за план на администрацията на Тръмп за обща кандидатура със съгласието на Русия и Китай

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Администрацията на президента Доналд Тръмп обсъжда възможността да подкрепи унгарския политик Виктор Орбан за нов генерален секретар на Организацията на обединените нации. Това съобщава американското издание The Wall Street Journal по данни на дипломатически източници от три държави. Планът предвижда Орбан да бъде представен като обща компромисна кандидатура между Вашингтон, Москва и Пекин в Съвета за сигурност.

Според представител на Държавния департамент на САЩ планът разчита на сигурна подкрепа от осем държави в петнадесетчленния орган. При постигнато съгласие между трите световни сили десет гласа се считат за напълно постижима цел. Очакванията са Великобритания и Франция да подходят предпазливо към налагането на евентуално вето срещу волята на мнозинството. Официално решение за номинацията ще бъде взето след приключването на междинните избори в Съединените щати.

Във Вашингтон определят унгарския лидер като идеален консервативен кандидат за оглавяване на международната организация. Политическата му биография включва последователни мерки срещу нелегалната миграция, спорове с европейските институции и близки контакти с Пекин и Москва. Американски служители вече са провели първоначални сондажи със самия Орбан за готовността му да се включи в надпреварата. Унгарският политик е проявил интерес, но е поставил условие за ясни гаранции за победа на вота.

Дипломатически представители отбелязват съществената разлика между Орбан и останалите претенденти за поста. Повечето кандидати идват от международните бюрократични среди с опит в кулоарната дипломация. В лицето на Орбан Белият дом вижда решителен политик с умения за налагане на решения в условия на конфронтация.

Мандатът на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш изтича на 31 декември. Миналата седмица в състезанието официално влезе дипломатът от Обединените арабски емирства Лана Нусейбе. Във вторник тя ще отговаря на въпроси пред дипломатите, а в сряда Съветът за сигурност ще проведе предварително гласуване.

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Наскоро агенция Франс Прес обяви, че сред спряганите за нов генерален секретар е и българинът Николай Младенов. Бившият външен министър в първия кабинет "Борисов" сега е върховен представител за ивицата Газа в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

До края на процедурата се очаква в надпреварата да се включат и други кандидати.

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